ฮูตีโจมตีโรงกลั่นซาอุ น้ำมันดิบพุ่ง 83.68 เหรียญ ทองคำร่วงตลาดหุ้นสั่น
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นหลังกลุ่มฮูตีประกาศโจมตีกองกำลังซาอุดีอาระเบีย ทำนักลงทุนหวาดผวาปัญหาอุปทาน ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานก่อนวันหยุดยาว
ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2567 หลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนประกาศว่าตนเป็นผู้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของ ซาอุดีอาระเบีย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความกังวลอย่างรุนแรงต่อภาวะอุปทานน้ำมันในตลาดโลก ขณะที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดด้วยตัวเลขผสมผสานก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาววันขอบคุณพระเจ้า และราคา ทองคำ 也有所回落 ตามแรงกดดันจากนโยบายดอกเบี้ย
กลไกความผันผวนของตลาดพลังงาน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด สำหรับการส่งมอบเดือนธันวาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.63 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 83.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน สำหรับการส่งมอบเดือนมกราคม ปรับเพิ่มขึ้น 3.21 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์ของนักลงทุนที่มีต่อความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางAlso readหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์
กลุ่มฮูตี ซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ได้ออกมาเปิดเผยในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ว่าได้ดำเนินการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันราสทานูราของซาอุดีอาระเบีย รวมถึงเขตการเงินของเมืองริยาด โรงกลั่นแห่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นจุดส่งออกน้ำมันดิบหลักของประเทศ การหยุดชะงักหรือความเสียหายต่อโรงกลั่นขนาดนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของตลาด
ปฏิกิริยาและมุมมองของนักลงทุน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯมีการแกว่งตัวอย่างมีนัยสำคัญในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน โดยได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีเป็นหลัก ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดตลาดในทิศทางผสมผสาน จากแรงซื้อเข้าช้อนซื้อของนักลงทุนที่มองว่าราคาได้ลดลงมาในระดับน่าสนใจแล้ว สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าวันหยุดยาววันขอบคุณพระเจ้าซึ่งทำให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดมีลักษณะเบาบางและไม่ลึกซึ้ง
ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 164.25 จุด หรือร้อยละ 0.33 ปิดที่ระดับ 50,182.95 จุด ในทางตรงกันข้าม ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 18.31 จุด หรือร้อยละ 0.25 ปิดที่ 7,182.78 จุด และดัชนีแนสแดック ลดลง 147.73 จุด หรือร้อยละ 0.62 ปิดที่ 23,585.80 จุด ความผันผวนในเดือนพฤศจิกายนนี้สืบเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับบริษัทเอ็นวิเดีย ผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์
กรณีของเจนเซ่น หง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเอ็นวิเดีย เคยลาออกจากตำแหน่งในเดือนนี้ แต่ต่อมาคณะกรรมการบริหารของบริษัทยืนยันการคืนสถานะให้เขาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ความเคลื่อนไหวภายในองค์กรขนาดใหญ่เช่นนี้ยังส่งผลต่อความรู้สึกของตลาดรวมถึงความเชื่อมั่นในนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและขั้นตอนต่อไป
ด้านตลาดทองคำมีการปรับลดลงในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟดได้ ทำให้ความน่าสนใจของการถือครองทองคำลดลงชั่วคราวเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ให้ผลตอบแทนอื่น
ราคาทองคำยูเอสโกลด์ฟิวเจอร์ส สำหรับการส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ปรับลดลงร้อยละ 0.5 ปิดที่ระดับ 3,546.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตลาดจะปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน และจะปิดทำการครึ่งวันในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อเตรียมตัวสำหรับวันหยุดเทศกาล วันหยุดเหล่านี้มักนำมาซึ่งความแปรปรวนของตลาดเมื่อเปิดทำการใหม่ ดังนั้นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุน
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