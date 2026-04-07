เกาหลีเหนือลดท่าทีต่ออิหร่านและเกาหลีใต้: สัญญาณของการเปลี่ยนแปลง?

NIS รายงานว่าเกาหลีเหนือไม่ได้ส่งอาวุธให้อิหร่าน และอาจเตรียมลูกสาวขึ้นเป็นผู้สืบทอดอำนาจ พร้อมแสดงท่าทีที่อ่อนลงต่อเกาหลีใต้
จากการสรุปข้อมูลในการประชุมลับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติ พัค ซอน-วอน รายงานว่าหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (NIS) ไม่พบสัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลเปียงยางได้ส่งมอบอาวุธหรือเสบียงสนับสนุนให้แก่กรุงเตหะราน นับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลและ อิหร่าน ปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท่าทีดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากพันธมิตรอื่นๆ อย่างจีนและรัสเซีย ซึ่งมักจะออกมาเคลื่อนไหวและแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเคยออกแถลงการณ์ประณามการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่โดยรวมแล้วสังเกตได้ว่ามีการลดระดับความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลเปียงยางไม่ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน หรือส่งข้อความแสดงความยินดีในโอกาสที่ โมจทาบา คาเมเนอี บุตรชายของผู้นำฯ ก้าวขึ้นรับตำแหน่งสืบทอดอำนาจต่อจากบิดา นักวิเคราะห์จาก NIS มองว่าเกาหลีเหนือกำลังใช้ความระมัดระวังในการวางตำแหน่งตัวเองเพื่อรอจังหวะสำหรับการเปิดฉากทางการทูตครั้งใหม่กับสหรัฐฯ ทันทีที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลง\นอกเหนือจากประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ NIS ยังได้ให้ข้อมูลแก่สมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ คิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ในการเตรียมให้ลูกสาววัยรุ่นของเขา ซึ่งคาดว่าจะมีอายุประมาณ 13 ปี ขึ้นเป็นผู้สืบทอดอำนาจคนต่อไป ข้อมูลดังกล่าวมาพร้อมกับการเผยแพร่ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นเธอขับรถถัง ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อเน้นย้ำถึงความสามารถทางทหารของเธอ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ คิม จอง อึน เคยปฏิบัติในช่วงปี 2010 ก่อนที่จะขึ้นสู่อำนาจต่อจากบิดา ท่ามกลางข่าวลือที่แพร่สะพัดก่อนหน้านี้ว่า คิม โย จอง น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิม จอง อึน อาจเป็นตัวเก็งในการรับตำแหน่งดังกล่าว ในขณะเดียวกัน คิม โย จอง สร้างความประหลาดใจด้วยการตอบรับคำขอโทษของ ประธานาธิบดี อี แจ มยอง แห่งเกาหลีใต้ กรณีการละเมิดพรมแดนด้วยโดรนเมื่อเดือนมกราคม โดยระบุว่าเป็นการกระทำที่ 'ชาญฉลาด' หลังจากที่ผู้นำเกาหลีใต้ออกมายอมรับผลการตรวจสอบที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจริง พร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อความตึงเครียดทางการทหารที่เกิดขึ้น ท่าทีที่ผ่อนคลายลงของเกาหลีเหนือในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจ หลังจากที่ คิม จอง อึน เคยประกาศอย่างแข็งกร้าวว่าเกาหลีใต้คือศัตรู\การเปลี่ยนแปลงท่าทีของเกาหลีเหนือในครั้งนี้ยังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจบ่งชี้ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ในอนาคตอันใกล้ หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีตึงเครียดขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเกาหลีเหนือในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางการทูตที่เป็นไปได้กับสหรัฐฯ ในอนาคต การตัดสินใจของเกาหลีเหนือที่จะไม่แสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่าน อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และหลีกเลี่ยงการถูกโดดเดี่ยวทางการทูตและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การที่เกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ลูกสาวขึ้นเป็นผู้สืบทอดอำนาจ ยังบ่งบอกถึงความพยายามในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าพัฒนาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และทั่วโลกอย่างแน่นอ
เกาหลีเหนือ อิหร่าน คิม จอง อึน คิม จู แอ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
