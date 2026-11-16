ฮูตีรุกคืบยึดดินแดน ยั่วยุมหาอำนาจในทะเลแดง
กลุ่มฮูตีในเยเมนรุกคืบยึดพื้นที่สำคัญ ส่งผลให้ซาอุดีอาระเบียถอนกำลังและสร้างความตึงเครียดกับอิหร่าน สหรัฐฯ และบาห์เรนในยุทธภูมิทะเลแดง
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพ ซาอุดีอาระเบีย ที่สนับสนุนรัฐบาล เยเมน ประสบความปราชัยครั้งสำคัญ เมื่อกลุ่มกองกำลังติดอาวุธทางใต้ออกแถลงการณ์ยืนยันการถอนกำลังออกจากสนามบินดูบับและช่องแคบบับเอลมันเดบ โดยย้ายไปประจำการที่เมืองอัล-ซุกยาห์ซึ่งห่างจากเมืองเอเดนไปทางตะวันตกประมาณ 150 กิโลเมตร เพื่อเน้นการป้องกันเมืองหลวงชั่วคราวและปากทางทะเลแดงจากการรุกคืบของ กลุ่มฮูตี ที่ควบคุมพื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่เดือนกันยายน
กลยุทธ์ปรับทัพเพื่อปกป้องเอเดน
กลุ่มกองกำลังติดอาวุธทางใต้อ้างเหตุผลว่าการเคลื่อนย้ายกองกำลังในครั้งนี้เป็นการจัดลำดับความสำคัญในการรักษาความมั่นคงของเมืองเอเดนและจังหวัดใกล้เคียงที่อิหร่านหนุนหลัง ให้ปลอดภัยจากกลุ่มฮูตีที่บุกยึดพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงได้อย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมาAlso readม็อบกำนันมะโน บุกกระทรวงพลังงาน แสดงจุดยืน เรียกร้องลดราคาน้ำมัน
การปรับเปลี่ยนเชิงยุทธวิธีนี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องเส้นทางเดินเรือขนถ่ายน้ำมันดิบสายสำคัญของโลกบริเวณปากแม่น้ำแดง ซึ่งก่อนหน้านี้กองกำลังรัฐบาลและพันธมิตรต้องเผชิญหน้ากับการรุกคืบอย่างรวดเร็วของฝ่ายกบฏที่พยายามตัดขาดเส้นทางการค้าทางทะเล
วิกฤตเมืองตาอิซตัดขาดความช่วยเหลือ
สถานการณ์ความขัดแย้งเลวร้ายลงอย่างรุนแรงในพื้นที่สูงทางตอนเหนือของเมืองเอเดน เมื่อกลุ่มฮูตีเข้าปิดล้อมเมืองตาอิซซึ่งถือเป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศเยเมน โดยกองกำลังของกลุ่มฮูตีได้รุกคืบเข้ามาประชิดเขตทูร อัล-บาฮาห์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองตาอิซเพียง 80 กิโลเมตรเท่านั้น
การปิดล้อมดังกล่าวส่งผลให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเมืองตาอิซเลวร้ายลงอย่างหนัก เนื่องจากเมืองแห่งนี้เป็นแหล่งที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นราวครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 300,000 คนทั่วประเทศ ขณะที่ความช่วยเหลือด้านอาหารและยารักษาโรคถูกตัดขาดออกจากพื้นที่ที่กำลังตกอยู่ในอันตราย
ขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซาอุดี
กลุ่มฮูตียกระดับการโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และพันธมิตรอย่างต่อเนื่องด้วยโดรนและขีปนาวุธ โดยมีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของซาอุดีอาระเบีย รวมถึงอ้างว่ายิงโจมตีสถานีสุมบน้ำสองแห่งของท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline ซึ่งเป็นสายหลักที่ขนส่งน้ำมันดิบประมาณ 4 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น 4% ของอุปทานน้ำมันโลก
ซาอุดีอาระเบียใช้ท่อส่งน้ำมันสายนี้เพื่อลำเลียงน้ำมันดิบไปยังเมืองท่าชายฝั่งทะเลแดง หลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซ ซึ่งกำลังถูกคุกคามจากกองกำลังที่หนุนหลังโดยอิหร่าน ส่งผลให้ราคาพลังงานและความมั่นคงทางพลังงานของโลกเผชิญความเสี่ยงสูง
อิหร่านตอบโต้ฐานทัพสหรัฐฯ ในบาห์เรน
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC แถลงว่าส่งโดรน 6 ลำเข้าโจมตีสหรัฐฯ ในประเทศบาห์เรน ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือที่ 5 แห่งกองกำลังเรือสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้การกระทำที่เป็นปรปักษ์ของฝ่ายอเมริกา ทำให้บาห์เรนประกาศเตือนภัยฉุกเฉินให้ประชาชนเข้าพื้นที่ปลอดภัย
ทางการบาห์เรนยืนยันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นและทำลายการโจมตีทางอากาศของอิหร่านได้สำเร็จ นับเป็นการสกัดกั้นครั้งแรกของบาห์เรนนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความตึงเครียดที่สูงขึ้นในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
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