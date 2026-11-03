เกาหลีเหนือปฏิเสธเกี่ยวข้องเหตุแฮก Binance มูลค่า $6.4 พันล้าน ท่ามกลางข้อกล่าวหาของ FBI
เกาหลีเหนือปฏิเสธเกี่ยวข้องเหตุแฮก Binance มูลค่า $6.4 พันล้าน ท่ามกลางข้อกล่าวหาของ FBI ขณะที่ Tether เผยถือ Bitcoin ราว 150,000 BTC
เกาหลีเหนือ ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุแฮก Binance มูลค่า $6.4 พันล้าน ท่ามกลางข้อกล่าวหาจาก FBI ซึ่งเป็นหน่วยงานสืบสวนของสหรัฐฯ ข่าวนี้มีประเด็นหลักสามส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการคริปโตเคอเรนซีพร้อมกัน ได้แก่ท่าทีของรัฐบาล เกาหลีเหนือ การถือครอง Bitcoin ของ Tether และการรับผิดชอบความเสียหายของ Mercado Bitcoin กระดานเทรดคริปโตของบราซิล
ในส่วนของ Tether ซีอีโอ Paolo Ardoino กล่าวในงาน Plan ₿ Forum ที่เมืองลูกาโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าบริษัทถือ Bitcoin ราว 150,000 BTC หรือประมาณ $1.15 หมื่นล้าน ขณะที่ Mercado Bitcoin ประกาศว่าจะรับผิดชอบความเสียหายจากเหตุแฮกของตัวเอง ซึ่งนักวิเคราะห์ออนเชนประเมินยอดขาดทุนไว้ที่ราว $40 ล้านAlso readนักเทรดผวา แห่ถอนเงินจาก Binance อีก 1.9 แสนล้าน เซ่นพิษแฮ็กครั้งใหญ่
เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาเหตุแฮก Binance ของ FBI
เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุแฮก Binance มูลค่า $6.4 พันล้าน โดยแถลงการณ์ที่ออกผ่านสำนักข่าวทางการ KCNA ระบุว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ และ FBI เป็นถ้อยคำไร้สาระและการยั่วยุทางการเมืองที่ร้ายแรง
แถลงการณ์ดังกล่าวออกในนามของ Kim Yo-jong น้องสาวของผู้นำ Kim Jong Un โดยเธอระบุว่าสหรัฐฯ อาจพยายามโยนความผิดให้เกาหลีเหนือ เพื่อสร้างเหตุผลในการจัดตั้งคลังสำรองคริปโตของรัฐจากทรัพย์สินที่ยึดได้ ทั้งนี้ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่มีหลักฐานประกอบ
ข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายจึงอยู่คนละขั้ว ฝั่ง FBI เป็นผู้ระบุข้อกล่าวหาต่อเกาหลีเหนือ ส่วนฝั่งเปียงยางปฏิเสธและมองว่าเป็นการใช้ประเด็นทางการเมือง โดยยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในแหล่งข่าวที่ยืนยันว่าหลักฐานใดจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
Tether ถือ Bitcoin ราว 150,000 BTC สูงกว่ารายงานสำรอง
Tether เปิดเผยว่าบริษัทถือ Bitcoin ราว 150,000 BTC หรือประมาณ $1.15 หมื่นล้าน ตามที่ Paolo Ardoino ซีอีโอของบริษัทกล่าวในงาน Plan ₿ Forum ที่เมืองลูกาโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตัวเลขนี้สูงกว่าที่ปรากฏในรายงานสำรองไตรมาส 3 ซึ่งระบุว่าเป็นหลักประกันของบริษัท แหล่งข่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าส่วนต่างดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด ทำให้ตัวเลขที่เปิดเผยในงานนี้กลายเป็นข้อมูลใหม่ที่ผู้ติดตามตลาดคริปโตต้องพิจารณาเทียบกับเอกสารเดิม
Bitcoin ที่ Tether ถือครองมีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับเหตุการณ์แฮกที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน การเปิดเผยตัวเลขการถือครองจึงช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดของทรัพย์สินสำรองที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน
Mercado Bitcoin รับผิดชอบความเสียหายราว 40 ล้านดอลลาร์
Mercado Bitcoin กระดานเทรดคริปโตของบราซิลประกาศรับผิดชอบความเสียหายจากเหตุแฮกของตัวเอง โดยนักวิเคราะห์ออนเชนประเมินยอดขาดทุนไว้ที่ราว $40 ล้าน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าบริษัทจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบของตน
การตัดสินใจรับผิดชอบความเสียหายของ Mercado Bitcoin แยกออกจากเหตุแฮก Binance อย่างชัดเจน เพราะเป็นเหตุการณ์ของกระดานเทรดในบราซิลที่มียอดขาดทุนประเมินไว้ต่างหาก ผู้ใช้งานและนักลงทุนที่เกี่ยวข้องจึงควรติดตามรายละเอียดการชดใช้จากแถลงการณ์ของบริษัทโดยตรง
ผลกระทบต่อตลาดคริปโตและขั้นตอนที่ต้องติดตาม
เหตุแฮก Binance มูลค่า $6.4 พันล้าน และความเสียหายของ Mercado Bitcoin ราว $40 ล้าน ส่งผลให้ประเด็นความปลอดภัยของกระดานเทรดและการจัดการทรัพย์สินดิจิทัลกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะผู้ใช้งานที่ฝากทรัพย์สินไว้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้
ในด้านการตรวจสอบ ข้อกล่าวหาของ FBI ต่อเกาหลีเหนือและคำปฏิเสธจากเปียงยางยังไม่มีผลสรุปในแหล่งข่าวนี้ ส่วนการเปิดเผยการถือครอง Bitcoin ของ Tether และการประกาศชดใช้ของ Mercado Bitcoin เป็นข้อมูลที่บริษัทแต่ละแห่งนำเสนอเอง ผู้อ่านจึงควรตรวจสอบเอกสารอ้างอิงต้นฉบับก่อนนำไปใช้ตัดสินใจ
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime