ฮอร์มุซเดือด! อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่ม UAE ทรัมป์จ่อบีบสีจิ้นผิง

สถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้น หลังอิหร่านถูกกล่าวหาว่ายิงขีปนาวุธถล่ม UAE ขณะที่สหรัฐฯ เตรียมกดดันจีนให้ช่วยแก้ไขวิกฤต
สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการขนส่งพลังงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นในประเทศโอมาน เมื่ออาคารที่พักพนักงานในพื้นที่ทีบัต เขตบูคา ถูกโจมตีอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนมาก ทางการโอมานกำลังเร่งสอบสวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีต่างประเทศ อิหร่าน อับบาส อารักชี ได้ออกมาเตือนสหรัฐอเมริกาและ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลากเข้าไปพัวพันกับสถานการณ์ที่ยากจะถอนตัว โดยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าวิกฤตการเมืองไม่อาจแก้ไขได้ด้วยกำลังทหาร ด้านสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมกดดัน สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ในการพบปะกันสัปดาห์หน้า ที่กรุงปักกิ่ง ให้ร่วมใช้อิทธิพลทางการทูตบีบให้ อิหร่าน ยอมเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ อีกครั้ง รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ชี้ให้เห็นว่าจีนเป็นผู้ซื้อพลังงานรายใหญ่ที่สนับสนุนรายได้ให้ อิหร่าน ถึง 90% ซึ่งถือเป็นการให้เงินสนับสนุนกลุ่มที่สหรัฐฯ มองว่าเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้าย การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐฯ ในการหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ โดยอาศัยอิทธิพลของจีนที่มีต่อ อิหร่าน ในขณะเดียวกัน UAE ได้ออกแถลงการณ์ประณาม อิหร่าน อย่างรุนแรง หลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ 4 ลูกและโดรนที่มุ่งเป้าพื้นที่พลเรือนและโรงงานน้ำมัน โดยยืนยันว่า UAE มีสิทธิ์อันชอบธรรมในการตอบโต้เพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ส่งผลให้กองทัพ อิสราเอล ประกาศยกระดับการเตือนภัยในอ่าวเปอร์เซีย แม้จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางความปลอดภัยสำหรับพลเรือนก็ตาม นอกเหนือจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ยังมีรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ช่องแคบฮอร์มุซ เพิ่มเติม เมื่อเรือ HMM NAMU ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเกาหลีใต้ เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ขณะจอดอยู่ใน ช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีลูกเรือรวม 24 ชีวิต เหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุและขอบเขตความเสียหาย ท่ามกลางความผันผวนของ เศรษฐกิจโลก เบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ภายใต้การนำของซีอีโอคนใหม่ เกร็ก อาเบล ได้ส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนด้วยการถือครองเงินสดพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 3.
97 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่าราคาหุ้นในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะเข้าซื้อกิจการ สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่ต้องจับตาในวันนี้ ได้แก่ การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย, ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ของอินโดนีเซีย รวมถึงดัชนีภาคบริการและตัวเลขการเปิดรับสมัครงานของสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญ การติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโล
ช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดนัลด์ทรัมป์ สีจิ้นผิง ข่าวต่างประเทศ ราคาน้ำมันโลก เศรษฐกิจโลก อิสราเอล หุ้นเอเชีย
OPEC+ เตรียมเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันดิบ แม้ UAE ถอนตัว ราคาน้ำมันพุ่งสูงกลุ่ม OPEC+ แสดงความพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถอนตัวออกจากกลุ่มแล้วก็ตาม ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนและการหยุดชะงักของการขนส่ง
ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $4.48 หลังอิหร่านโจมตี UAEติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
น้ำมัน WTI, Brent ลดลงเช้านี้ นักลงทุนประเมินความเสี่ยงอุปทานหลังอิหร่านโจมตี UAEติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
