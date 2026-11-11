เกาหลีใต้ไฟแนนซ์รั่วไหลต่อเนื่อง Mirae Asset เจอแฮกข้อมูลลูกค้าและพนักงาน
Mirae Asset Securities เกาหลีใต้ยืนยันข้อมูลรั่วไหลหลังพบการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ข้อมูลลูกค้าและพนักงานกว่า 3.8 หมื่นคนเสี่ยงภัยไซเบอร์
บริษัท Mirae Asset Securities ของ เกาหลีใต้ ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ว่าได้ตรวจพบการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าประมาณ 3,800 คนถูกเปิดเผย รวมถึงข้อมูลของพนักงาน อดีตพนักงาน และผู้รับเหมาอีกจำนวนรวม 35,255 คน ซึ่งประกอบด้วยชื่อ หมายเลขพนักงาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสผ่าน
สถิติการโจมตีภาคการเงินเกาหลีใต้พุ่งสูง
เหตุการณ์ของ Mirae Asset Securities เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลในภาคการเงินของเกาหลีใต้ที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนว่า ระหว่างวันที่ 30 กันยายนถึง 3 พฤศจิกายน พบเหตุข้อมูลรั่วไหลถึง 40 ครั้ง ในบริษัทการเงิน 37 แห่ง มีข้อมูลที่ได้รับผลกระทบประมาณ 473,000 รายการ และเกิดความเสียหายทางการเงินประมาณ 1,000 ล้านวอน หรือราว 24.6 ล้านบาทAlso readจันจิ เผยแผนอนาคตกับมาริโอ้ โฟกัสสร้างครอบครัวมากกว่าพิธีแต่งงาน
ธนาคารไต้หวันยืนยันธุรกรรมผิดปกติจากช่องโหว่ภายนอก
Bank SinoPac ของไต้หวันยืนยันเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนว่า ตรวจพบธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 427 รายการ จากบัญชี 419 บัญชี คิดเป็นมูลค่ารวม 41.76 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 42.7 ล้านบาท ธนาคารระบุว่าช่องโหว่ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับระบบโมบายแบงก์กิ้งที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก โดยไม่พบหลักฐานว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหล และได้คืนเงินให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแล้ว
ญี่ปุ่นเผชิญมัลแวร์หลายกรณีกระทบนักลงทุนและลูกค้า
NTT DATA และ Securitize Japan เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนว่า ระบบ SaaS ของผู้รับจ้างถูกบุกรุกตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ผู้โจมตีอาศัยช่องโหว่ด้านการยืนยันตัวตนเพื่อยกระดับสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ ก่อนนำข้อมูลออกจากระบบ ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยข้อมูลผู้ซื้อหุ้นกู้ 111 คน และข้อมูลบุคคลอีก 2,678 คน ได้แก่ ชื่อภาษาคาตาคานะ จำนวนหุ้นกู้ที่ซื้อ และอีเมล ส่วนธนาคาร Sony เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนว่า พบข้อมูลลูกค้ารั่วไหลจากระบบที่เกี่ยวข้องกับบริการหลักทรัพย์ดิจิทัล โดยข้อมูลลูกค้า 4 คน ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ วันเกิด และเลขบัญชี ส่วนลูกค้าอีก 617 คน พบข้อมูลชื่อรั่วไหล
อินเดียเตือนปฏิบัติการ CRAFTY FALCON ใช้ AI โจมตีฟินเทค
CERT-In หรือทีมรับมือเหตุฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ของอินเดีย ออกประกาศเตือนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เกี่ยวกับปฏิบัติการ CRAFTY FALCON ซึ่งมุ่งโจมตีบริษัทเงินทุนที่ไม่ใช่ธนาคาร ผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัล บริษัทฟินเทค ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล CERT-In ระบุว่าผู้โจมตีใช้เครื่องมือ AI ช่วยสำรวจเป้าหมายและดำเนินการโจมตี โดยอาศัยช่องทาง API ของระบบชำระเงินและระบบจ่ายเงินขององค์กรที่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมยืนยันว่ามีรายงานการโจมตีที่ประสบความสำเร็จแล้ว และปฏิบัติการดังกล่าวยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์และพันธมิตรเจอปัญหา Amadeus
CNA รายงานว่าข้อมูลผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินของสายการบิน Singapore Airlines ประมาณ 46,000 รายการ ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากระบบของ Amadeus ผู้ให้บริการระบบสำรองที่นั่งภายนอก ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยชื่อผู้โดยสาร รหัสการจองตั๋ว และรายละเอียดการเดินทาง อย่างไรก็ตาม Amadeus ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตรั่วไหล และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตั๋ว ล่าสุด Amadeus ได้ควบคุมสถานการณ์และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ขณะที่ Singapore Airlines ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเริ่มติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบแล้ว
Bank Rakyat มาเลเซียโดนแฮกหน้าเว็บจำกัดการเข้าถึงชั่วคราว
Fintech Malaysia รายงานว่าเว็บไซต์ธนาคารรักยัต (Bank Rakyat) ของมาเลเซีย รวมถึงหน้าล็อกอินบริการออนไลน์ iRakyat ถูกแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อ MARLANWG เจาะระบบและเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ส่งผลให้ธนาคารต้องจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์องค์กรเป็นการชั่วคราว ธนาคารชี้แจงว่าเหตุการณ์จำกัดอยู่ในระบบเว็บไซต์ภายนอกที่ดูแลโดยผู้ให้บริการภายนอกเท่านั้น ส่วนระบบการเงินภายใน ข้อมูลส่วนบุคคล และเงินฝากของลูกค้ายังคงปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบ
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