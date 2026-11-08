ฮาร์รี แม็คไกวร์ ย่ำแย่ vs ฟูแล่ม ผิดหวัง หลังทีมเสียประตู
วิเคราะห์ผลงานฮาร์รี แม็คไกวร์ ย่ำแย่ในแมตช์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ฟูแล่ม หลังถูกเปลี่ยนตัวออกกลางเกมและแฟนบอลโห่ ขณะทีมเสมอกัน 4-4
ในนัดชิงสำคัญที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลงสนามพบกับ ฟูแล่ม ทีมเยือนสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจและควบคุมเกมได้อย่างเหนือชั้น โดยเฉพาะในครึ่งแรกที่ยิงนำทีมเจ้าบ้านขาดลอยด้วยสกอร์ 4-1 จนทำให้แฟนบอลและสื่อตั้งคำถามกับระดับฟอร์มของแนวรับเจ้าบ้านอย่างหนัก
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ ฮาร์รี แม็คไกวร์ กัปตันทีม ต้องออกจากการแข่งขันไปก่อนเวลาอันควรในช่วงพักครึ่งเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ซึ่งการจากไปของเขานำมาซึ่งความไร้เสถียรภาพอย่างชัดเจนให้กับแนวรับของ แมนฯ ยูไนเต็ด ที่เริ่มร่อนเร่และเสียจุดโทษในเวลาต่อมาAlso readวิเคราะห์บอล คริสตัล พาเลซ vs ลิเวอร์พูล 8 พ.ย. 69 หงส์แดงหวังคืนฟอร์ม
แม็คไกวร์เสียฟอร์มหนักจนแฟนโห่
ฮาร์รี แม็คไกวร์ เริ่มเกมได้อย่างแข็งแกร่งในครึ่งแรก แต่หลังจากที่โดนเปลี่ยนตัวออกคาดว่าเกิดจากปัญหาอาการบาดเจ็บ ส่งผลให้เกมรับของทีมร่อนเร่ไปอย่างสิ้นเชิง ฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงนั้นถือว่าผิดหวังอย่างมาก แม้จะกลับมาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในตำแหน่งเดิม แต่ก็ไม่ได้รับคำชม
โดยเฉพาะจังหวะโหม่งเคลียร์บอลที่ผิดพลาดและนำไปสู่การเสียประตูที่สามให้กับ ฟูแล่ม ชื่อของเขาก็ถูกแฟนบอลทีมคู่ปรับเปลี่ยนเป็น คำด่าทอและเสียงโห่อย่างหนัก เนื่องจากไม่สร้างประโยชน์ให้กับทีมและทำให้ทีมเสียเปรียบตลอดทั้งเกม
ฟูแล่มครองเกม ดาร์กุและบรูโนสร้างปาฏิหาริย์
ด้านฝั่ง ฟูแล่ม เล่นงานแมนฯ ยูไนเต็ด มาตลอด มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมเสียประตูแรก และเป็นคนทำให้ทีมเสียจุดโทษตั้งแต่ต้นครึ่งหลัง แม้แฟนบอลจะโห่แต่พวกเขาพยายามทุ่มเทวิ่งครอบคลุมพื้นที่ แม้ประสิทธิภาพจะยังไม่ดีนักแต่ก็กดดันกองหลังเจ้าบ้านได้ตลอด
แม้ ฮาร์รี แม็คไกวร์ จะยิงประตูสำคัญใส่ต้นสังกัดเก่าได้ในตอนแรก แต่หลังจากนั้นฟอร์มเขาก็ค่อยๆ เงียบลงและหายไปจากเกมจนแทบไม่มีอิมแพ็ค ทั้งจังหวะยิงแฉลบเสาและยิงติดเซฟของ ไซออน ซูซูกิ ก็ไม่สามารถช่วยทีมได้จนถูกเปลี่ยนตัวออกเมื่อทีมตามหลัง 2-4
จุดเปลี่ยนเกมรับหลังพักครึ่งและผลสุดท้าย
หลังจากทีมตกเป็นรอง 2-4 ที่ประตูในครึ่งหลัง แฟนบอลเริ่มแสดงอาการไม่พอใจ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเกิดขึ้นเมื่อ ดาร์กุ สามารถยิงประตูตีไข่แตกและยังทำแอสซิสต์ให้ บรูโน มาร์ติเนซ ตีเสมอ 4-4 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ แม้การผ่านบอลจะขาดๆ เกินๆ แต่ความแม่นยำของกัปตันก็ช่วยทีมได้
สำหรับบทบาทอื่นๆ ในเกมนี้ กองกลางตัวรุกอย่าง ดาร์กุ เป็นคนจุดประกายความหวังด้วยการเรียกจุดโทษและยิงไกลติดเซฟนายทวารชาวญี่ปุ่นอย่าง ไซออน ซูซูกิ แม้ว่าฟอร์มครึ่งหลังจะไม่หวือหวาแต่ก็รอดพ้นจากการถูกจับล้ำหน้าในจังหวะสำคัญของ ติเลอมันส์ ได้
บทสรุปความล้มเหลวของแนวรับและชัยชนะของคู่ต่อสู้
ท้ายที่สุด ฮาร์รี แม็คไกวร์ มีบทบาทกับเกมไม่มากนัก ไม่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนเกมได้ และโดนใบเหลืองจากการทำฟาวล์อันตราย แม้ช่วงท้ายเกมจะพยายามดันเกมสูงและวิ่งไม่คิดชีวิต แต่ก็ไม่ช่วยอะไรได้มาก และทำให้กองหลังของ ฟูแล่ม เจองานหนัก
กระนั้น ฟูแล่ม ก็สร้างความกดดันจน แดวอน ซิร์กซี ทำประตูไล่มาเป็น 3-4 และกลายเป็นฮีโร่ตีเสมอ 4-4 ในที่สุด แสดงให้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีช่องโหว่ในแนวรับอย่างร้ายแรงและต้องการการพัฒนาในจังหวะการเล่นและการเปิดบอลอย่างเร่งด่วน
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