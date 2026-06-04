เกมอุ่นเครื่องฟุตบอลช้างศึก: ช้างศึกเจอกับคูเวต ทีมอันดับ 134 ของโลก

เกมอุ่นเครื่องฟุตบอลช้างศึกระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติคูเวต กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า โดยทีมชาติไทย ทีมอันดับ 93 ของโลก ภายใต้การคุมทัพของแอนโธนี่ ฮัดสัน กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจ หลังจากเกมล่าสุดช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา สามารถเปิดบ้านเอาชนะ เติร์กมเนิสถาน 2-1 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในช่วงต้นปีหน้าได้สำเร็จ
ทีมชาติไทย ทีมอันดับ 93 ของโลก ภายใต้การคุมทัพของ แอนโธนี่ ฮัดสัน กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจ หลังจากเกมล่าสุดช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา สามารถเปิดบ้านเอาชนะ เติร์กมเนิสถาน 2-1 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในช่วงต้นปีหน้าได้สำเร็จ ความพร้อมของทัพช้างศึก มีการเรียกนักเตะหน้าใหม่ รวมไปถึงผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาติดในยุคของฮัดสัน เข้าสู่ทีมพอสมควร โดยกุนซือชาวอังกฤษ หวังใช้ทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องครั้งนี้ทดลองนักเตะ เพื่อเตรียมไปเล่นใน 2 รายการทั้ง ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม-26 สิงหาคม รวมทั้งฟีฟ่า อาเซียน คัพ ช่วงวันที่ 21 กันยายน - 6 ตุลาคม สำหรับ 11 ผู้เล่น ทีมชาติไทย ที่คาดว่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 ประกอบด้วย สรานนท์ อนุอินทร์ (ผู้รักษาประตู), ณัฐพงษ์ สายริยา, มานูเอล ทอม เบียรห์, ศุภนันท์ บุรีรัตน์, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, สารัช อยู่เย็น, กฤษดา กาแมน, เสกสรรค์ ราตรี, อนันต์ ยอดสงวาลย์, ธีรภัทร ปรือทอง, จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ด้านทีมเยือนคูเวต ทีมอันดับ 134 ของโลก ที่มี เฮลิโอ เด ซูซ่า กุนซือวัย 56 ปี เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ปัจจุบันคุมคูเวตไป 7 นัด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 ซึ่งเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสรายนี้เคยเป็นอดีตกุนซือทีมชาติบาห์เรน ช่วงปี 2019-2023 และเคยพาบาห์เรน บุกชนะ ทีมชาติไทย 2-1 มาแล้วเมื่อปี 2022 ใน เกมอุ่นเครื่อง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่สนามปทุมธานี สเตเดียม อีกด้วย โดยงานแถลงข่าวก่อนเกม เฮลิโอ เด ซูซ่า ให้สัมภาษณ์ว่า การได้ลงสนามพบกับ ทีมชาติไทย ครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของอาเซียน ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคูเวต เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์สำคัญในอนาคต รวมถึงเป็นโอกาสในการประเมินศักยภาพของนักเตะด้วย เนื่องจากทีมชุดนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนติดทีมมาชุดนี้- แม้ว่าอันดับโลกของ ทีมชาติไทย จะดูเหนือกว่าคูเวต ค่อนข้างมาก แต่เกมนี้ แอนโธนี่ ฮัดสัน เน้นไปที่การทดลองตัวผู้เล่นและระบบทีมเพื่อเตรียมสู้ศึกใหญ่ ทำให้รูปเกมอาจจะไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร ขณะที่คูเวตของ เฮลิโอ เด ซูซ่า ก็มาในสภาพทีมที่มีสายเลือดใหม่และหวังลองทีมเช่นกัน แถมกุนซือรายนี้ยังเคยมีสถิติที่ดีในการพาทีมบุกมาชนะไทยที่สนามแห่งนี้มาแล้วเมื่อปี 2022 คาดว่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันสนุก ช้างศึกได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านและฟอร์มล่าสุดที่กำลังมั่นใจ แต่น่าจะเป็นเกมที่เบียดกันอย่างสูส.
