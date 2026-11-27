เกรซ กาญจน์เกล้า แนะดูแลตับรับมือ PM2.5 เผยเรื่องส่วนตัวไม่แต่งไม่เด็ก
เกรซ กาญจน์เกล้า เปิดใจเรื่องสุขภาพตับรับมลพิษ PM2.5 และสารพิษ พร้อมอัปเดตสถานะความรักหลังแฟนเซอร์ไพรส์ของขวัญ รับยังไม่พร้อมแต่งงานและไม่มีแผนมีลูก
นักแสดงสาวมากความสามารถอย่าง " เกรซ กาญจน์เกล้า" ลงพื้นที่ในงาน มหกรรมสุขภาพ และชีวิตประจำปีภายใต้แนวคิด The Joy of Ageless Living โดยเธอมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแล สุขภาพตับ เพื่อป้องกันผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ PM2.5 และ สารพิษ ตกค้างในอาหารที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
เกรซชี้ตับคือศูนย์กำจัดสารพิษสำคัญ
เกรซ กาญจน์เกล้า ระบุว่าตับทำหน้าที่เสมือนโรงงานฟอกเลือดขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายและขับถ่ายสารพิษออกจากร่างกาย หากอวัยวะนี้ทำงานหนักเกินไปหรือถูกทำร้ายจากแอลกอฮอล์ ฝุ่น PM2.5 หรือโลหะหนักสะสม จะส่งผลให้ระบบหัวใจ สมอง และระบบประสาทล้มเหลวในระยะยาวโดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคมะเร็งเสมอไปAlso readฝุ่น PM2.5 กทม. วันนี้ 26 พ.ย. 2569 เฉลี่ย 19 อากาศดี หนองแขมค่าสูงสุด
แนวทางป้องกันด้วยโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระ
นักแสดงสาวอธิบายกลไกการทำงานของตับว่าต้องการโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอเพื่อเปลี่ยนสารพิษอันตรายให้กลายเป็นสารที่ละลายน้ำได้และขับออกทางปัสสาวะได้ง่ายขึ้น พร้อมแนะนำการเสริมวิตามินกลุ่มบี ได้แก่ วิตามินบี6 บี9 และบี12 จากผักผลไม้ หรืออาหารเสริมในกรณีที่ยากต่อการทานอาหารหลักให้ครบถ้วน
บทบาทของแอนติออกซิแดนต์ปกป้องเซลล์
เกรซ强调了สารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนติออกซิแดนต์มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากสารหนูและโลหะหนัก ซึ่งช่วยรักษาเปอร์เซ็นต์การทำงานของเซลล์ให้คงที่และป้องกันภาวะร่างกายอ่อนแอลงเนื่องจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
เกรซเผยเรื่องความรักยังไม่พร้อมแต่งงาน
ด้านชีวิตส่วนตัว เกรซ กาญจน์เกล้า เล่าว่าแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ปีกนกมูลค่า 2 แสนบาท ในโอกาสรับปริญญาโท โดยเธอประกาศชัดเจนว่ายังรู้สึกสบายใจกับการเป็นสาวโสดสะบัด ไม่มีเป้าหมายในการมีลูก และยังไม่พร้อมเข้าสู่เรือนหอเนื่องจากต้องการโฟกัสที่สุขภาพและการดูแลตัวเองเป็นหลัก
ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การมีคุณภาพชีวิตยาว
เป้าหมายหลักของมหกรรมสุขภาพครั้งนี้คือการส่งต่อพลังบวกและความรู้แบบเข้าใจง่ายให้กับผู้คน โดยเกรซคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้นำแนวคิดการป้องกันก่อนการรักษามาปรับใช้ เพื่อให้ชีวิตยืนยาวขึ้นควบคู่ไปกับความสุขและความสุขุมของจิตใจในท้ายที่สุด
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