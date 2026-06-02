ฮ่องกงชี้แจงนโยบายภาษี Bitcoin 0%: เจาะจงเฉพาะกลุ่มกองทุน ไม่รวมนักลงทุนรายย่อย

ฮ่องกงยืนยันนโยบายภาษี Bitcoin 0% จำกัดเฉพาะกองทุนสถาบัน ไม่รวมนักลงทุนรายย่อย ส่งสัญญาณดึงดูดเงินทุนต่างชาติ พร้อมขยายกรอบภาษีพิเศษสู่สินทรัพย์ดิจิทัล
ข่าวคราวเกี่ยวกับนโยบาย ภาษี Bitcoin 0% ของ ฮ่องกง ที่กำลังเป็นที่สนใจในวงกว้างนั้น จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อน เนื่องจากมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน มิได้ครอบคลุมถึงนักลงทุนทุกประเภทอย่างที่หลายสำนักข่าวได้นำเสนอ ทางการ ฮ่องกง ได้ยืนยันเป็นทางการแล้วว่า การปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อดึงดูด กองทุน เฮดจ์ฟันด์ กองทุน นอกตลาด และสำนักงานบริหารทรัพย์สินครอบครัว ที่ต้องการเข้ามาลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ใช่การออกกฎเกณฑ์ทางภาษีใหม่สำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปแต่อย่างใด มาตรการดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดจากนโยบายเดิมของ ฮ่องกง ที่ไม่ได้มีการเก็บภาษีกำไรส่วนต่างของเงินทุนสำหรับการลงทุนระยะยาวอยู่แล้ว เพียงแต่ครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึง สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ด้วย หากย้อนกลับไปดูที่มาของนโยบายนี้ สำนักบริการทางการเงินและคลังของ ฮ่องกง ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้มาตั้งแต่ปลายปี 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการยกเว้นภาษี สำหรับ กองทุน ส่วนบุคคลและสำนักงานบริหารทรัพย์สินครอบครัว ให้รวมถึงสินทรัพย์เสมือนเข้าไปด้วย พร้อมๆ กับการลงทุนทางเลือกแบบดั้งเดิม แผนยุทธศาสตร์นี้ถูกเน้นย้ำอีกครั้งในงบประมาณปี 2025-2026 เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะบูรณาการ สินทรัพย์ดิจิทัล เข้ากับโครงสร้างภาษีพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูด กองทุน การลงทุนระดับโลกโดยเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ ฮ่องกง ในการเสริมสร้างสถานะของตนให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของโลกที่เปิดรับนวัตกรรมด้าน สินทรัพย์ดิจิทัล ในทางปฏิบัติ นักลงทุนรายย่อยทั่วไปจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายนี้ เนื่องจากเงื่อนไขการยกเว้นภาษีมุ่งเน้นไปที่นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนจำนวนมากและมีสถานะเป็น กองทุน หรือสำนักงานบริหารทรัพย์สินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อตลาดคริปโตในภาพรวม เพราะการที่ ฮ่องกง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินสำคัญของเอเชียให้การสนับสนุน สินทรัพย์ดิจิทัล ผ่าน นโยบายภาษี ที่เอื้ออำนวย อาจกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆ พิจารณาดำเนินนโยบายที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ยังอาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันทั่วโลกที่กำลังมองหาเขตปลอดภาษีสำหรับการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้ ฮ่องกง กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับ กองทุน การลงทุนระหว่างประเทศที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยัง สินทรัพย์ดิจิทัล ในระยะยา.
ข่าวคราวเกี่ยวกับนโยบายภาษี Bitcoin 0% ของฮ่องกงที่กำลังเป็นที่สนใจในวงกว้างนั้น จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อน เนื่องจากมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน มิได้ครอบคลุมถึงนักลงทุนทุกประเภทอย่างที่หลายสำนักข่าวได้นำเสนอ ทางการฮ่องกงได้ยืนยันเป็นทางการแล้วว่า การปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อดึงดูดกองทุนเฮดจ์ฟันด์ กองทุนนอกตลาด และสำนักงานบริหารทรัพย์สินครอบครัว ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ใช่การออกกฎเกณฑ์ทางภาษีใหม่สำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปแต่อย่างใด มาตรการดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดจากนโยบายเดิมของฮ่องกงที่ไม่ได้มีการเก็บภาษีกำไรส่วนต่างของเงินทุนสำหรับการลงทุนระยะยาวอยู่แล้ว เพียงแต่ครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ด้วย หากย้อนกลับไปดูที่มาของนโยบายนี้ สำนักบริการทางการเงินและคลังของฮ่องกงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้มาตั้งแต่ปลายปี 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการยกเว้นภาษี สำหรับกองทุนส่วนบุคคลและสำนักงานบริหารทรัพย์สินครอบครัว ให้รวมถึงสินทรัพย์เสมือนเข้าไปด้วย พร้อมๆ กับการลงทุนทางเลือกแบบดั้งเดิม แผนยุทธศาสตร์นี้ถูกเน้นย้ำอีกครั้งในงบประมาณปี 2025-2026 เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างภาษีพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดกองทุนการลงทุนระดับโลกโดยเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของฮ่องกงในการเสริมสร้างสถานะของตนให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของโลกที่เปิดรับนวัตกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ในทางปฏิบัติ นักลงทุนรายย่อยทั่วไปจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายนี้ เนื่องจากเงื่อนไขการยกเว้นภาษีมุ่งเน้นไปที่นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนจำนวนมากและมีสถานะเป็นกองทุนหรือสำนักงานบริหารทรัพย์สินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อตลาดคริปโตในภาพรวม เพราะการที่ฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินสำคัญของเอเชียให้การสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านนโยบายภาษีที่เอื้ออำนวย อาจกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆ พิจารณาดำเนินนโยบายที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ยังอาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันทั่วโลกที่กำลังมองหาเขตปลอดภาษีสำหรับการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้ฮ่องกงกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับกองทุนการลงทุนระหว่างประเทศที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยา
ภาษี Bitcoin ฮ่องกง กองทุน สินทรัพย์ดิจิทัล นโยบายภาษี
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