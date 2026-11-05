เกณฑ์เครดิตเทอมใหม่กระทบ SME ไทยและห้างค้าปลีก
มาตรการเร่งชำระเงินให้ SME และเกษตรกรภายในระยะเวลาจำกัดกำลังเป็นที่ถกเถียงในวงกว้าง โดยฝ่ายธุรกิจค้าปลีกระบุว่าอาจทำให้สินค้าใหม่เข้าสู่ห้างได้ยากขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนของยอดขาย
ขณะนี้นานาประเทศได้ดำเนินมาตรการเร่งรัดการชำระเงินเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีกรอบเวลาชัดเจน ตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักรกำหนดเกณฑ์ Prompt Payment Code ให้ผู้ซื้อชำระเงินภายใน 30 วันสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการจากกิจการที่มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน ส่วนอินเดียกำหนดให้หน่วยงานรัฐชำระหนี้แก่ SME ภายใน 45 วัน และหากชำระช้าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา 3 เท่าของดอกเบี้ยอ้างอิง สำหรับสหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้กฎหมาย US Federal Prompt Payment Act (PPA) โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐชำระเงินแก่คู่สัญญาภายใน 14 วัน และชำระเงินงวดสุดท้ายภายใน 30 วันนับจากได้รับใบแจ้งหนี้
แนวทางเครดิทเทอมพลัสและมาตรการบังคับใช้
แนวทางเครดิทเทอมพลัสมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ SME เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจเกณฑ์อย่างทั่วถึง การกำหนดบทลงโทษให้ชัดเจนโดยเสนอปรับสูงสุด 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดเพื่อรองรับกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตาม และการสนับสนุนอำนาจตรวจสอบของ กขค. ซึ่งครอบคลุมการเรียกเอกสาร ขอรายงานข้อเท็จจริง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และสั่งแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ ยังควรทบทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งระยะเวลาตรวจรับงาน การชำระเงิน และการคืนเงินค้ำประกันผลงานAlso readโซลาร์รูฟรับเหมาเผชิญความเสี่ยงทุนผูกพันยาวจน SME ถอนตัว 70%
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน เช่น ระบบชำระเงินดิจิทัล การลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนชำระเงินแก่ SME และเกษตรกรได้กำหนด รวมถึงการพิจารณารางวัลหรือการประเมินด้านความยั่งยืนแก่ธุรกิจที่มีแนวปฏิบัติดี
ความเสี่ยงด้านยอดขายและสต็อกสินค้า
นายมิลินทรณ์ วีระรัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตั้งงี่สุ่น ซูเปอร์สโตร์ จำกัด เปิดประเด็นว่าแม้มาตรการเครดิทเทอมมีเป้าหมายช่วยเหลือ SME ที่ถูกคู่ค้ารายใหญ่ยืดเวลาชำระเงิน แต่การกำหนดกรอบเวลาอาจไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะสินค้าใหม่ที่ต้องใช้เวลาทดลองตลาดและสร้างยอดขายจึงมีความเสี่ยงที่ห้างจะปรับเงื่อนไขรับสินค้าให้เข้มงวดขึ้น ปัญหาที่นำไปสู่การกำหนดกรอบเครดิทเทอมเกิดจากผู้ผลิตและ SME บางรายต้องรอรับชำระเงินนาน 90-120 วัน ทำให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างไรก็ตาม การกำหนดระยะเวลาชำระเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านยอดขายโดยเฉพาะสินค้าที่ผู้บริโภคยังไม่รู้จัก
นายมิลินทรณ์ยังยกตัวอย่างว่า SME บางรายยังขาดความเข้าใจด้านการตั้งราคาและการตลาด ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตมีต้นทุนสินค้า 10 บาท บวกต้นทุนสร้างแบรนด์ 5 บาท และกำไรจึงตั้งราคาขายส่ง 25 บาท เพื่อให้ร้านค้าปลีกขายปลีกในราคา 40 บาท ทั้งที่ไม่ได้ลงทุนโฆษณาหรือทำตลาดจริงจัง ขณะที่สินค้าคู่แข่งที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักอาจมีต้นทุนรวมกำไรสำหรับขายส่งเพียง 15 บาท จึงแข่งขันด้านราคาได้มากกว่า การนำสินค้าเข้าห้างจึงไม่ได้การันตีว่าจะขายได้เพราะผู้บริโภคยังพิจารณา ราคา คุณภาพ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์และความต้องการซื้อ แม้แต่บริษัทข้ามชาติที่มีงบการตลาดสูงก็ยังมีความเสี่ยงกับสินค้าใหม่จึงไม่มีหลักประกันว่า SME จะขายสินค้าได้ภายใน 45 วัน
รูปแบบธุรกิจและทางเลือกการจัดการสินค้า
ในระบบการค้าทั่วไปคู่ค้าอาจตกลงเครดิทเทอม 30 60 90 หรือ 120 วัน หรือใช้ระบบฝากขาย Consignment ตรวจสอบยอดขายรายเดือนและชำระเงินตามจำนวนที่ขายได้จริงโดยอาจสั่งสินค้าเพิ่มเมื่อขายได้ประมาณ 70-80% ช่วยให้ทั้งผู้ผลิตและร้านค้าบริหารสต็อกตามความต้องการตลาดนายมิลินทรณ์ยกตัวอย่างว่าหาก SME ส่งสินค้า 1,000 ชิ้นแต่ผ่านไป 45 วันขายได้เพียง 20 ชิ้น หากต้องชำระค่าสินค้าทั้งหมดตามจำนวนที่รับเข้าห้างอาจต้องแบกรับความเสี่ยงจากสินค้าขายไม่ออกเสื่อมสภาพหรือหมดอายุทั้งนี้เป็นตัวอย่างความเสี่ยงตามมุมมองส่วนตัวไม่ใช่ข้อสรุปว่าประกาศจะกำหนดให้ห้างต้องชำระเงินสำหรับสินค้าที่ยังขายไม่ออกทุกกรณีเพราะต้องพิจารณารายละเอียดประกาศสัญญาและรูปแบบธุรกิจร่วมด้วย
ผลกระทบและความเสี่ยงต่อคู่ค้ารายใหญ่
นายมิลินทรณ์ประเมินว่าหากห้างต้องบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบชำระเงินที่สั้นลงอาจปรับตัวใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. ปฏิเสธสินค้าใหม่โดยลดการรับสินค้า SME รายใหม่เพื่อลดความเสี่ยงด้านยอดขายและสต็อกทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่อีกขึ้น 2. ลดปริมาณคำสั่งซื้อเช่น จากเดิม SME เสนอสินค้า 300 ลังกระจาย 30 สาขาสาขาละ 10 ลังห้างอาจลดเหลือ 30 ลังตามประมาณการยอดขายภายใน 45 นาทีจำกัดโอกาสขยายตลาดของผู้ผลิต 3. เร่งคืนสินค้าหรือจัดโปรโมชั่นเช่น รับสินค้า 5 ลังขายได้ 2 ลังอาจเจรจาคืนอีก 3 ลังหรือขอให้ผู้ผลิตจัดโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1ทั้งนี้อยู่กับสัญญาและรูปแบบธุรกิจของแต่ละคู่ค้าและ 4. เพิ่มความสำคัญของค่าแรกเข้าห้างอาจให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายแรกเข้าเช่น 100,000 บาทต่อสินค้าหากทำยอดขายไม่ได้ตามเป้าและถูกถอดออกจากชั้นวางก็อาจมีสินค้าใหม่เข้ามาแทนที่
นอกจากนี้หากเกิดข้อพิพาทจน SME ใช้สิทธิร้องเรียนคู่ค้ารายใหญ่อาจกระทบความสัมพันธ์ทางธุรกิจและทำให้สูญเสียโอกาสจำหน่ายสินค้าในห้างซึ่งเป็นช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากขณะที่การเปิดร้านหรือเช่าพื้นที่ขายเองทำให้ผู้ผลิตต้องรับภาระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นายมิลินทรณ์มองว่ามาตรการดังกล่าวอาจกลายเป็นดาบสองคมหากการบังคับใช้ไม่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจเพราะห้างอาจลดความเสี่ยงด้วยการลดรับสินค้าใหม่อย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องติดตามไม่ใช่เพียงการเร่งชำระเงินแต่รวมถึงปริมาณคำสั่งซื้อการรับสินค้าใหม่เงื่อนไขคืนสินค้าและโอกาสของ SME ในการเข้าถึงตลาดทั้งสองฝ่ายจึงเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาเครดิทเทอมแต่โจทย์สำคัญคือนำผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้เงินเร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มข้อจำกัดในการจำหน่ายสินค้าและไม่ผลักภาระความเสี่ยงไปยังคู่ค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปเพื่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและรักษาความสัมพันธ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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