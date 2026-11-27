เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 20 เปิดเวทีนวัตกรรมทางการเกษตร สกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 20 ส่งต่อนวัตกรรมสู่อนาคตภายใต้แนวคิดเกษตรสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด สกลนคร จัดกิจกรรม เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2569 เพื่อเป็นเวทีกลางในการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเกษตร ครอบคลุมการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มเกษตรกร ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ภูมิภาค พร้อมสร้างโอกาสในการยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัด สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
เปิดงานโดยองคมนตรี ณ เวทีกลางมหาวิทยาลัย
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ องคมนตรี ดำรงตำแหน่งประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ ณ เวทีกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากนายวีรรัตน์ ธีรมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในนามของจังหวัด จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รายงานวัตถุประสงค์และรายละเอียดการจัดงานให้ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติรับทราบAlso readฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ฉลอง 20 ปีแห่งการขับเคลื่อนกอล์ฟหญิงไทยสู่เวทีโลก พร้อมต้อนรับ 72 ผู้เล่นชั้นนำ 18–21 ก.พ. 2570 ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา
ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ประธานในพิธีได้มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นจึงนำทีมรองศาสตราจารย์ดร.ศมณพร สุทธิบาก รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่
แนวคิดเกษตรสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อนาคต
การจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 20 นี้ตั้งอยู่บนแนวคิดหลักคือ เกษตรสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศักยภาพทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสู่สังคมอย่างกว้างขวาง กิจกรรมดังกล่าวจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร การวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมเด่นผ่านโครงสร้างหลักที่เรียกว่า 3 Flagship 1 Platform ซึ่งประกอบด้วย หนองหารโมเดล การบูรณาการสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสู่เกษตรอาหารมูลค่าสูงและเศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานเด่นด้านโคเนื้อ ข้าว คราม ป่าให้สี และพืชสมุนไพร รวมถึงนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงตลาดอย่างเป็นระบบ การจัดพื้นที่ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายมากกว่า 8 หน่วยงาน ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ประวัติและรากเหง้าทางประวัติศาสตร์วิทยาเขต
งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานเริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2548 เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดวิทยาเขต เพื่อร่วมระลึกถึงวาระสำคัญเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เพื่อทรงเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาคาร 9 รวมถึงทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษามหาราชินีนาถ และอุทยานเกษตร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมวิชาการและการประกวดหลากหลายสาขา
นอกจากนิทรรศการหลักแล้ว ภายในงานยังมีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดด้านการเกษตรที่หลากหลาย เช่น การประกวดมันสำปะหลัง การประกวดอ้อย การประกวดการจัดสวนถาด การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรและเยาวชน
ด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนมีการจัดประกวดโปงลางเป็นปีแรก รวมถึงการประกวด Cover Dance และการประกวดดนตรีสากล เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถด้านศิลปะการแสดงของนักเรียนและนักศึกษา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเที่ยวชมงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายนถึง 6 ธันวาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
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