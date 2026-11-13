ฮันนีทรัปล่อลวงเจนเซ่นหวง Nvidia: กลยุทธ์ข่าวกรองยุคใหม่
เปิดกลยุทธ์ฮันนีทรัปที่เจนเซ่นหวง Nvidia ตกเป็นเหยื่อ กรณีศึกษาจากอดีตสายลับจีนและ CIA ชี้จุดอ่อนมนุษย์คือช่องโหว่ใหญ่ที่สุดในการสงครามข้อมูล
วงการเทคโนโลยีโลกสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อ เจนเซ่น หวง (Jensen Huang) อดีตซีอีโอของ Nvidia ประกาศลาออกอย่างกะทันหัน โดยอ้างเหตุผลจากเรื่องอื้อฉาวส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับ อาลิส หวง ( Alice Huang) ผู้ที่ถูกหน่วย ข่าวกรอง สหรัฐฯ มองว่าเป็นสายลับที่ส่งข้อมูลไปยังรัฐบาลจีน กรณีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าส่วนตัว แต่คือตัวอย่างชัดเจนของการใช้กลยุทธ์ " ฮันนีทรัป" (Honey Trap) ซึ่งเป็นอาวุธทรงพลังในสงครามข้อมูลข่าวสารที่เล่นงานผ่านจุดอ่อนทางอารมณ์ของมนุษย์
กลยุทธรหัสลับสายลัพท์ข้ามชาติ
กลยุทธ์ ฮันนีทรัป ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันจากหนังสายลับเจมส์ บอนด์ แต่เป็นเทคนิคคลาสสิกที่หน่วยข่าวกรองทั่วโลกใช้มาอย่างยาวนานเพื่อลวงเอาความลับจากบุคคลสำคัญ วิธีการนี้มุ่งเป้าไปที่คนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับสูง โดยอาศัยความไว้วางใจและความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการข่มขู่หรือแบล็กเมลเป้าหมายให้ให้ความร่วมมือAlso readบอร์ด Nvidia ประชุมยาว ชี้ชะตา ‘เจนเซน หวง’ หลังข่าวฉาวสัมพันธ์ลับ 2 ราย ด้าน CFO ‘โคเล็ตต์ เครส’ เป็นตัวเต็งนั่ง CEO ชั่วคราว
จอห์น ไซเฟอร์ (John Sipher) อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า หน่วยข่าวกรองทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับการวางกับดักรูปแบบนี้ โดยเป้าหมายหลักคือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลลับได้ การวางกับดักมักเกิดขึ้นในสองรูปแบบหลัก คือการจับกุมในสถานการณ์ที่เสื่อมเสียเพื่อใช้แบล็กเมล หรือการใช้ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเพื่อหลอกเอาความลับโดยตรง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้เคยสร้างผลลัพธ์ที่น่าตกใจมาแล้วในอดีต
กรณีศึกษาอดีตสายลับสองหน้า
ประวัติศาสตร์ข่าวกรองโลกบันทึกกรณีศึกษาหลายกรณีที่ยืนยันประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้ อย่างกรณีของ ชี๋นานา ปักกิ่ง ได้ปิดบังเพศสภาพของตนมากว่า 20 ปีและอ้างว่ามีบุตรชาย ทั้งที่ความจริงเด็กคนนั้นเป็นเด็กชนกลุ่มน้อยที่ถูกซื้อมาเพื่อสร้างเรื่องราวปลอม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบีบคั้นให้ บูร์ซิกง ส่งเอกสารลับจากสถานทูตฝรั่งเศสให้แลกกับความปลอดภัยของภรรยาและลูกสมมติของตน
อีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุค 2000 คือ แคทรินา เหลียง (Katrina Leung) ชาวมะกันเชื้อสายจีนที่เคยถูก FBI จ้างงานเป็นสายลับ แต่ในความเป็นจริงเธอเป็นสายลับสองหน้าที่ใช้ความใกล้ชิดทางเพศกับเจ้าหน้าที่ FBI ถึงสองคน เพื่อส่งข้อมูลลับกลับไปให้ปักกิ่ง กรณีเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสูงสุดอย่าง FBI ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากกับดักทางอารมณ์ได้
AI และผลกระทบต่องานข่าวกรอง
ในยุคที่เทคโนโลยี AI ก้าวหน้า ข้อมูลคืออำนาจ และบุคลากรระดับ C-suite ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่กลายเป็นเป้าหมายหลักของหน่วยข่าวกรอง ต่างประเทศ เจนเซ่น หวง ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทิศทางเทคโนโลยีโลก การสูญเสียหรือการถูกควบคุมตัวเขา อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้าน AI ของสหรัฐอเมริกา
แม้ จอห์น ไซเฟอร์ จะประเมินว่า กลยุทธ์ ฮันนีทรัป มีโอกาสสำเร็จเพียง 10% แต่ในวงการข่าวกรอง การได้มาซึ่งความลับจากคนสำคัญเพียง 1 ใน 100 คน ถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมหาศาล ความลับด้านชิป AI และการวิจัยขั้นสูงมีมูลค่าสูงส่ง ดังนั้น หน่วยข่าวกรองต่างๆ จึงยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเทคนิคนี้ต่อไป โดยไม่ละความพยายามที่จะเจาะเข้าไปถึงคนวงในของบรรษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
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