ฮิซบอลเลาะห์ค้านเจรจาเลบานอน-อิสราเอล ชี้ไร้ประโยชน์ หวั่นเป้าหมายซ่อนเร้น

ผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ออกมาคัดค้านการเจรจาระหว่างเลบานอนและอิสราเอล ชี้ว่าไร้ประโยชน์และอาจมีเป้าหมายซ่อนเร้นในการปลดอาวุธกลุ่ม
ผู้นำกลุ่ม ฮิซบอลเลาะห์ ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้าน การเจรจา ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาล เลบานอน และ อิสราเอล ที่จะมีขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเน้นย้ำว่าเป็นกระบวนการที่ไม่เกิดประโยชน์และขัดต่อผลประโยชน์ของชาติ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 นาอิม กัสเซ็ม ผู้นำกลุ่ม ฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธใน เลบานอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล เลบานอน ปฏิเสธการเข้าร่วม การเจรจา กับ อิสราเอล ที่วางแผนไว้ เนื่องจากมองว่า การเจรจา ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ “ไร้ประโยชน์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ อิสราเอล ยังคงเดินหน้าโจมตี เลบานอน อย่างต่อเนื่อง การออกมาแสดงจุดยืนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค และ ความขัดแย้ง ที่ยังคงดำรงอยู่ระหว่างสองฝ่าย
ผู้นำฮิซบอลเลาะห์ได้กล่าวอย่างหนักแน่นว่า กลุ่มของเขาจะ “ปฏิเสธการเจรจากับอิสราเอล” และมองว่าการเจรจาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ “สูญเปล่า” และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนชาวเลบานอนอย่างเป็นเอกฉันท์เสียก่อน นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมว่า อิสราเอล “แสดงออกอย่างชัดเจน” ว่าเป้าหมายของการเจรจาครั้งนี้คือการปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มไม่สามารถยอมรับได้ “เราขอเรียกร้องให้มีการปฏิเสธการเจรจาเหล่านี้” เขากล่าวในที่สุด การแสดงท่าทีคัดค้านอย่างเปิดเผยจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นี้ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า กลุ่มจะไม่ยอมจำนนและจะยังคงเดินหน้าตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลต่อไป นอกจากนี้ นายกัสเซ็มยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตัดสินใจในเรื่องนี้ โดยกล่าวว่า “ไม่มีใครมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องนี้แทนประชาชนชาวเลบานอน” ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของอำนาจอธิปไตยของชาติ และสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเอง
การเจรจาที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 14 เมษายนนี้ ระหว่างนักการทูตจากเลบานอนและอิสราเอลได้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความกังวลว่าการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนอาจส่งผลกระทบต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบาง และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้น ประธานาธิบดีโจเซฟ อาอูน ของเลบานอนได้แสดงความหวังว่าการเจรจาจะนำไปสู่การหยุดยิง แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำว่าการเจรจานี้เป็น “ความรับผิดชอบของรัฐบาลเลบานอนแต่เพียงผู้เดียว” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ว่า รัฐบาลมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนี้เพียงผู้เดียว แม้ว่าความเห็นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะมีน้ำหนักในสถานการณ์ทางการเมืองของเลบานอนก็ตาม
ปัจจุบัน อิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในตอนใต้ของเลบานอน และยังคงโจมตีเป้าหมายต่างๆ ลึกเข้าไปในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล จากรายงานพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 2,000 ราย และบาดเจ็บกว่า 6,500 ราย นับตั้งแต่ที่อิสราเอลยกระดับการโจมตีเมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา
