เกษตรกรชาวสวนมะพร้าววอนรัฐช่วยแก้ปัญหาต้นทุน-หนอนหัวดำ ชี้หากไม่คุมนำเข้า-จัดการศัตรูพืช อาจลุกลามกระทบห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าววอนรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งราคาพลังงาน การขนส่ง และกลไกการกำหนดราคาผลผลิต พร้อมวิงวอนให้ควบคุมการนำเข้ามะพร้าวให้เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่งบประมาณแก้ไขปัญหาหนอนหัวดำจำกัด นอกจากนี้ ยังชี้ปัญหาการจัดการศัตรูพืชที่ยังไม่ตรงจุด และสวนมะพร้าวของนายทุนที่ถูกปล่อยรกร้างเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนอนหัวดำ หากไม่ได้รับการแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของเกษตรกร และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรในภาพรวม
กลุ่มเกษตรกรชาวสวน มะพร้าว กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจาก ต้นทุนการผลิต ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาพลังงานและค่าขนส่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรและความอยู่รอดของอาชีพ นอกจากนี้ กลไกการกำหนดราคาผลผลิตที่ยังไม่เป็นธรรมยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้ย่ำแย่ลง เกษตรกรจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการดูแลโครงสร้างต้นทุนเหล่านี้อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมและประคับประคองอาชีพ เกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำไปสู่การลดลงของพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าว และจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรทั้งหมด ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติในระยะยาว สถานการณ์ยิ่งทวีความซับซ้อนจากปัญหาการระบาดของ “หนอนหัวดำ” ที่ยังคงสร้างความเสียหายให้กับสวนมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง และยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดี นายพงศ์ศักดิ์ ตัวแทนเกษตรกร ระบุว่า มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าวยังมีความหละหลวม และควรมีความรัดกุมมากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหนอนหัวดำมีจำกัด หรืออาจถึงขั้นหมดลง ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกสำคัญ อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่เนินดินแดง ที่ยังคงเผชิญกับการระบาดอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการจัดการศัตรูพืชโดยเฉพาะหนอนหัวดำนั้น เกษตรกรเห็นว่ามาตรการของภาครัฐยังไม่ตรงจุดนัก โดยมีการทุ่มงบประมาณส่วนใหญ่ไปกับการเพาะเลี้ยงแตนเบียน ซึ่งเกษตรกรในทางปฏิบัติมองว่าควรจะมีวิธีการจัดการแบบผสมผสานและมีความเข้มข้นมากกว่านี้ จึงจะสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาซ้ำเติมจากการที่พื้นที่สวนมะพร้าวของนายทุนบางรายถูกปล่อยทิ้งรกร้างไว้เพื่อการเก็งกำไร ซึ่งพื้นที่เหล่านี้กลับกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของหนอนหัวดำ และทำให้การระบาดวนกลับมาอย่างไม่หยุดหย่อน ประเด็นที่น่ากังวลเพิ่มเติมที่เกษตรกรหยิบยกขึ้นมาคือ กระบวนการนำเข้ามะพร้าวและการกระเทาะเปลือกนอกโรงงาน ซึ่งมีการทิ้ง “เปลือกอ่อน” เป็นจำนวนมากโดยไม่มีระบบการจัดการหรือควบคุมที่เหมาะสม อาจกลายเป็นแหล่งสะสมและแพร่ระบาดของหนอนหัวดำในวงกว้างมากขึ้น เกษตรกรกำลังเตรียมรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในขณะเดียวกัน เกษตรกรได้เสนอแนะให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการนำเข้าผลผลิต โดยควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและหารือร่วมกับเกษตรกรอย่างจริงจังก่อนที่จะอนุมัติการนำเข้า เพื่อประเมินปริมาณผลผลิตที่ขาดแคลนในประเทศได้อย่างแม่นยำ และกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำเข้า นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มสัดส่วนของตัวแทนเกษตรกรในคณะกรรมการพืชน้ำมัน เพื่อให้เสียงและความต้องการของผู้ผลิตได้รับการสะท้อนและนำไปพิจารณาอย่างแท้จริง “หากยังคงไม่มีมาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการควบคุมการนำเข้าให้เข้มงวด และการจัดการปัญหาหนอนหัวดำอย่างจริงจังและยั่งยืน ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในระยะยาวอย่างแน่นอน และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เกษตรกรอาจจำเป็นต้องรวมตัวกันเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องโดยตรงต่อรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับปัญหาของน้ำมะพร้าวหอมที่เคยเกิดขึ้น” นายพงศ์ศักดิ์ กล่าวย้ำในตอนท้า
