เกษตรอ.ค้อวัง ลงพื้นที่ค้ำจุนกลุ่มปลูกผักบ้านศิริพัฒนา ยโสธร
เกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ค้ำจุนกลุ่มปลูกผักบ้านศิริพัฒนา พร้อมสนับสนุนโรงเรือนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อบรรเทาปัญหามะละกอและแมลงศัตรูพืช ให้เกษตรกรผลิตผักได้ตลอดปี
นางวัชราภรณ์ จวนสาง เกษตรอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัด ยโสธร ได้ลงพื้นที่ไปติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร กลุ่มปลูกผักบ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัด ยโสธร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เพื่อสนับสนุนกลไกการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
แนวทางการผลิตพืชผักครบวงจรในชุมชน
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ซึ่งร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม มีการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 4 ไร่ แบ่งเป็นแปลงย่อยจำนวน 27 ล็อก เพื่อให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในการปลูกผักได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบAlso readรวบชายเปลือยกายป่วนวัด! แกล้งบ้าหนีความผิด หลังย่องขโมยย่ามพระ-ดมกาว
กลุ่มปลูกผักบ้านศิริพัฒนาได้เผชิญกับข้อจำกัดด้านสภาพอากาศมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ส่งผลให้ไม่สามารถปลูกผักได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มรายจ่ายด้านอาหารให้กับครอบครัว ทางสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวังจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เป็นรูปธรรม
ความร่วมมือกับ สวทช. สร้างโรงเรือนต้นทุนต่ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ในการสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนต้นทุนต่ำเบื้องต้น จำนวน 8 โรงเรือน ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตผักและสมุนไพรอย่างครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
นอกจากการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน berupaโรงเรือนแล้ว ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงเรือน การเลือกปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างถูกวิธี ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตผักได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีผลผลิตไว้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างมีเสถียรภาพ
การป้องกันโรคและแมลงด้วยผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวังยังได้ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคระหว่างการเพาะปลูก ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต ซึ่งล่าสุดได้สนับสนุนสารชีวภาพ ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอร์เรีย และน้ำหมักไล่แมลง เพื่อนำมาใช้ทดแทนสารเคมีอันตราย
พร้อมทั้งสนับสนุนไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย ไท-อีพีเอ็น (Thai-EPN) ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร สำหรับใช้ควบคุมศัตรูพืชผักที่สำคัญ ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนคืบ หนอนใยพืช ด่านหมัดผัก และด่านกุหลาบ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ระดับประเทศสู่ระดับฐานราก
มาตรการติดตามและขยายผลสู่ความยั่งยืน
เจ้าหน้าที่ได้แนะนำวิธีการใช้งานและขั้นตอนการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตผักในแปลงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในชุมชน
กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐระดับอำเภอ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกลุ่มปลูกผักบ้านศิริพัฒนา ให้มีความมั่นคงทางอาหารและสามารถสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องผ่านกระบวนการทางการเกษตรสมัยใหม่ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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