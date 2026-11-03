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เกาหลีเหนือปัดข้อกล่าวหาโจรกรรมเงินดิจิทัล 6 พันล้านดอลลาร์จาก Binance

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
เกาหลีเหนือปัดข้อกล่าวหาโจรกรรมเงินดิจิทัล 6 พันล้านดอลลาร์จาก Binance
คิม โย จอง · เกาหลีเหนือ · เอฟบีไอ
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คิม โย จอง ปฏิเสธข้อกล่าวหาเอฟบีไอว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการขโมยเงินดิจิทัลมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์จาก Binance ระบุเป็นวาทกรรมไร้สาระ

รัฐบาล เกาหลีเหนือ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาอย่างหนักแน่นว่า กรุงเปียงยางอยู่เบื้องหลังการโจรกรรมสกุล เงินดิจิทัล มูลค่า 6,000 ล้านดอลลารสหรัฐจากแพลตฟอร์ม Binance โดยระบุว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นเพียงวาทกรรมที่ไร้สาระและไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ในการสร้างศัตรู

การปฏิเสธข้อกล่าวหาจากฝ่ายเปียงยาง

คิม โย จอง น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จองอึน เป็นผู้ออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อสถานการณ์นี้อย่างเป็นทางการ เธอชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาพยายามใช้วาทกรรมเพื่อสร้างภาพว่าเกาหลีเหนือเป็นรัฐอาชญากรไซเบอร์ โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเปียงยางมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

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คิม โย จอง ระบุว่าคำกล่าวอ้างของสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงวาทกรรมที่ไร้สาระที่ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ในการสร้างสถานการณ์ และนี่คือการยั่วยุทางการเมืองอย่างร้ายแรงต่อเกาหลีเหนือ ที่สหรัฐอเมริกาหลอกลวงความคิดเห็นของสาธารณชนระหว่างประเทศว่าอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งหมดในส่วนของโลกนี้เป็นฝีมือของเรา

บทบาทของเอฟบีไอและข้อกล่าวหาทางการเงิน

สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานคำกล่าวของคิม โย จอง ว่าเอฟบีไอพยายามตีตราเกาหลีเหนือว่าเป็นรัฐอาชญากรไซเบอร์ โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลว่าองค์กรแฮกเกอร์ที่ได้รับความสนับสนุนจากเกาหลีเหนือมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ การออกมากล่าวหาของเอฟบีไอนั้นเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุชัดเจนว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 6,000 ล้านดอลลารจาก Binance ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

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เหตุการณ์นี้ถูกจัดว่าเป็นการโจรกรรมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ระบุว่าแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชญากรที่โจรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีมากที่สุดในโลก และรายได้จากเงินดิจิทัลเหล่านี้ช่วยสนับสนุนโครงการอาวุธของประเทศ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและมุมมองจากโซล

ผู้เชี่ยวชาญในกรุงโซลกล่าวว่า การตอบสนองที่รวดเร็วผิดปกติของเปียงยางน่าสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ข้อครหาอาจนำไปสู่ความพยายามที่เข้มงวดขึ้นในการขัดขวางแหล่งรายได้ที่เปียงยางถูกกล่าวหาว่าใช้ในการพัฒนาอาวุธของตน ลิม อึล-ชุล อาจารย์จากสถาบันตะวันออกไกลศึกษา มหาวิทยาลัยคยองนัม ให้สัมภาษณ์ว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่ การขโมยคริปโทเคอร์เรนซีได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญของเกาหลีเหนือในการหาเงินลงทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบอบการปกครองและพัฒนาอาวุธ

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ออกมาประเมินว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเกาหลีเหนือน่าจะต้องอยู่ที่ 47.18 ล้านล้านวอน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 35,090 ล้านดอลลารสหรัฐในปี 2025 ซึ่งตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการขโมยคริปโทเคอร์เรนซีจาก Binance อาจเทียบเท่ากับสัดส่วนถึง 1 ใน 6 ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมด

แนวโน้มความรุนแรงและความร่วมมือทางการทูต

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ประเมินว่า 89% ของความเสียหายจากการแฮกคริปโทเคอร์เรนซีในปี 2026 มีความเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลข 15% ในปี 2021 โดยระบุว่ามูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อการแฮกเพิ่มจาก 50.65 ล้านดอลลารในปี 2021 เป็น 185.65 ล้านดอลลารในปี 2026

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ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เปียงยางยังคงเงียบเฉยต่อข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาที่จะกลับมาเจรจาทางการทูตอีกครั้ง หลังจากสหรัฐอเมริกากล่าวหาล่าสุด คิม โย จอง ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเกาหลีเหนือมีประเด็นที่ต้องพิจารณาใหม่ว่าเกี่ยวกับสิ่งเรียกว่าความเป็นปรปักษ์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระหว่างสองประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

คิม โย จอง เกาหลีเหนือ เอฟบีไอ Binance เกาหลีใต้ โดนัลด์ ทรัมป์ เงินดิจิทัล

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