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Economy

เกษตรแจงด่วนมะนาวโลกอุดรฯ ต้นละหมื่นห้า! ยันของจริงไม่ถึงหมื่นบาท

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
เกษตรแจงด่วนมะนาวโลกอุดรฯ ต้นละหมื่นห้า! ยันของจริงไม่ถึงหมื่นบาท
กรมวิชาการเกษตร · งานพืชสวนโลก · จังหวัดอุดรธานี
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กรมวิชาการเกษตรยืนยันราคากลางมะนาวงานพืชสวนโลกอุดรฯ ไม่เกิน 5,100 บาทต่อต้น หลังพบนข่าวปลอมถูกตัดต่อบิดเบือนระบุ 12,000 บาท พร้อมแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายคอมพิวเตอร์

กรมวิชาการเกษตร ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับกระแสข่าวที่มีผู้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างเอกสารโครงการมหกรรมพืชสวนโลก ครั้งที่ 12 ที่ จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2569 ว่ามีการจัดซื้อ ต้นมะนาว ในราคาสูงถึงต้นละ 12,000 บาท ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับประชาชน regarding การใช้งบประมาณแผ่นดิน

นางศศิญา ปานต้น รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จและมีการบิดเบือน โดยกรมได้เปิดเผยเอกสารตารางเปรียบเทียบปริมาณวัสดุและรายการประมาณราคาเพิ่มเติมที่แท้จริงออกมาตรวจสอบ พบว่ามีรายการจัดซื้อต้นมะนาวทั้งหมดเพียง 5 รายการ รวมจำนวน 6 ต้น เท่านั้น และราคาสูงสุดไม่เกิน 5,099.95 บาทต่อต้น

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รายละเอียดราคาต้นมะนาวจริงสูงสุด 5 พัน

จากการตรวจสอบเอกสารงบประมาณจริง พบว่ารายการที่มีราคาสูงที่สุดคือ มะนาวมิเดอ ซึ่งเป็นพันธุ์หายาก มีความสูงถึงยอดใบ 1.00 ถึง 1.50 เมตร จัดซื้อจำนวน 1 ต้น โดยระบุค่าวัสดุไว้ที่ 5,000 บาท และค่าแรง 99.95 บาท รวมเป็นเงิน 5,099.95 บาท ซึ่งเป็นยอดราคาสูงสุดของทั้งโครงการ ไม่ใกล้เคียงกับตัวเลข 12,000 บาท ที่มีการแชร์กันแต่อย่างใด

สำหรับรายการมะนาวอื่นๆ ในโครงการจัดซื้อโดยละเอียดประกอบด้วย มะนาวขนาดสูงถึงยอดใบ 1.00 ถึง 1.20 เมตร และพุ่มกว้าง 0.80 ถึง 1.20 เมตร จำนวน 3 ต้น มีค่าวัสดุต้นละ 2,498.88 บาท และค่าแรงต้นละ 99.96 บาท คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อต้น 2,598.84 บาท ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของราคาตลาด

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นอกจากนี้ยังมีมะนาวด่าง ความสูง 0.50 ถึง 0.70 เมตร จำนวน 1 ต้น ราคาวัสดุ 1,999.10 บาท และค่าแรง 99.96 บาท รวมเป็น 2,099.06 บาท ส่วนมะนาวทั่วไปความสูง 1.00 ถึง 1.20 เมตร นั้นมีระบุค่าวัสดุ 349.84 บาท แต่ไม่มีการจัดซื้อในงบประมาณรายการนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณรวมแต่อย่างใด

ตรวจสอบเอกสารปลอมตัดต่อเพื่อใส่ร้าย

นางศศิญา อธิบายเพิ่มเติมว่า เอกสารต้นฉบับที่นำมาเผยแพร่ในวงกว้างนั้น เป็นเอกสารที่ถูกเสนอโดยหน่วยงานอื่น และถูกบุคคลที่ไม่หวังดีนำมาย่างตัดต่อ โดยลบหัวเอกสารและวันที่ออกให้เหลือเพียงส่วนเนื้อหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าราคาสูงผิดปกติ และจงใจใส่ร้ายกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้หน่วยงานตกเป็นจำเลยของสังคม

การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน เนื่องจากการแพร่กระจายข้อมูลเท็จที่มีลักษณะเป็นการใส่ร้ายป้ายสี หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงานรัฐ และอาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของประชาชนทั่วไปต่อโครงการระดับชาติ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

พร้อมดำเนินคดีหนักผู้กระทำความผิด

กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารเท็จดังกล่าว อย่างเคร่งครัดที่สุด เพื่อคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานและปกป้องประโยชน์สาธารณะจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

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รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ขอเรียกร้องให้ประชาชนพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างรอบคอบ และรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากงานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานระดับนานาชาติ การปล่อยข่าวเท็จเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือหรือหวังผลทางการเมือง อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาชาวโลก

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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