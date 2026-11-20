ฮ่องกงบังคับใช้กฎหมายคริปโต 2026 ต้องขึ้นทะเบียน SFC ครอบคลุม 4 บริการ
ฮ่องกงประกาศร่างกฎหมาย Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 ลงราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้ธุรกิจคริปโตต้องขอใบอนุญาตจาก SFC ครอบคลุมการซื้อขาย ดูแลทรัพย์ ให้คำปรึกษา และฝากทรัพย์ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ทางการ ฮ่องกง ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในร่างกฎหมาย Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนจริงให้เข้าสู่กรอบกฎหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ธุรกิจทุกประเภทที่ดำเนินการเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี ต้องขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง หรือ SFC อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการมีความพร้อมและความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลAlso readหม่ำ จ๊กมก ยันสุขภาพแข็งแรง เตรียมรอดูหลานแต่งงาน ปี 2571
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายครอบคลุม 4 บริการหลัก
กฎหมายฉบับนี้ขยายขอบเขตการควบคุมจากเดิมที่เน้นเฉพาะแพลตฟอร์มการซื้อขาย มาครอบคลุมบริการสำคัญ 4 ประเภท ได้แก่ การซื้อขาย การให้คำแนะนำทางการลงทุน การบริหารจัดการสินทรัพย์ และการรับฝากทรัพย์สิน โดย SFC จะเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากผู้ประกอบการคริปโตโดยตรงแล้ว ธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการระบบมูลค่าสะสมเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Stored Value Facility ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางฮ่องกง หรือ HKMA ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนกับ SFC เช่นกัน เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางการเงินที่สอดคล้องกัน
เส้นเวลาการประกาศกฎหมายและปฏิกิริยาจากฝ่ายกำกับดูแล
Christopher Hui รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการทางการเงินและการคลังแห่งฮ่องกง เป็นผู้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ โดยยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวมีผลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ฉบับที่ 615 ให้ทันสมัยกับสถานการณ์ตลาด
แม้ประกาศนี้จะปรากฏเป็นข่าวใหม่เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน แต่ในความเป็นจริงแล้ว แผนการนี้มีการเตรียมการมาอย่างยาวนาน โดย Paul Chan รัฐมนตรีคลังฮ่องกงได้ประกาศเจตจำนงที่งาน Bloomberg Global Regulatory Forum เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ว่ารัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี
ก่อนหน้านี้ ทางการฮ่องกงได้ชี้แจงต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เกี่ยวกับความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตใบอนุญาต ซึ่งการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในวันนี้จึงถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สอดคล้องกับกรอบเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
ผลกระทบต่อบัญชีรายย่อยและความเห็นจากภาคเอกชน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งฮ่องกง หรือ HKSFPA ได้แสดงข้อกังวลต่อบางประเด็นในร่างกฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่ามาตรการนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้จัดการกองทุนและสถาบันการเงินดั้งเดิม
HKSFPA ระบุว่า การยกเลิกข้อยกเว้นเดิมที่อนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในคริปโตเคอเรนซีได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของพอร์ตการลงทุน โดยไม่ต้องขออนุญาตพิเศษ อาจสร้างความลำบากให้กับนักลงทุนทั่วไป ซึ่งต้องพึ่งพาการจัดการกองทุนแทน
นอกจากนี้ ข้อกำหนดที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องใช้บริการผู้รับฝากสินทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก SFC ในท้องถิ่นเท่านั้น อาจเป็นอุปสรรคเชิงปฏิบัติที่ทำให้สถาบันการเงินดั้งเดิมลังเลที่จะให้บริการในวงกว้าง เนื่องจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการยอมรับมาตรฐานใหม่
ทิศทางตลาดคริปโตและอนาคตของฮ่องกงในอุตสาหกรรมบล็อกเชน
การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงที่ต้องการดึงดูดธุรกิจบล็อกเชนและฟินเทคที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาด โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและความโปร่งใส เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียที่ปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ความกังวลของภาคเอกชนชี้ให้เห็นว่า ทางการอาจต้องพิจารณาความยืดหยุ่นในบางมาตรการ เพื่อไม่ให้กฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปกลายเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมหรือทำให้ธุรกิจย้ายไปตั้งฐานปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีกฎระเบียบผ่อนปรนกว่า
ผู้ประกอบการในภาคส่วนคริปโตจึงควรรีบเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและระบบตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่นี้ให้ทันก่อนมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ และติดตามการออกข้อกำหนดละเอียดจาก SFC ในระยะต่อไป
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