ฮัดสันเรียก สันติภาพ และ วิลเลียม เวเดอร์เฌอ เสริมทีมชาติไทย ศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 52
แอนโธนี ฮัดสัน เรียกสันติภาพ จันทร์หง่อม และวิลเลียม เวเดอร์เฌอ เข้าทีมชาติไทยแทนผู้บาดเจ็บ ก่อนลุยศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 ที่ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 พฤศจิกายน
แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือใหญ่ ทีมชาติไทย ตัดสินใจเรียก สันติภาพ จันทร์หง่อม แบ็กจากชลบุรี เอฟซี เข้ามาแทนที่ เจมส์ เบอร์เรสฟอร์ด แบ็กขวาจากทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่ถอนตัวจากทีมชุดเตรียมลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 พฤศจิกายน การเปลี่ยนตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังนักเตะรายนี้ได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่า
ขณะเดียวกัน ฮัดสันยังเรียกวิลเลียม เวเดอร์เฌอ ดาวเตะจากอุทัยธานี เอฟซี เข้ามาแทนที่ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร มิดฟิลด์จากราชบุรี เอฟซี ซึ่งได้รับบาดเจ็บเป็นรายล่าสุดในการเตรียมทีม การเปลี่ยนแปลงทั้งสองตำแหน่งจึงทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับรายชื่อก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศAlso readส.บอลฯ เสริมทัพ “กึ้ง-เฉลิมชัย” นั่งผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประเดิมศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 52
รายชื่อนักเตะที่ถูกเรียกเข้าทีมแทนผู้บาดเจ็บ
สันติภาพ จันทร์หง่อม เป็นแบ็กของชลบุรี เอฟซี ที่ได้รับการเรียกตัวเข้ามาแทนเจมส์ เบอร์เรสฟอร์ด ส่วนวิลเลียม เวเดอร์เฌอ เป็นดาวเตะของอุทัยธานี เอฟซี ที่ได้รับเลือกให้มาแทนธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ทั้งสองคนจะเข้าร่วมการเตรียมทีมชุดนี้ตามการตัดสินใจของแอนโธนี ฮัดสัน
ก่อนหน้านี้ ทีมงานเตรียมเรียกนฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม แบ็กขวาจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาแทนเจมส์ เบอร์เรสฟอร์ด แต่นฤบดินทร์ แจ้งว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ เมื่อไม่สามารถเข้าร่วมได้ ฮัดสันจึงตัดสินใจเลือกสันติภาพ จันทร์หง่อม แทน
ตารางแข่งขันรอบรองชนะเลิศและช่องทางรับชม
รอบรองชนะเลิศคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 จะแข่งขันในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการแข่งขันสองคู่ในวันเดียวกัน คู่แรกคือโอมานพบทาจิกิสถาน เริ่มเวลา 16.00 น. ส่วนคู่ที่สองคือทีมชาติไทยพบบรูไน เริ่มเวลา 19.30 น.
แฟนบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง TrueVisions Now และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ของไทยรัฐสปอร์ต สำหรับผู้ที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของทีมชาติไทย การเรียกตัวสันติภาพและวิลเลียม เวเดอร์เฌอ ถือเป็นข้อมูลสำคัญก่อนการแข่งขันคู่สำคัญในศรีสะเกษ
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports