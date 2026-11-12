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Entertainment

ฮ่องกงเพิกถอนวีซ่าดาราหญิงญี่ปุ่นกว่า 30 คน ยกเลิกงาน Mega Fans Expo

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
ฮ่องกงเพิกถอนวีซ่าดาราหญิงญี่ปุ่นกว่า 30 คน ยกเลิกงาน Mega Fans Expo
Mega Fans Expo 2026 · ฮิบิกิ โอสึกิ · ฮ่องกง
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ทางการฮ่องกงปฏิเสธวีซ่าดาราหญิงญี่ปุ่นกว่า 30 คน รวมถึงทีมงานอย่างกะทันหัน ส่งผลให้งาน Mega Fans Expo 2026 ที่กำหนดจัดในวันที่ 13 พฤศจิกายน ต้องถูกยกเลิกโดยไม่มีคำอธิบาย

ทางการ ฮ่องกง ได้ดำเนินการปฏิเสธการเข้าเมืองแก่นักแสดงหญิงชาว ญี่ปุ่น กว่า 30 คน ในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งสร้างความไม่พอใจและก่อให้เกิดความสับสนไปทั่วโลกอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนกำหนดการจัดงาน Mega Fans Expo 2026 เพียงไม่กี่วัน ส่งผลให้กิจกรรมสำคัญต้องถูกยกเลิกอย่างกะทันหัน

การเพิกถอนวีซ่ากลุ่มนักแสดงและทีมงาน

นักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นมากกว่า 29 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงปฏิเสธวีซ่าและสั่งให้เดินทางกลับประเทศทันที ณ จุดตรวจหนังสือเดินทาง ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับนักแสดงเพียงอย่างเดียว แต่ได้ขยายวงกว้างไปถึงผู้จัดการกิจกรรม รวมถึงพนักงานสตาฟฟ์และทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ดังกล่าว

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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระบุว่า แม้ทุกฝ่ายจะเตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็นครบถ้วนตามกฎระเบียบแล้ว แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแต่อย่างใด ซึ่งนับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากและผิดปกติอย่างมากในวงการท่องเที่ยวและการบันเทิงของภูมิภาคนี้

ปฏิกิริยาจากศิลปินและผู้บริหารงาน

ฮิบิกิ โอสึกิ นักแสดงหญิงหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X (เดิมชื่อทวิตเตอร์) เพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจและสงสัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เธอระบุว่าไม่มีใครทำอะไรผิดกฎระเบียบ จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากว่าทำไมจึงเกิดสถานการณ์แบบนี้ออกมา

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โอสึกิได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์การถูกห้ามเดินทางเข้าเมืองในลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตการงานของเธอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและความกะทันหันของการตัดสินใจจากทางการฮ่องกง ที่ส่งผลต่อแผนการทำงานของทีมศิลปะระดับโลก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิทธิ์ของผู้ชม

ด้านผู้จัดกิจกรรม Mega Fans Expo 2026 ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการยกเลิกงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในระยะเวลา 3 วัน โดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2026 โดยในการแถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้ให้คำอธิบายหรือเหตุผลใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการยกเลิก

กิจกรรมนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก เนื่องจากบัตรเข้าชมบางใบมีราคาสูงถึง 2,380 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 300 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นเงินไทยราว 10,000 บาทต่อใบ ทำให้ผู้เข้าชมหลายพันคนที่ชำระเงินไปแล้วเกิดความเสียหายทางการเงินและเสียโอกาสในการพบเจอไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบ

รายละเอียดกิจกรรมที่ถูกระงับ

แผนการดั้งเดิมของงาน Mega Fans Expo 2026 มุ่งเน้นการให้บริการแฟนคลับโอกาสพิเศษในการได้จับมือ ถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่น และขอลายเซ็นจากศิลปิน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้สูงและมีความต้องการจากผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างสูง

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การยกเลิกงานในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการจัดกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติ และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของศิลปินต่างชาติในอนาคตที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ดังกล่าว

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เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Mega Fans Expo 2026 ฮิบิกิ โอสึกิ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง กิจกรรมพบแฟนคลับ

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