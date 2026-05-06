เกาหลีใต้ครองสัดส่วนการเทรดคริปโตโลก 30% ในปี 2026 รองจากดอลลาร์สหรัฐ

ผลการศึกษาจาก Kaiko ระบุว่า ในปี 2026 การเทรดคริปโตด้วยสกุลเงินวอนของ เกาหลีใต้ ครองส่วนแบ่งตลาด Spot ทั่วโลกสูงถึง 30% กลายเป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินเฟียตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 รองจากดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุน เกาหลีใต้ กว่า 85% เน้นเก็งกำไรใน Altcoins ผ่านกระดานเทรด Upbit และ Bithumb สะท้อนพฤติกรรมรายย่อยที่ชอบความเสี่ยงสูง และการทำกำไรที่รวดเร็ว ทิศทางตลาดคริปโต เกาหลีใต้ มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกำไรจากหุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำ AI โดยมีเงินหมุนเวียนจากความสำเร็จของยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung และ SK Hynix ไหลกลับเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล การที่ เกาหลีใต้ ก้าวขึ้นมาครองสัดส่วนการเทรดถึง 1 ใน 3 ของโลก คือสัญญาณบ่งบอกถึงสภาพคล่องมหาศาลที่พร้อมจะผลักดันราคาเหรียญ Altcoins ให้พุ่งทะยานได้ทุกเมื่อ แม้ความลึกของตลาดจะยังไม่เทียบเท่าญี่ปุ่น แต่แรงขับเคลื่อนจากรายย่อยที่บ้าคลั่ง ประกอบกับกำไรมหาศาลจากอุตสาหกรรมชิป AI จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยประคองและส่งเสริมให้ตลาดคริปโต โดยเฉพาะกลุ่ม Altcoins อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2026 เกาหลีใต้ ตอกย้ำภาพลักษณ์สวรรค์นักเทรดอีกครั้ง หลังผลวิจัยจาก Kaiko เปิดเผยข้อมูลที่น่าทึ่งว่า ในปี 2026 ปริมาณการซื้อขาย คริปโตเคอร์เรนซี ด้วยสกุลเงินวอนพุ่งสูงจนครองสัดส่วนถึง 30% ของตลาด Spot ทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศที่มีประชากรเพียง 52 ล้านคนแห่งนี้ กลายเป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินเฟียตเป็นคริปโตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 รองจากดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดหมุนเวียนสะพัดสูงถึง 2.
6 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ความร้อนแรงนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความมั่งคั่งในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ได้รับอานิสงส์จากกระแสความร้อนแรงของชิปหน่วยความจำ AI พฤติกรรมการลงทุนของชาวเกาหลีใต้นั้นมีความเฉพาะตัวสูงมาก โดยวอลุ่มส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บนสองกระดานเทรดหลักอย่าง Upbit และ Bithumb ที่น่าสนใจคือ นักลงทุนกว่า 85% เลือกที่จะเทรดเหรียญทางเลือกหรือ Altcoins มากกว่าการถือครองบิตคอยน์ สะท้อนถึงหัวจิตหัวใจที่กล้าเสี่ยงเพื่อมองหาผลตอบแทนมหาศาลในระยะสั้น แม้จะมีวอลุ่มการเทรดที่มหาศาลแต่สภาพคล่องในเชิงลึก (Market Depth) ของเกาหลีใต้กลับยังตามหลังญี่ปุ่นอยู่พอสมควร โดย Upbit มีสภาพคล่องอยู่ที่ประมาณ 1-1.2 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Bitflyer ของญี่ปุ่นมีความลึกของตลาดสูงถึง 3.5 ล้านดอลลาร์ ชี้ให้เห็นว่า ตลาดกิมจิขับเคลื่อนด้วยรายย่อยที่เทรดเร็วและแรงเป็นหลัก อานิสงส์จากชิปหน่วยความจำ AI และเดิมพันครั้งใหญ่ในตลาดหุ้น ความมั่งคั่งที่ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix ที่เป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงรายหลักของโลกเพื่อป้อนระบบ AI ล่าสุดการเปิดสถานะ Call Options หรือการเดิมพันว่า หุ้นจะขึ้นในกองทุน iShares MSCI South Korea ETF พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.5 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์มองว่า นี่คือการใช้เลเวอเรจเพื่อเดิมพันในวัฏจักร AI โลก ผ่านเศรษฐกิจเกาหลีใต้ และกำไรจากส่วนนี้เองที่ถูกโอนย้ายกลับมาหมุนเวียนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อ
