เกาหลีเหนือสั่งปิดสำนักงานสวิตเซอร์แลนด์ในเปียงยาง พร้อมขับนายซิลเวน แอสติยร์ ออกนอกประเทศ
รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์แถลงเสียใจต่อคำประกาศของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ว่าปิดสำนักงานทูตในกรุงเปียงยางทันที ขณะที่ทางการเปียงยางระบุว่านี่คือการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับค่ายเด็กซองโควอน
รัฐบาล สวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศความเสียใจอย่างเป็นทางการหลังจากที่ทางการ เกาหลีเหนือ ตัดสินใจสั่งปิดสำนักงานการทูตของ สวิตเซอร์แลนด์ ในกรุง เปียงยาง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานดังกล่าวเพิ่งเปิดดำเนินการได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น รอยเตอร์รายงานข่าวดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำถึงความตึงเครียดทางการทูตที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระหว่างสองประเทศ
รายละเอียดคำสั่งปิดสำนักงานและกำหนดเวลา
กระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดเผยว่า ทางการเกาหลีเหนือได้แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ปี 2026 เกี่ยวกับการตัดสินใจปิดสำนักงานการทูตดังกล่าว ถ้อยแถลงจากทางกระทรวงระบุว่า ภาครัฐสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจขั้นตอนนี้ และขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการดำเนินการเพื่อให้หัวหน้าสำนักงานเดินทางกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำกรุงปักกิ่งประเทศจีนAlso readหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์
ก่อนหน้านี้ ทางการเกาหลีเหนือได้ประกาศให้ นายซิลเวน แอสติยร์ หัวหน้าสำนักงานการทูตสวิตเซอร์แลนด์ เป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ พร้อมกำหนดให้เขาต้องเดินทางออกจากอาณาเขตของเกาหลีเหนือภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงเท่านั้น การบังคับใช้นโยบายขับไล่ทูตอย่างรวดเร็วเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจที่สะสมไว้ของรัฐบาลเปียงยางที่มีต่อนโยบายต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์
สาเหตุมาจากมาตรการคว่ำบาตรค่ายเด็กซองโควอน
สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ ของพรรคคนงานเกาหลีเหนือ อ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือว่า การกระทำนี้เป็นมาตรการตอบโต้ทางการทูตของสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากก่อนหน้านี้สวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับค่ายเด็กนานาชาติซองโควอน ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองวอนซานทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศ
ทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ได้กล่าวหาว่า ค่ายเด็กนานาชาติซองโควอนดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับล้างสมองเด็กๆ จากประเทศยูเครนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของกองทัพรัสเซีย การกล่าวหาของสวิตเซอร์แลนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้แรงงานหรือการบ่มเบียดทางการเมืองต่อเด็กพลัดถิ่นใน zones ที่มีการสู้รบหรือภายใต้การยึดครอง
ปฏิกิริยาของคิม โยจองและการเคลื่อนไหวล่าสุด
การตัดสินใจปิดสำนักงานทูตครั้งนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องมาจากการที่ น.ส.คิม โยจอง น้องสาวของ นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ ได้ออกมาประณามทางการสวิตเซอร์แลนด์อย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งข่มขู่ว่าจะดำเนินการปิดสำนักงานการทูตของสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศหากสวิตเซอร์แลนด์ยังคงยึดมั่นในนโยบายดังกล่าว
ภาพข่าวประกอบระบุถึงเหตุการณ์เมื่อปี 2018 ที่ น.ส.คิม โยจอง เดินทางมาถึงสถานีรถไฟจินบูในพยองชาง ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเธอในการเจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและประชาคมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิกนาซิโอ คาสซีส ที่เคยหารือกับ นายฉเวซองซูี รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ ในเดือนตุลาคม 2026 ซึ่งเนื้อหาไม่สามารถตรวจสอบได้โดยนักข่าวอิสระ
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