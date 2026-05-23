ฮัลล์ ซิตี้ เฉือนชนะ มิดเดิลสโบรห์ 1-0 มอบตั๋วเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า

ทีมฟุตบอล ฮัลล์ ซิตี้ ได้กลับคืนสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากพวกเขาสามารถเอาชนะ มิดเดิลสโบรห์ อย่างสุดดราม่าและด manto 1-0 ในศึกเพลย์ออฟเลื่อนชั้น แชมเปียนชิป อังกฤษ 2025/26 นัดชิงชนะเลิศ เกมนี้จะต้องพูดถึงอารยณ์ทีมฟ้อนีคับฮัลล์ส์ซิตี้ ที่ทำผลงานสุดยอดอย่างประทับใจ คาดการณ์นี้ทำให้พวกเขาสามารถคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเชื่อมต่อไปกับแชมป์ลีก โคเวนทรี ซิตี้ และรองแชมป์ อิปสวิช ทาวน์ ภายในแต่กั้นมิถุนายนของทุกๆปี โอ๊ตดี นักเตะ ฮัลล์ ซิตี้ ได้แสดงฟอร์มที่เหนือชั้นในทุกๆเกมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถดวลกับทีมมิดเดิลสโบรห์ ได้อย่างสนุกและตึงข้น นอกจากนี้ ไดเรกช์ หนาวญี่ปุ่นวัย 23 ปี ยังทำประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+5 ของเกม ทำให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษเป็นครั้งแรกใน 9 ปีต่อจากแชมป์พรีเมียร์ลีก โคเวนทรี ซิตี้ และแข้งที่ตกชั้นเป็นรองในฤดูกาล 2016/17 ลงไปแล้ว
ฮัลล์ ซิตี้ กลับคืนสู่เวทีพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี หลังเฉือนเอาชนะ มิดเดิลสโบรห์ แบบสุดดราม่า 1-0 ในศึกเพลย์ออฟเลื่อนชั้น แชมเปียนชิป อังกฤษ 2025/26 นัดชิงชนะเลิศ เกมที่สนามเวมบลีย์ สเตเดียม กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม เป็นการดวลกันระหว่าง ‘เดอะ ไทเกอร์ส’ ฮัลล์ ซิตี้ และ ‘สิงห์แดง’ มิดเดิลสโบรห์ โดยทั้งสองทีมเปิดเกมสู้กันอย่างสูสีตลอด 90 นาที ช่วงท้ายครึ่งแรก นาที 45 ฮัลล์ เกือบขึ้นนำจากจังหวะที่ ไรอัน ไจล์ส เปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้ามาให้ โอลิเวอร์ แม็กเบอร์นี โขกเต็มศีรษะ แต่บอลไปชนคานอย่างน่าเสียดาย ทำให้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 0-
