ฮูตีระดมโจมตีราสทานูรา-ริยาด ซาอุฯ ตอบโต้ทำลาย 50 จุดในเยเมน
กลุ่มฮูตีและกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดศึกหนัก โจมตีท่าเรือราสทานูราและกรุงริยาด ซาอุฯ ตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารในเยเมนกระทบพลังงานโลก
กลุ่ม ฮูตี ใน เยเมน และ กองกำลังพันธมิตร ที่นำโดย ซาอุดีอาระเบีย ได้ปะทะกันอย่างดุเดือดอีกครั้ง โดยกลุ่ม ฮูตี อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเป้าหมายสำคัญสองแห่งคือ ท่าเรือ ราส ทานูรา ในจังหวัดทางตะวันออกของ ซาอุดีอาระเบีย และเมืองเศรษฐกิจคิง อับดุลลาห์ในกรุงริยาด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความสำคัญทางการทูตอย่างยิ่งเมื่อมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลمان เตรียมแผนเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา
สถานการณ์การโจมตีท่าเรือราส ทานูราและการหยุดชะงัก
กองกำลังติดอาวุธภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีเปิดเผยว่า การโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ราส ทานูรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่าเรือส่งออกน้ำมันดิบที่มีความสำคัญระดับโลก แหล่งข่าวจากบริษัทขนส่งสินค้าเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN เมื่อวันพฤหัสบดีว่า การขนถ่ายน้ำมันบริเวณท่าเรือราส ทานูรา ต้องหยุดชะงักลงหลังเกิดเหตุโจมตี แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่าการดำเนินงานของท่าเรือสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือไม่ กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นและทำลายโดรนของกลุ่มฮูตีได้ 4 ลำ เหนือพื้นที่ท่าเรือราส ทานูรา โดยมีเศษซากจากโดรนตกลงมาในพื้นที่แต่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวAlso readณัฐพงษ์รับหนังสือชาวบ้านแม่อาย จี้รัฐบาลเร่งแก้สารพิษข้ามแดน
ท่าเรือราส ทานูราถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่สำคัญมาก โดยมีส่วนประกอบของโรงกลั่นน้ำมันที่มีกำลังการกลั่นสูงถึง 550,000 บาร์เรลต่อวัน และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ ท่าเรือแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันดิบที่สำคัญที่สุดของซาอุดีอาระเบียแห่งหนึ่ง ก่อนที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้น ในขณะที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย หรือ อารัมโค ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอแสดงความคิดเห็นจากสำนักข่าว CNN ในทันที
เหตุโจมตีกรุงริยาดและสำนักงานกองทุน PIF
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้ว กลุ่มฮูตียังอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีเมืองเศรษฐกิจคิง อับดุลลาห์ ในกรุงริยาด เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 คน พยานผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยกับ CNN ว่า กองทุนความมั่งั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย หรือ กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ Public Investment Fund: PIF ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคารระฟ้าที่ถูกโจมตีในครั้งนี้ เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความพยายามของกลุ่มฮูตีในการสร้างความเสียหายต่อสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของซาอุดีอาระเบียโดยตรง
กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของโดรนจากกลุ่มฮูตี พร้อมประกาศจุดยืนว่าจะตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเด็ดขาด การโจมตีในครั้งนี้ส่งผลให้บรรยากาศความมั่นคงในกรุงริยาดตึงเครียดมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทราบว่ามีหน่วยงานทางการเงินมูลค่ามหาศาลตกเป็นเป้าหมาย
ปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารของกองกำลังพันธมิตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กองกำลังพันธมิตรเปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตามที่เรียกว่าเป็น "ปฏิบัติการทางทหารที่แม่นยำ" เพื่อโจมตีขีดความสามารถทางทหารของกลุ่มฮูตี โดยสามารถทำลายเป้าหมายรวม 50 แห่ง ซึ่งฝ่ายพันธมิตรระบุว่าเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดซานา โฮเดดาห์ และซาอะดา การตอบโต้นี้เป็นการยกระดับความรุนแรงหลังจากที่เกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง
ก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งวัน กองกำลังพันธมิตรยังได้เปิดปฏิบัติการโจมตีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีบริเวณท่าเรือโฮเดดาห์ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มดังกล่าว รวมถึงโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาอะดาและอัมรานด้วย การเคลื่อนไหวทางทหารที่ต่อเนื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของซาอุดีอาระเบียในการลดทอนศักยภาพทางทหารของกลุ่มฮูตีอย่างจริงจัง
ผลกระทบต่อยุคสมัยและสถานการณ์การทูต
ขณะเดียวกัน กองกำลังติดอาวุธภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีระบุว่า เครื่องบินรบและขีปนาวุธของซาอุดีอาระเบียได้เปิดฉากโจมตีทั่วพื้นที่เยเมนรวม 109 ครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่กรุงซานาและจังหวัดโฮเดดาห์ ด้านกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีในกรุงซานาเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 19 คน และได้รับบาดเจ็บอีก 25 คน จากการโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของเยเมน
ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูตีเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญทางการทูต ขณะที่มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย กำลังเตรียมแผนเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเริ่มต้นขึ้น แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับแผนการเดินทางเปิดเผยว่า มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียมีแนวโน้มเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ในเดือนหน้า อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ ซาอุดีอาระเบียได้ร้องขอการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศ ท่ามกลางการเผชิญหน้ากับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มฮูตีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากการเดินทางเยือนสหรัฐฯ เป็นไปตามแผน จะถือเป็นการพบปะหารือแบบตัวต่อตัวครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้น สำหรับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบีย กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม หลังจากทั้งสองฝ่ายมีช่วงเวลาสงบศึกค่อนข้างยาวนานหลายปี อันเป็นผลจากข้อตกลงหยุดยิงที่องค์การสหประชาชาติเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเมื่อปี 2022
การปะทะกันได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากกลุ่มติดอาวุธรุกคืบเข้าใกล้ช่องแคบบับ เอลมันเดบ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเดือนกันยายน สถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่าน และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงาน ตลอดจนเส้นทางขนส่งน้ำมันและการค้าระหว่างประเทศในวงกว้าง การติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจึงจำเป็นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดพลังงานโลก
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