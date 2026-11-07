ฮิปโปแคระเกิดใหม่ 'หมูมะนาว' ไขคำตอบเพศ พร้อมลุ้นรางวัล
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดกิจกรรมทายเพศลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ 'เบบี๋ฮิปโป' ที่เกิดจากแม่หมูมะนาวและพ่อหมูตึ๋ง พร้อมรับเงินรางวัลรวม 10,000 บาทจนถึง 12 พ.ย. นี้
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมทายเพศลูก ฮิปโปโปเตมัสแคระ เกิดใหม่ โดยลูกน้อยตัวนี้มีแม่ชื่อ หมูมะนาว และพ่อชื่อ หมูตึ๋ง ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สมาชิกใหม่ฮิปโปแคระเกิด 4 พฤศจิกายน
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีสมาชิกใหม่เป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ 1 ตัว เกิดจากแม่ หมูมะนาว อายุ 14 ปี และพ่อ หมูตึ๋ง อายุ 7 ปีAlso read'10 อรหันต์กฤษฎีกา' ชี้ชะตา 'เงินดิจิทัล 10,000 บาท' แจกเกษตรกร
พ่อ หมูตึ๋ง เป็นพี่ชายของ หมูเด้ง ฮิปโปแคระขวัญใจมหาชน ทำให้สมาชิกใหม่ตัวนี้มีศักดิ์เป็นหลานของ หมูเด้ง ปัจจุบันแม่ หมูมะนาว และลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงดี เจ้าตัวเล็กเริ่มลุกเดินและเคลื่อนไหวตามแม่อย่างใกล้ชิด
ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่วนเพศของสมาชิกใหม่อยู่ระหว่างการตรวจยืนยัน เพื่อความถูกต้องแม่นยำก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
ลุ้นทายเพศรับเงินรางวัลรวม 10,000 บาท
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจึงจัดกิจกรรม ทายเพศเบบี๋ฮิปโปโปเตมัสแคระ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมลุ้นว่าเจ้าตัวน้อยจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย พร้อมชิงรางวัลเงินสดรวม 10,000 บาท แบ่งเป็นรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาฮิปโปแคระเป็นของที่ระลึกอีก 5 รางวัล เปิดให้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.30 น. โดยสวนสัตว์จะจับฉลากสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากผู้ที่ทายเพศถูกต้อง
ประกาศผลทางการ 19 พฤศจิกายน ผ่าน Facebook
สวนสัตว์จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ผ่าน Facebook เพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo กิจกรรมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเท่านั้น
พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเตรียมเปิดตัวลูกฮิปโปแคระสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและสวัสดิภาพของแม่และลูกเป็นอันดับแรก
ขั้นตอนเข้าร่วมและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ผู้สนใจสามารถร่วมทายเพศผ่านลิงก์ https://forms.gle/mUiVkufN5t5FzuB77 เพื่อส่งคำตอบล่วงหน้าก่อนกำหนดปิดกิจกรรมภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.30 น. เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลเงินสดหรือของที่ระลึกจากทางสวนสัตว์
ผู้ที่ทายเพศถูกต้องจะถูกสุ่มรายชื่อผู้โชคดี หากมีผู้ทายถูกหลายคน สวนสัตว์จะทำการจับฉลากเพื่อชี้ขาดผู้โชคดีในที่สุด ตามประกาศของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรื่องกิจกรรมทายเพศสมาชิกใหม่
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 038-318-444 ต่อ 213 เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพของแม่ หมูมะนาว และลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเกิดใหม่
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