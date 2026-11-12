ฮ่องกงเพิกถอนวีซ่าดาราหญิงญี่ปุ่นกว่า 30 คน ยกเลิกงาน Mega Fans Expo
ทางการฮ่องกงปฏิเสธวีซ่าดาราหญิงญี่ปุ่นกว่า 30 คน รวมถึงทีมงานอย่างกะทันหัน ส่งผลให้งาน Mega Fans Expo 2026 ที่กำหนดจัดในวันที่ 13 พฤศจิกายน ต้องถูกยกเลิกโดยไม่มีคำอธิบาย
ทางการ ฮ่องกง ได้ดำเนินการปฏิเสธการเข้าเมืองแก่นักแสดงหญิงชาว ญี่ปุ่น กว่า 30 คน ในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งสร้างความไม่พอใจและก่อให้เกิดความสับสนไปทั่วโลกอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนกำหนดการจัดงาน Mega Fans Expo 2026 เพียงไม่กี่วัน ส่งผลให้กิจกรรมสำคัญต้องถูกยกเลิกอย่างกะทันหัน
การเพิกถอนวีซ่ากลุ่มนักแสดงและทีมงาน
นักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นมากกว่า 29 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงปฏิเสธวีซ่าและสั่งให้เดินทางกลับประเทศทันที ณ จุดตรวจหนังสือเดินทาง ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับนักแสดงเพียงอย่างเดียว แต่ได้ขยายวงกว้างไปถึงผู้จัดการกิจกรรม รวมถึงพนักงานสตาฟฟ์และทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ดังกล่าวAlso readมอเตอร์เอ็กซ์โป คาดยอดจองทะลุ 80,000 คัน เงินสะพัด 8 หมื่นล้านบาท
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระบุว่า แม้ทุกฝ่ายจะเตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็นครบถ้วนตามกฎระเบียบแล้ว แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแต่อย่างใด ซึ่งนับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากและผิดปกติอย่างมากในวงการท่องเที่ยวและการบันเทิงของภูมิภาคนี้
ปฏิกิริยาจากศิลปินและผู้บริหารงาน
ฮิบิกิ โอสึกิ นักแสดงหญิงหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X (เดิมชื่อทวิตเตอร์) เพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจและสงสัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เธอระบุว่าไม่มีใครทำอะไรผิดกฎระเบียบ จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากว่าทำไมจึงเกิดสถานการณ์แบบนี้ออกมา
โอสึกิได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์การถูกห้ามเดินทางเข้าเมืองในลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตการงานของเธอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและความกะทันหันของการตัดสินใจจากทางการฮ่องกง ที่ส่งผลต่อแผนการทำงานของทีมศิลปะระดับโลก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิทธิ์ของผู้ชม
ด้านผู้จัดกิจกรรม Mega Fans Expo 2026 ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการยกเลิกงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในระยะเวลา 3 วัน โดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2026 โดยในการแถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้ให้คำอธิบายหรือเหตุผลใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการยกเลิก
กิจกรรมนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก เนื่องจากบัตรเข้าชมบางใบมีราคาสูงถึง 2,380 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 300 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นเงินไทยราว 10,000 บาทต่อใบ ทำให้ผู้เข้าชมหลายพันคนที่ชำระเงินไปแล้วเกิดความเสียหายทางการเงินและเสียโอกาสในการพบเจอไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบ
รายละเอียดกิจกรรมที่ถูกระงับ
แผนการดั้งเดิมของงาน Mega Fans Expo 2026 มุ่งเน้นการให้บริการแฟนคลับโอกาสพิเศษในการได้จับมือ ถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่น และขอลายเซ็นจากศิลปิน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้สูงและมีความต้องการจากผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างสูง
การยกเลิกงานในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการจัดกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติ และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของศิลปินต่างชาติในอนาคตที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ดังกล่าว
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