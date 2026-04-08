เกาหลีใต้เสนอร่างกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับใหม่: มุ่งเน้น Stablecoin และการกำกับดูแลที่เข้มงวด

พรรคประชาธิปไตยของเกาหลีใต้เสนอ Digital Asset Basic Act เพื่อกำหนดกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุม รวมถึง Stablecoin และ RWA โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความชัดเจนและยกระดับความปลอดภัยแก่นักลงทุน
พรรคประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของ เกาหลีใต้ ได้เสนอร่าง กฎหมาย Digital Asset Basic Act เพื่อสร้างกรอบ กฎหมาย ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การออกเหรียญ การซื้อขาย การรับฝากสินทรัพย์ ไปจนถึง การกำกับดูแล โดยร่าง กฎหมาย ดังกล่าวมุ่งเน้นการควบคุมและกำกับดูแล Token ที่ผูกมูลค่ากับสินทรัพย์ในโลกจริง โดยบังคับให้ผู้ออกเหรียญต้องได้รับอนุญาต มีทุนสำรองสำหรับการคืนเงิน และมีพันธะในการรับแลกคืนตามมาตรฐานเดียวกับสถาบันการเงิน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดตั้งคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลและการออกมาตรการชะลอการถอนเงินบน Exchange ภายในประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงประเภท Voice Phishing\การออกร่างกฎหมายควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของเกาหลีใต้เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ช่วยสร้างความชัดเจนและยกระดับความปลอดภัยให้กับนักลงทุนในระยะยาว แม้ว่าการคุมเข้มการออก Stablecoin อาจทำให้เกิดความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลหลักหน้ากระดานในระยะสั้นแต่อย่างใด พรรคประชาธิปไตยได้เปิดเผยร่างกฎหมาย Digital Asset Basic Act เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกเหรียญ การซื้อขาย การรับฝากสินทรัพย์ ไปจนถึงการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ร่างข้อเสนอดังกล่าวระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังกลายเป็นสื่อกลางสำคัญที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจในโลกจริงเข้ากับตลาดการเงิน โดยมีการกำหนดนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผูกติดกับมูลค่า ซึ่งรวมถึงเหรียญที่ผูกกับสกุลเงิน Fiat และสินทรัพย์ในโลกจริง หรือ RWA ว่าเป็นหมวดหมู่ที่ต้องการการอนุมัติสำหรับผู้ออกเหรียญ การตั้งทุนสำรองสำหรับการคืนเงิน และข้อผูกมัดในการรับแลกคืน\การผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาข้อกฎหมายที่หยุดชะงักมาตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลมีความเห็นไม่ตรงกันว่าใครควรได้รับอนุญาตให้ออก Stablecoin ที่ผูกกับค่าเงินวอน ธนาคารกลางเกาหลีใต้ยืนกรานว่าควรอนุญาตเฉพาะนิติบุคคลที่มีธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 51% เท่านั้น ในขณะที่คณะกรรมการบริการทางการเงินเตือนว่าการจำกัดสิทธิ์เช่นนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังระบุถึงเป้าหมายในการสร้างรากฐานให้เกาหลีใต้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านระเบียบการเงินดิจิทัลระดับโลก ภายใต้ข้อเสนอดังกล่าว นิติบุคคลที่ต้องการออกสินทรัพย์ประเภทนี้จะต้องผ่านการอนุมัติและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ทั้งในด้านเกณฑ์เงินทุนขั้นต่ำ ขีดความสามารถในการดำเนินงาน และแผนการจัดการทุนสำรอง นอกจากนี้ กฎหมายจะนำเสนอข้อกำหนดเรื่องการขอใบอนุญาต การจดทะเบียน และการรายงานข้อมูลสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมบริการซื้อขาย นายหน้า การรับฝากสินทรัพย์ และบริการให้คำปรึกษา พร้อมทั้งจัดตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การควบคุมภายใน และพฤติกรรมตลาด ซึ่งรวมถึงการสั่งห้ามแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอย่างการปั่นราคาและการใช้ข้อมูลภายใน ข้อเสนอยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อทำหน้าที่ทบทวนและประสานงานด้านนโยบาย รวมถึงจัดทำแผนแม่บทและแผนการดำเนินงานระดับชาติสำหรับภาคส่วนนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าระบบปัจจุบันของเกาหลีใต้ยังคงมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองนักลงทุนเป็นหลัก แต่ขาดกรอบการทำงานที่ครอบคลุมถึงการออกเหรียญ การเปิดเผยข้อมูล และโครงสร้างตลาด การนำเสนอร่างกฎหมายนี้เกิดขึ้นตามหลังการประกาศกฎระเบียบใหม่จากคณะกรรมการบริการทางการเงินและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่สั่งให้ Exchange ภายในประเทศทุกแห่งใช้ระบบชะลอการถอนเงินที่เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสกัดกั้นปัญหาการหลอกลวงประเภท Voice Phishing ที่อาศัยความรวดเร็วในการโอนเงิ
สินทรัพย์ดิจิทัล เกาหลีใต้ กฎหมาย Stablecoin RWA การกำกับดูแล การออกเหรียญ Voice Phishing พรรคประชาธิปไตย
ยุโรปเล็งใช้เครือข่าย Ethereum ปั้น ยูโร Stablecoinสรุปข่าว ยุโรปกำลังพิจารณาใช้บล็อกเชน Ethereum เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโปรเจกต์ Euro Stablecoin อย่างจริงจัง โดยก้าวข้ามจากระยะทดสอบสู่การใช้งานจริง
Read more »
FDIC เสนอกฎระเบียบใหม่สำหรับ Stablecoin และ Tokenized Deposit: ยืนยันสถานะเงินฝากตามกฎหมายFDIC กำลังดำเนินการตาม GENIUS Act เสนอกฎระเบียบใหม่สำหรับผู้ออก Stablecoin และยืนยันว่า Tokenized Deposits จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินฝากธนาคารแบบดั้งเดิม ความชัดเจนด้านกฎระเบียบเป็นสัญญาณบวกสำหรับตลาดคริปโต
Read more »
กสิกรไทยรุกหนัก เปิดตัว Q Wallet สแกนจ่าย GrabPay ด้วย Stablecoinสรุปข่าว ธนาคารกสิกรไทย (KBank) เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแอป Q Wallet ให้คนไทยที่เดินทางไปสิงคโปร์ สามารถสแกนจ่ายเงินผ่าน GrabPay QR Code ของร้านค้าได้ทันที
Read more »
ทำเนียบขาวชี้ดอกเบี้ย Stablecoin ไม่กระทบแบงก์ แบนก็เพิ่มสินเชื่อแค่ 0.02%สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาวเผยรายงานชี้ชัดว่าผลตอบแทน Stablecoin ไม่กระทบแบงก์ การแบนจะเพิ่มสินเชื่อเพียง 0.02% หรือ 2.1 พันล้านดอลลาร์เท่านั้น
Read more »
ทำเนียบขาวชี้ การแบน Yield ของ Stablecoin ไม่ช่วยปกป้องระบบธนาคารสรุปข่าว รายงานฉบับใหม่จากคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาสะท้อนจุดยืนสนับสนุนอุตสาหกรรม Crypto โดยออกมาระบุอย่างชัดเจนว่าการจ่าย Yield
Read more »