เกษตรกรสมุทรสาครพลิกปัญหาปลาหมอคางดำ มาเป็นอาหารเลี้ยงปูทะเล ลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพ ผลผลิตส่งต่อยอดเป็นอาชีพมั่นคง สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผยแนวทางที่เกษตรกรนำปลาหมอคางดำ มาเป็นอาหารหลักปู bottomless tank ที่มีแนวทางลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพ หวังเป็นแนวทางให้เกษตรกรสร้างอาชีพมั่นคง สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
เกษตรกร สมุทรสาคร พลิกปัญหา ปลาหมอคางดำ ที่กระทบระบบนิเวศ มาเป็น อาหารเลี้ยงปู ทะเล ลดต้นทุน ค่าอาหาร เพิ่ม คุณภาพ ผลผลิต พร้อมมีตลาดรับซื้อคืน ช่วยต่อยอดเป็น อาชีพมั่นคง สร้างรายได้หมุนเวียน สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 9 พฤษภาคม 2569 - นายเผดิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัด สมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดพร้อมสนับสนุน เกษตรกร เต็มที่ในการต่อยอดแนวคิด ‘พลิกวิกฤตเป็นโอกาส’ ด้วยการนำ ปลาหมอคางดำ มาใช้เป็น อาหารเลี้ยงปู ทะเล ช่วยลดรายจ่าย ลดต้นทุน การผลิต และเพิ่มรายได้ให้ เกษตรกร ในพื้นที่อย่างยั่งยืน ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ‘ทองหลาวฟาร์ม’ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร พร้อมให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ภายใต้แนวทางใช้ทรัพยากรที่เคยเป็นปัญหาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ.
