ฮาร์เปอร์ บาซาร์ Women of the Year 2026 ยกย่องซุปตาร์ไทย-สากล ดาราดังร่วมรับรางวัล
งาน Harper's BAZAAR Women of the Year 2026 จัดขึ้นที่ Sphere Hall เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2026 เชิดชูความสำเร็จของผู้หญิงในวงการต่าง ๆ โดยมีดาราดังอย่าง ใหม่ ดาวิกา คิมเบอร์ลี่ และเก่ง หฤษฎ์ รับรางวัล
งานประกาศรางวัลฮาร์เปอร์ บาซาร์ วูเมน ออฟ เดอะ เยียร์ 2026 (Harper's BAZAAR Women of the Year 2026) ได้จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2026 ณ ห้อง Sphere Hall ภายในห้างสรรพสินค้า EMSPHERE โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ EM DISTRICT เพื่อเชิดชูเรื่องราวความสำเร็จ พลัง และอิทธิพลของผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในวงการต่าง ๆ ทั้งแฟชั่น ภาพยนตร์ และวัฒนธรรม
พิธีมอบรางวัลฮาร์เปอร์ บาซาร์ ผู้หญิงแห่งปี 2026
ฮาร์เปอร์ บาซาร์ วูเมน ออฟ เดอะ เยียร์ 2026 ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปี โดยปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ พลัง และอิทธิพลของผู้หญิงในหลากหลายวงการ รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม งานนี้มีการเชิญชวนซุปตาร์และบุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเข้าร่วมงานและรับรางวัลจำนวนมากAlso readเปิดรายชื่อ 32 ทีม คว้าตั๋วลุยรอบต่อ ศึกฟุตบอลนักเรียน 7HD แชมเปียน คัพ 2026
ภายในงานมีการนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในแต่ละสาขา โดยมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูความสามารถและผลงานที่โดดเด่น ทำให้การจัดงานนี้เป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของผู้หญิงในสังคมไทยและระดับโลก
ดาราดังใหม่ ดาวิกาและคิมเบอร์ลี่รับรางวัลสำคัญ
ใหม่ ดาวิกา เจ้าของรางวัลสาขา Actress (นักแสดงหญิง) เป็นหนึ่งในดาราดังที่เข้ารับรางวัล โดยได้รับมอบรางวัลโดย วิกกี้ อรธิรา (Vickie Orathra) ผู้บริหารระดับสูงจาก EM DISTRICT ซึ่งการได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงความสามารถในการแสดงที่ได้รับความยอมรับจากผู้ชมและวงการบันเทิง
ในขณะที่คิมเบอร์ลี่ แอนเทิน เจ้าของรางวัลสาขา Wellness (สุขภาพและความงาม) ก็ได้รับรางวัลจากงานนี้เช่นกัน โดยได้รับมอบรางวัลโดย โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในวงการสุขภาพและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การได้รับรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพและการเผยแพร่แนวคิดที่ดีต่อสังคม
นอกจากนี้ยังมีคุณแม่ชมและน้องเกล เจ้าของรางวัลสาขา Phenomenon (ปรากฏการณ์) ที่ได้รับการเชิดชูจากผลงานและอิทธิพลที่มีต่อสังคม โดยได้รับมอบรางวัลจาก อาลี ซีอานี (Ali Siani) ซึ่งรางวัลนี้เป็นการยอมรับในบทบาทของครอบครัวและสังคมที่มีต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
มินนี่ i-dleและเก่ง หฤษฎ์ได้รับรางวัลพิเศษ
มินนี่ (Minnie) จากวง I-DLE เจ้าของรางวัลสาขา Performance (การแสดง) ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลจากงานนี้ โดยได้รับมอบรางวัลโดย แอลลี่-อชิรญา (Ally Asirinya) ซึ่งรางวัลนี้เป็นการยอมรับในความสามารถในการแสดงบนเวทีและอิทธิพลต่อวงการดนตรี
ส่วนเก่ง หฤษฎ์ เจ้าของรางวัลพิเศษสาขา Breakthrough (ความก้าวหน้า) ได้รับรางวัลจากเบ็คกี้ รีเบคก้า (Becky Rebecca) ซึ่งรางวัลนี้เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยได้รับเสียงชื่นชมจากผลงานที่สร้างปรากฏการณ์ในวงการบันเทิง
โอปอล สุชาตา เจ้าของรางวัลสาขา Philanthropist (นักมนุษยธรรม) และ เชฟป้อม เจ้าของรางวัลสาขา Chef (เชฟ) ก็ได้รับรางวัลเช่นกัน โดยได้รับมอบรางวัลโดย โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ และ อิงฟ้า วราหะ ซึ่งเป็นการยอมรับในบทบาทด้านมนุษยธรรมและศิลปะการทำอาหาร
รายชื่อผู้รับรางวัลและบุคคลสำคัญร่วมกิจกรรม
นอกจากดาราดังชาวไทยแล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ได้แก่ ฮานนาห์ แมคฮัทเชน (Hannah McHutchison), อายดา บูรารัต (Aida Buarat), มุก เพลินจันทร์ และ กรุณา บัวคำศรี ซึ่งเข้าร่วมงานและรับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ทำให้เกิดความหลากหลายและเชื่อมโยงกับวงการระดับโลก
งานดังกล่าวจึงเป็นเหมือนเวทีที่เชื่อมโยงความสำเร็จของผู้หญิงจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ให้เห็นถึงพลังและความสามารถที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง โดยการจัดงานในปีนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความเท่าเทียมและการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในทุกด้าน
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