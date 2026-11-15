ฮาลันด์ ชี้คดีแมนฯซิตี้-พรีเมียร์ลีก เป็นเรื่องกฎหมายซับซ้อน
เออร์ลิง ฮาลันด์ ตอบคำถามเรื่องคดีฟ้องร้องระหว่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับพรีเมียร์ลีก ยืนยันโฟกัสกับทีมและสัญญา 5 ปีครึ่งที่ยาวนาน ขณะที่สโมสรชี้มีหลักฐานบริสุทธิ์
เออร์ลิง ฮาลันด์ นักเตะดาวรุ่งแห่ง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนRegarding คดีข้อพิพาทระหว่างสโมสรกับ พรีเมียร์ลีก โดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องรอการตัดสินใจจากคณะกรรมการ
ชี้ประเด็นคดีเป็นเรื่องกฎหมายซับซ้อน
การรายงานล่าสุดระบุว่าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้สัญญาอำพรางและข้อตกลงที่ไม่เป็นจริงเพื่อเพิ่มรายได้ของสโมสร แต่ทางสโมสรยังคงยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้มีความผิดและพร้อมแสดงหลักฐานความบริสุทธิ์ของตนAlso read'เจเศรษฐ์' ลงพื้นที่ชายแดนเมียนมา ส่องเหมืองต้นตอสารพิษ-ชงนายกฯ เจรจาจีน
ในช่วงที่ทีมชาตินอร์เวย์สามารถเอาชนะเวลส์ไปด้วยคะแนน 3 ต่อ 1 ฮาลันด์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ โดยเขาตั้งคำถามกลับไปว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เริ่มต้นจนถึงปี 2009-2018 และถามต่อว่าปี 2009 เขาคิดว่าตนเองเล่นให้กับไบรน์ เอฟเค ส่วนในปี 2010 2011 2012 และ 2013 จะไล่ต่อเนื่องไปอย่างไร
จากนั้นฮาลันด์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องทางกฎหมายระหว่างพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ เขายอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ความเห็นเพราะตนเองไม่ได้ติดตามรายละเอียดมากนัก
เขาบอกว่านี่เป็นคำถามที่เขาตอบได้ยากเพราะเป็นการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ เขาระบุว่าไม่รู้ว่าคำตอบจะออกมาเมื่อไหร่และพูดตามตรงว่าไม่ได้_reading เรื่องนี้มากนัก
โฟกัสผลงานกับทีมภายใต้สัญญา 5 ปีครึ่ง
เขาเน้นย้ำว่าตนเองมุ่งมั่นกับการพยายามทำผลงานให้กับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ สโมสรที่เขาเซ็นสัญญา 5 ปีด้วยกันในปี 2022 และต่อสัญญาอีก 9 ปีครึ่งในช่วงปลายปี 2024
ฮาลันด์ระบุว่าเขาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และมีความสุขกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แม้คดีระหว่างสโมสรกับพรีเมียร์ลีกจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป
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