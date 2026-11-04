ฮามาซากิ มาโอะ หมดสติในฮ่องกง พบสารเสพติดในร่าง
ฮามาซากิ มาโอะ อดีตนักแสดง AV ญี่ปุ่น ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในฮ่องกงหลังหมดสติ พบสารเสพติด 4 กลุ่มในเลือด ตำรวจจับชายวัย 61 ปู่และติดตามผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 2 ราย
ฮามาซากิ มาโอะ อดีตนักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่ผันตัวมาทำงานเป็นดีเจ ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลใน ฮ่องกง อย่างเร่งด่วน หลังมีอาการหมดสติและชักเกร็งระหว่างร่วมปาร์ตี้ดนตรีในพื้นที่ว่ยนไจ๋ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้แก่แฟนคลับและเพื่อนในวงการทั่วโลก เนื่องจากเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดงานเลี้ยงและบันเทิงซึ่งมักมีการดื่มเครื่องดื่มร่วมกัน
รายละเอียดการเกิดเหตุและอาการ
เหตุการณ์เริ่มขึ้นในช่วงกลางดึกวันที่ 31 ตุลาคม 2026 และต่อเนื่องถึงเช้าตรู่ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 หลังจาก ฮามาซากิ มาโอะ เสร็จสิ้นการแสดงดีเจที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่านว่ยนไจ๋ เธอดำเนินการเดินทางไปยังงานส่วนตัวอีกแห่งหนึ่งในย่านจิมซาจุ่ย ตามการเปิดเผยของ ฮามาซากิ มาโอะ และผู้จัดการส่วนตัว ก่อนขึ้นแสดงในสถานที่ที่สอง เธอตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายค็อกเทลรสส้ม โดยสังเกตพบตะกอนอยู่บริเวณก้นแก้วแต่เข้าใจว่าเป็นเนื้่อหรือกากส้มจึงไม่ได้ระแวงสงสัยมากนักAlso read7 ข้อต้องรู้! วางต้นไม้มงคล 'บนโต๊ะทำงาน' จัดอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
หลังจากผ่านไปประมาณ 40 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ฮามาซากิ มาโอะ เริ่มมีอาการความจำพร่ามัว ดวงตาแห้งผิดปกติ และร่างกายเริ่มแข็งกระด้าง ขยับแขนขาไม่ได้ ก่อนจะหมดสติในที่สุด ระหว่างแสดงในสถานที่ที่สอง เธอได้ดื่มเครื่องดื่มลักษณะเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ผู้จัดการส่วนตัวจึงแจ้งตำรวจและเรียกรถพยาบาลเพื่อส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทันที
ผลการตรวจพบสารเสพติดหลายชนิด
ผลการตรวจทางพิษวิทยาเปิดเผยว่า ฮามาซากิ มาโอะ มีสารเสพติดหลายชนิดอยู่ในร่างกายโดยสื่อท้องถิ่นระบุว่าผลตรวจให้ผลบวกต่อสาร 4 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงโคเคนและยาอี อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับชนิดของสารที่พบและที่มาของสารยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกง โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเธอเคยถูกนำเข้านอนโรงพยาบาลและต้องเข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนักหรือ ICU
ความเคลื่อนไหวของตำรวจและผู้ต้องสงสัย
ตำรวจฮ่องกงรับคดีดังกล่าวไว้สอบสวนในข้อหาที่ให้สารพิษหรือสารอันตรายแก่บุคคลอื่นโดยมีเจตนาก่อให้เกิดอันตราย โดยสามารถจับกุมชายชาวฮ่องกงวัย 61 ปีได้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 ผู้ต้องหารายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงแห่งแรก ฮามาซากิ มาโอะ ไปทำงาน และเป็นผู้อ้างว่าชักชวนให้เธอเดินทางไปยังสถานที่จัดงานแห่งที่สอง แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่ชี้ชัดว่าเขาเป็นผู้ลงมือใส่สารในเครื่องดื่มโดยตรง
การสอบสวนและสถานการณ์ปัจจุบัน
ขณะนี้ตำรวจฮ่องกงกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก 2 รายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยชายวัย 61 ปู่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างการสอบสวนและมีกำหนดรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2026 สำหรับ ฮามาซากิ มาโอะ เกิดเมื่อปี 1993 เคยมีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ญี่ปุ่นและแสดงภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่อง High Society เมื่อปี 2018 ก่อนหันมาทำงานด้านดนตรี ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอสรุปสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุอย่างเป็นทางการ
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