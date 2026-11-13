ฮาร์เลย์เดวิดสันเตือนรัฐยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91/95 สร้างปัญหาหัวฉีด
กลุ่มฮาร์เลย์เดวิดสันจ.ขอนแก่นไม่เห็นด้วยนโยบายยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ในปี 2570 หวั่นหัวฉีดเครื่องยนต์เสียหาย แนะนำให้ปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแทน
กลุ่มเจ้าของรถจักรยานยนต์ ฮาร์เลย์เดวิดสัน ในจังหวัด ขอนแก่น แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนจะยุติการจำหน่ายน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ในปี พ.ศ. 2570 โดยเปลี่ยนให้เหลือเฉพาะน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานหลัก เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวฉีดเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้น้ำมันเบนซินแท้
ความกังวลเรื่องความเข้ากันได้ของน้ำมัน E20
นายพิพัฒน์ จำปาสี อายุ 50 ปี เจ้าของร้านจำหน่ายรถฮาร์เลย์เดวิดสันในจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า รถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์เดวิดสันและรถบิ๊กไบค์รุ่นพรีเมียมอื่นๆ ถูกออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อให้ใช้งานกับน้ำมันเบนซินธรรมดาที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอล หรือใช้น้ำมันเบนซิน 95 เป็นหลัก การเปลี่ยนไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่รัฐบาลสนับสนุน อาจทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์Also readไรเดอร์ค้านยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91-95 หวั่นกระทบเครื่องยนต์
นายพิพัฒน์ ยังระบุอีกว่า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีกลุ่มรถฮาร์เลย์เดวิดสันและรถบิ๊กไบค์จดทะเบียนและมีผู้ใช้งานอยู่กว่า 20,000 คัน หากมีการยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 จริงๆ จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อผู้ใช้รถกลุ่มนี้ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงปั๊มน้ำมันของ ปตท. เท่านั้นที่เป็นจุดให้บริการน้ำมันเบนซิน 95 ให้เติมได้อย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่สำคัญในการเข้าถึงน้ำมันที่เหมาะสมสำหรับรถรุ่นนี้
อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ ได้เสนอทางออกให้กับประเด็นนี้ว่า ปัญหาไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหากภาครัฐมีการปรับตัว โดยแนะนำว่าควรพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันเบนซินธรรมดาและน้ำมันเบนซิน 95 ลงมาอยู่ที่ลิตรละไม่เกิน 40 บาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากกว่า เพราะปัจจุบันราคาน้ำมันยังสูงอยู่ที่ลิตรละกว่า 50 บาท การปรับลดราคาจะช่วยให้ผู้ใช้รถบิ๊กไบค์สามารถเข้าถึงน้ำมันเบนซินแท้ได้ในราคาที่จับต้องได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายของเครื่องยนต์
มุมมองด้านวิศวกรรมและค่าใช้จ่ายในการดัดแปลง
ในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถฮาร์เลย์เดวิดสัน นายพิพัฒน์ มองว่าแม้จะเข้าใจแนวคิดในการหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อลดต้นทุนหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่จำเป็นต้องมีมาตรการชดเชยหรือการปรับตัวในตลาดน้ำมันปกติควบคู่ไปด้วย โดยเสนอแนะว่าราคาน้ำมันเบนซิน 95 ควรปรับลดลงมาให้เท่ากับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและผลกระทบต่อผู้ใช้งานรถบิ๊กไบค์ที่ยังคงต้องพึ่งพาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 95 อยู่
ประเด็นสำคัญคือ รถบิ๊กไบค์ไม่สามารถนำแก๊สโซฮอล์ E20 มาใช้งานได้โดยตรง หากต้องการบังคับใช้จริง อาจต้องมีการเปลี่ยนหัวฉีดเชื้อเพลิง (Fuel Injector) ใหม่เฉพาะรุ่น ซึ่งวิศวกรของค่ายรถแต่ละยี่ห้อจำเป็นต้องผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปลี่ยนหัวฉีดแล้ว ก็ยังไม่มีการการันตีว่าประสิทธิภาพหรือความทนทานของเครื่องยนต์จะกลับมาเป็นปกติหรือได้เปรียบเหมือนเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้
มุมมองช่างซ่อมรถต่อการเปลี่ยนแปลงสูตรน้ำมัน
ในทางกลับกัน นายสาธร แก้วชาญชัย เจ้าของอู่ซ่อมรถในจังหวัดขอนแก่น กลับมองว่านโยบายนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อรถยนตร์ทั่วไปมากนัก เนื่องจากน้ำมันเบนซินในปัจจุบันมีการออกแบบส่วนผสมที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยในอดีตมีการใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาและซุปเปอร์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 แต่ยังคงเอกลักษณ์ของน้ำมันเบนซินไว้
นายสาธร อธิบายเพิ่มเติมว่า น้ำมันเบนซินในปัจจุบันมีสารเคลือบหัวฉีดเชื้อเพลิง (Injector Cleaner) ผสมอยู่เพื่อช่วยให้หัวฉีดทำงานได้ดีไม่ร้อนจนเกินไปและป้องกันปัญหาวาวไหม้ในเครื่องยนต์ ดังนั้นแม้จะเป็นรถรุ่นเก่าที่ใช้ระบบคาร์บิวเรเตอร์หรือหัวฉีดแบบเก่า ก็สามารถทนทานต่อสภาพน้ำมันชนิดนี้ได้ และคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสูตรน้ำมันจากแก๊สโซฮอล์กลับมาเป็นเบนซินพื้นฐานน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้สำหรับรถยนตร์ส่วนใหญ่ในตลาด
การถกเถียงระหว่างสองมุมมองนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทย ในขณะที่ภาครัฐมุ่งเน้นไปที่พลังงานทางเลือกอย่าง E20 แต่กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์สมรรถนะสูงกลับต้องการความมั่นคงในการเข้าถึงน้ำมันเบนซินคุณภาพสูง หากนโยบายดังกล่าวเดินหน้าต่อในเร็วๆ นี้ ผู้ประกอบการและผู้ใช้รถคงต้องติดตามความชัดเจนของมาตรการชดเชยหรือการปรับราคาจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด
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