เกาหลีใต้เผยงบปี 2027 ทะลุ 600,000 ล้านดอลลาร์ ยกระดับ AI และเซมิคอนดักเตอร์
รัฐบาลเกาหลีใต้อعلنงบประมาณปี 2027 สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 610,140 ล้านดอลลาร์ เน้นลงทุน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการส่งออก
ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง แห่งเกาหลีใต้ ประกาศต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2027 ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติที่เพิ่มขึ้นถึง 12.8% รวมเป็นเงิน 820.9 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 610,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์
โครงสร้างการลงทุนเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์
งบประมาณปี 2027 จัดสรรเงินจำนวน 21.3 ล้านล้านวอนให้กับเมกะโปรเจกต์ด้านเทคโนโลยีสามด้านหลัก ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ หรือ Physical AI และศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2026 นอกจากนี้ยังมีแผนจัดสรรเงิน 4.7 ล้านล้านวอนสนับสนุนโครงการพัฒนาโมเดล AI แห่งชาติที่ถูกกำหนดให้เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้Also readฮวงจุ้ยภาพวาดในบ้าน เสริมสิริมงคลหรือทำลายพลังงานบวก
รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะสร้างโมเดล AI ที่มีความประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก โดยจะควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์จำนวน 2,000 คน เพื่อเป็นผู้นำในการออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรมชิปภายในประเทศ พร้อมขยายการศึกษา AI ให้กับนักเรียน นักศึกษา และแรงงานในปัจจุบัน
ความร่วมมือภาคเอกชนและแผนพัฒนาบุคลากร
เกาหลีใต้ได้จัดตั้งหลักสูตรความร่วมมือกับภาคเอกชนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งโดยให้นักศึกษาสามารถสมัครเรียนปริญญาที่เชื่อมโยงกับบริษัทชั้นนำอย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งบริษัทเหล่านั้นจะช่วยออกแบบหลักสูตร สนับสนุนทางการเงิน และรับสมัครบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เข้าทำงานทันที
การวางแผนใช้จ่ายครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปีนี้จะเติบโตถึง 3.3% ซึ่งเป็นอัตราขยายตัว最快的นับตั้งแต่ฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาดในปี 2021 และแม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่หนี้สุทธิของรัฐบาลแทบไม่เพิ่ม เนื่องจากจะใช้เงินจากการออกพันธบัตรชุดใหม่มาชำระคืนหนี้เดิม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการส่งออก
ความสำเร็จในการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้เติบโต โดยข้อมูลจากกรมศุลกากรเกาหลีใต้ระบุว่ายอดส่งออกในเดือนตุลาคมทำสถิติใหม่ที่ 115,300 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 93.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนยอดส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกทะลุ 900,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกอยู่ที่ 930,000 ล้านดอลลาร์
ในเดือนที่แล้วเกาหลีใต้มีภาวะเกินดุลการค้า 42,500 ล้านดอลลาร์ โดยยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 36% จากเดือนเดียวกันของปี 2025 อยู่ที่ 72,800 ล้านดอลลาร์ ผลงานในอุตสาหกรรมสำคัญเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนเกาหลีใต้มุ่งสู่เป้าหมายการส่งออก 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งจะเป็นประเทศที่ 4 ของโลกหลังสหรัฐอเมริกา จีน และเยอรมนี
ความท้าทายด้านความเท่าเทียมและการกระจายผลประโยชน์
ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ย้ำว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่มีการจัดสรรอย่างทั่วถึง และเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้จำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านจากการเติบโตเพื่อคนส่วนน้อยที่โอกาสและผลประโยชน์กระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ ชนชั้น และบริษัทไม่กี่แห่ง สู่การเติบโตเพื่อทุกคนอย่างยั่งยืน
นอกจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้ว รัฐบาลยังเตรียมเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมขึ้น 8.2% อยู่ที่ 73.3 ล้านล้านวอน เพื่อเร่งปรับปรุงกองทัพให้กลายเป็นกองทัพอัจฉริยะที่มีความสามารถสูง ผ่านการจัดตั้งระบบปฏิบัติการแบบผสมผสานระหว่างกำลังพลและระบบไร้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ และโดรน
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