ทีมชาติไทย ทีมอันดับ 93 ของโลก ภายใต้การคุมทัพของแอนโธนี่ ฮัดสัน กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจ หลังจากเกมล่าสุดช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา สามารถเปิดบ้านเอาชนะ เติร์กมเนิสถาน 2-1 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในช่วงต้นปีหน้าได้สำเร็จ ความพร้อมของทัพช้างศึก มีการเรียกนักเตะหน้าใหม่ รวมไปถึงผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาติดในยุคของฮัดสัน เข้าสู่ทีมพอสมควร โดยกุนซือชาวอังกฤษ หวังใช้ทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องครั้งนี้ทดลองนักเตะ เพื่อเตรียมไปเล่นใน 2 รายการทั้ง ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม-26 สิงหาคม รวมทั้งฟีฟ่า อาเซียน คัพ ช่วงวันที่ 21 กันยายน - 6 ตุลาคม สำหรับ 11 ผู้เล่นทีมชาติไทย ที่คาดว่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 ประกอบด้วย สรานนท์ อนุอินทร์ (ผู้รักษาประตู), ณัฐพงษ์ สายริยา, มานูเอล ทอม เบียรห์, ศุภนันท์ บุรีรัตน์, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, สารัช อยู่เย็น, กฤษดา กาแมน, เสกสรรค์ ราตรี, อนันต์ ยอดสงวาลย์, ธีรภัทร ปรือทอง, จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ด้านทีมเยือนคูเวต ทีมอันดับ 134 ของโลก ที่มีเฮลิโอ เด ซูซ่า กุนซือวัย 56 ปี เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ปัจจุบันคุมคูเวตไป 7 นัด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 ซึ่งเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสรายนี้เคยเป็นอดีตกุนซือทีมชาติบาห์เรน ช่วงปี 2019-2023 และเคยพาบาห์เรน บุกชนะทีมชาติไทย 2-1 มาแล้วเมื่อปี 2022 ในเกมอุ่นเครื่องวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่สนามปทุมธานี สเตเดียม อีกด้วย โดยงานแถลงข่าวก่อนเกมเฮลิโอ เด ซูซ่า ให้สัมภาษณ์ว่า การได้ลงสนามพบกับทีมชาติไทยครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของอาเซียน ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคูเวต เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์สำคัญในอนาคต รวมถึงเป็นโอกาสในการประเมินศักยภาพของนักเตะด้วย เนื่องจากทีมชุดนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนติดทีมมาชุดนี้- แม้ว่าอันดับโลกของทีมชาติไทย จะดูเหนือกว่าคูเวต ค่อนข้างมาก แต่เกมนี้ แอนโธนี่ ฮัดสัน เน้นไปที่การทดลองตัวผู้เล่นและระบบทีมเพื่อเตรียมสู้ศึกใหญ่ ทำให้รูปเกมอาจจะไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร ขณะที่คูเวตของเฮลิโอ เด ซูซ่า ก็มาในสภาพทีมที่มีสายเลือดใหม่และหวังลองทีมเช่นกัน แถมกุนซือรายนี้ยังเคยมีสถิติที่ดีในการพาทีมบุกมาชนะไทยที่สนามแห่งนี้มาแล้วเมื่อปี 2022 คาดว่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันสนุก ช้างศึกได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านและฟอร์มล่าสุดที่กำลังมั่นใจ แต่น่าจะเป็นเกมที่เบียดกันอย่างสูส
ทีมชาติไทย ทีมชาติคูเวต เกมอุ่นเครื่อง ฟุตบอลช้างศึก แอนโธนี่ ฮัดสัน เฮลิโอ เด ซูซ่า ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ช้างศึกผงาด! ไทยดับเติร์กฯ 2-1 ซิวแชมป์กลุ่ม ลุยเอเชียนคัพ 2027ช้างศึกเฮลั่น! ทีมชาติไทยเชือดเติร์กเมนิสถาน 2-1 จากประตูชัยของ 'มานูเอล ทอม เบียรห์' เก็บ 15 แต้มเต็ม ผงาดคว้าแชมป์กลุ่มดี ตีตั๋วเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ 2027 ได้สำเร็จ
Read more »
ไทยเฉือนเติร์กฯ 2-1 คว้าแชมป์กลุ่ม D ลิ่วรอบสุดท้ายเอเชียน คัพ 2027ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดยอด เอาชนะเติร์กเมนิสถาน 2-1 คว้าแชมป์กลุ่ม D พร้อมตั๋วเข้ารอบสุดท้ายเอเชียน คัพ 2027 ที่ซาอุดีอาระเบีย
Read more »
พี่อุ้มคือที่สุด!'ชนาธิป' ลั่นคุณภาพ 'ธีราทร' หาคนแทนยาก-ซูฮกแข้งเก๋าเบื้องหลังชัยชนะชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีมชาติไทย เปิดใจหลังพาทัพช้างศึกเชือดเติร์กเมนิสถาน 2-1 ตีตั๋วสู่เอเชียน คัพ 2027 ยอมรับเป็นเกมที่กดดันและยากลำบาก แต่ความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คว้าชัยชนะได้สำเร็จ
Read more »
ยกหัวใจนักเตะไทย!'ฮัดสัน' ชื่นชมสปิริตช้างศึกสู้ไม่ถอยพลิกเกมสยบความดุดันเติร์กฯแอนโธนี่ ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชื่นชมหัวใจนักเตะหลังเปิดบ้านเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน 2-1 ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดสุดท้าย ส่งผลให้ทัพ 'ช้างศึก' เก็บ 15 คะแนนเต็ม...
Read more »
จาก 1956 ถึง 2027! เปิดสถิติทีมชาติไทยจองตั๋วเอเชียน คัพ เป็นสมัยที่ 9ทีมชาติไทย สร้างความสุขให้แฟนบอลทั่วประเทศ หลังโชว์ฟอร์มแกร่งเปิดรังเบียดเอาชนะ ทีมชาติเติร์กเมนิสถาน ไปด้วยสกอร์ 2-1 ในศึกฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดตัดสิน เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา
Read more »
CHANEL เตรียมบุกซิดนีย์! จัด Replica แฟชั่นโชว์ Cruise 2027 ครั้งแรกในออสเตรเลียCHANEL ประกาศจัดแฟชั่นโชว์ Cruise 2027 ในรูปแบบ Replica ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 5 พ.ย. นี้ หลังเปิดตัวครั้งแรกที่บียาริตส์ พร้อมคอนเฟิร์มโชว์ Métiers d'art 2027 ที่โรมในเดือนธันวาคม
Read more »