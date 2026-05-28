เกษตรกรชาวสวนเงาะในจังหวัดตราดเผชิญปัญหาราคาเงาะตกต่ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงาะสีทองเหลือเพียงกิโลกรัมละ 6-8 บาท ทำให้หลายครอบครัวต้องช่วยกันเก็บผลผลิตเองเพื่อลดต้นทุน พร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยพยุงราคา
เกษตรกร ชาว สวนเงาะ ใน จังหวัดตราด เผชิญปัญหา ราคาเงาะ ตกต่ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงาะสีทองเหลือเพียงกิโลกรัมละ 6-8 บาท ทำให้หลายครอบครัวต้องช่วยกันเก็บผลผลิตเองเพื่อลดต้นทุน พร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยพยุงราคา หลังต้นทุนการผลิตสูงสวนทางกับราคาขาย วันนี้ (28 พ.
ค.2569) สถานการณ์ราคาเงาะใน จ. ตราด ยังคงน่าเป็นห่วง หลังราคาผลผลิตปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะชาวสวนในพื้นที่บ้านตาลองและบ้านตางาม ต. บ่อพลอย อ.
บ่อไร่ ที่กำลังเผชิญภาวะต้นทุนสูง แต่ราคาขายกลับลดต่ำลงอย่างหนัก ล่าสุดราคารับซื้อหน้าสวนเมื่อวันที่ 27 พ.
ค.2569 พบว่า เงาะโรงเรียนรับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 16-17 บาท ขณะที่เงาะสีทองซึ่งเป็นอีกสายพันธุ์สำคัญ เหลือราคาเพียงกิโลกรัมละ 6-8 บาทเท่านั้น จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกษตรกรหลายรายต้องเร่งปรับตัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารสวน โดยหนึ่งในวิธีที่เห็นได้ชัด คือ การให้สมาชิกในครอบครัวช่วยกันเก็บผลผลิตแทนการจ้างแรงงานภายนอก เนื่องจากหากต้องจ้างคนเก็บเงาะ จะมีต้นทุนเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 3-5 บาท ซึ่งยิ่งทำให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม หลายครอบครัวจึงตัดสินใจลงมือเก็บผลผลิตกันเอง แม้บางสวนเจ้าของจะเป็นผู้สูงอายุ ทั้งตาและยาย ก็ยังต้องช่วยกันเก็บเงาะเพื่อประคองต้นทุนให้อยู่ในระดับที่รับได้นายธรรมนูญ อิงชำนิ ชาวสวนในพื้นที่บ้านตาลอง เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาเงาะที่ต่ำกว่า 20 บาท/กิโลกรัม ถือว่าไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต เพราะเกษตรกรยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าปุ๋ย รวมถึงค่ายาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ซึ่งทุกอย่างมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง สวนทางกับราคาผลผลิตที่ลดลง ทำให้ชาวสวนจำนวนมากเริ่มประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และกังวลว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อการทำสวนในระยะยาว ชาวสวนในพื้นที่จึงอยากให้ภาครัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลือและพยุงราคาเงาะ เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงอาชีพต่อไปได้ โดยมองว่าราคาเงาะที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 27-28 บาท จึงจะเพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและยังมีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว ขณะที่พ่อค้ารับซื้อเงาะในพื้นที่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้รับซื้อจำเป็นต้องติดตามราคาเงาะแบบวันต่อวัน เนื่องจากต้องนำผลผลิตส่งต่อให้กับล้งอีกทอดหนึ่ง จึงทำให้ราคารับซื้อจากหน้าสวนต้องต่ำกว่าราคาหน้าล้งประมาณกิโลกรัมละ 1-2 บาท เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนและค่าขนส่งได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาเงาะในขณะนี้ยังคงลดลงต่อเนื่อง และยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน ทำให้ทั้งเกษตรกรและผู้ค้าต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดในทุกวั
