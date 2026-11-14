ฮาแลนด์ยิงถล่มเวลส์ 3-1 นอรเวย์รั้งที่ 2 ยูฟ่าเนชันส์ลีก
เออรลิ่ง ฮาลันด์ ซัลโวจุดโทษนำนอร์เวย์คว้าชัยชนะ 3-1 เหนือเวลส์ในเกมยูฟ่าเนชันส์ลีก เลก เอ กลุ่ม 4 ทำให้ทีมเก็บ 6 คะแนนเท่าเดนมาร์กและลุ้นตั๋วในรอบต่อไปอย่างหนักแน่น
เออรลิ่ง ฮาลันด์ เป็นพระเอกพาทีมชาติ นอร์เวย์ เปิดบ้านต้อนรับทีมชาติ เวลส์ ในศึกฟุตบอล ยูฟ่าเนชันส์ลีก เลก เอ กลุ่ม 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ด้วยฟอร์มอันสุดยอดในการยิงประตูสำคัญเพื่อคว่ำคะแนนทีมเยือนไปด้วยสกอร์ 3-1 ผลปรากฏว่า นอร์เวย์ สามารถเก็บเพิ่มเป็น 6 คะแนนจากการแข่งขัน 5 นัด ทำให้ปัจจุบันขยับขึ้นมาครองตำแหน่งรองจ่าฝูงของกลุ่ม และมีความหวังสูงในการลุ้นตั๋วผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมกันกับ เดนมาร์ก
ฮาลันด์สร้างจุดเปลี่ยนเกมรุก
เกมนี้เป็นแมตช์ที่สำคัญมากสำหรับทั้งสองทีมที่ต่างมีเพียง 3 คะแนนจากการแข่งขัน 4 นัดก่อนหน้านี้ โดยนอร์เวย์จำเป็นต้องคว้าชัยชนะเพื่อควบคุมโชคชะตาของตัวเองและลุ้นผลคู่อื่นๆ ช่วยหนุนหลังไม่ให้เดนมาร์กคว้าชัยในคู่ถัดไป ซึ่งหากนอร์เวย์ทำไม่สำเร็จจะต้องลุ้นให้โปรตุเกสเข้ามารับตำแหน่งจ่าฝูงกลุ่มแทนAlso read'อิตาลี' ฮึดแซงดับ 'ฝรั่งเศส' 3-1! 'เอสโปซีโต้' เหมาสอง พา 'อัซซูรี่' ผงาดจ่าฝูงกลุ่ม A1
รายละเอียดคะแนนและความสำคัญของเกม
นอร์เวย์ขึ้นนำอย่างชัดเจนเมื่อช่วงครึ่งหลังด้วยการกดดันคู่แข่งอย่างหนักจนทำให้สามารถนำไปก่อน 2-0 โดยเออรลิ่ง ฮาลันด์ คือผู้เปิดโอกาสอันยอดเยี่ยมด้วยการส่งบอลเข้าเขตโทษให้ อันเดรียส เชลเดรุป ซึ่งเพิ่งลงเล่นมาได้แค่สองนาทีก้ได้ซัดประตูเข้ามุมอย่างง่ายดาย ทำให้ทีมเจ้าบ้านนำห่างขึ้น 2-0 ก่อนที่เวลส์จะไล่มาเป็น 1-2 จากการทำประตูของเดวิด บรูกส์ ตัวสำรองที่เล่นได้ดีในช่วงท้ายเกม
ความผันผวนของอันดับและโอกาสผ่านรอบ
ถึงแม้เวลส์จะพยายามไล่ตามและสร้างโอกาสกลับขึ้นมาได้อย่างน่าตื่นเต้น แต่จุดโทษที่เออรลิ่ง ฮาลันด์ ยิงใส่ตาข่ายในนาทีที่ 87 ก็เป็นการปิดกล่องชัยชนะให้แก่นอร์เวย์อย่างสมบูรณ์ การทำประตูนี้ถือเป็นประตูฉลองครบรอบ 60 นัดของการรับใช้ทีมชาติของเขาด้วย
สถานการณ์กลุ่มและคู่แข่งขันหลัก
ผลที่ออกมาทำให้นอร์เวย์มี 6 คะแนนเท่ากันกับเดนมาร์ก แต่ต้องลุ้นให้คู่แข่งขันอย่างโปรตุเกสไม่ชนะเกมในกลุ่มเดียวกัน เพื่อที่นอร์เวย์และเดนมาร์กจะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วยการเป็นสองทีมอันดับดีที่สุดในกลุ่ม ซึ่งจะได้เจอกันในรอบตัดเชือกในนัดสุดท้ายของรายการ
แผนรายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม
โดยรายชื่อผู้เล่นนอร์เวย์ได้แก่ เอกิล เซลวิค ผู้รักษาประตูคู่กับ จูเลียน รีเยอรส์ัน และคริสโตฟเฟอร์ อาเยอร์ สำหรับแนวรับได้แก่ ทอร์บียอรน์ เฮกเก้ม ดาวิด โมลเลอร์ โวลฟ์ และมารติน โอเดอการ์ด พร้อมกองหน้าอย่าง ซานเดอรน์ เบอร์เก้ ธีโล อาสการ์ด ออสการ์ บ็อบบ์ เออรลิ่ง ฮาลันด์ และอันโตนิโอ นูซ่า
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