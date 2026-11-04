ฮอนด้าเปิดตัว Africa Twin รุ่นปี 2027 ใหม่ล่าสุดที่ EICMA 2026
ฮอนด้าเปิดเผยโฉมใหม่ CRF1150L Africa Twin ปี 2027 ที่งาน EICMA 2026 พร้อมระบบ Honda SENSING RIDE ครั้งแรกในมอเตอร์ไซค์และเครื่องยนต์ขยายขนาด 1,131 ซีซี
ฮอนด้าได้ประกาศเปิดตัวรถจักรยานยนต์แอดเวนเจอร์ขนาดใหญ่ตระกูล CRF1150L Africa Twin รุ่นปี 2027 เป็นครั้งแรกของโลกภายในงานแสดงรถจักรยานยนต์ EICMA 2026 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเปิดรอบสื่อมวลชนระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน และเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน โดยเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคปัจจุบัน
การปรับโฉมใหม่ทั้งหมดของ Africa Twin ปี 2027
โมเดลใหม่นี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านสมรรถนะ โครงสร้าง และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด "Shaped by You. True Adventure for All." ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก CRF1100L Africa Twin โดยการขยายความจุของเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับการลดน้ำหนักชิ้นส่วนทั่วทั้งตัวรถ ทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำลง ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นและมีสมดุลในการขับขี่ที่ดีกว่าเดิมAlso readมาเลเซียจัดยิมนาสติกชิง 23 ทอง “ศรายุทธ” ลั่นเด็กไทยสู้ได้ทุกชาติ
สามรุ่นย่อยรองรับทุกสไตล์การขับขี่
ตระกูล CRF1150L Africa Twin ประกอบด้วยสามรุ่นย่อย ได้แก่ CRF1150L Africa Twin, CRF1150L Africa Twin Adventure Sports และ CRF1150L Africa Twin Enduro Sports ซึ่งแต่ละรุ่นถูกออกแบบให้มีจุดเด่นเฉพาะตัวเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การขับขี่ออฟโรดไปจนถึงการเดินทางไกลบนถนนลาดยาง โดยรุ่นมาตรฐานผสานสมรรถนะออฟโรดกับความสามารถในการเดินทางไกล ปรับปรุงแพลตฟอร์ม เครื่องยนต์ และระบบ HMI ให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมอุปกรณ์เช่น ชิลด์บังลมหน้าปรับระดับด้วยไฟฟ้า ระบบกันสะเทือน SHOWA EERA™ ที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Honda Skyhook และกุญแจอัจฉริยะ Honda Smart Key
นวัตกรรมความปลอดภัย Honda SENSING RIDE ครั้งแรก
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการนำระบบ Honda SENSING RIDE มาใช้เป็นครั้งแรกในรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยเฉพาะในรุ่น CRF1150L Africa Twin Adventure Sports ที่มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 24 ลิตร และล้อหน้าขนาด 19 นิ้ว สำหรับเวอร์ชันเกียร์ DCT โดยมีระบบดังกล่าวให้เลือกเป็นออปชัน เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความมั่นใจ และความสะดวกสบายระหว่างการขับขี่ ส่วนรุ่น Enduro Sports เน้นขีดความสามารถในการขับขี่ออฟโรดด้วยการออกแบบระบบกันสะเทือนหน้าและดีไซน์เฉพาะรุ่นที่ถ่ายทอดมาจาก CRF450 RALLY รถแข่งในรายการดาการ์ แรลลี่ เพื่อรองรับเส้นทางลุยและเพิ่มความสนุกในการขับขี่
สมรรถนะเครื่องยนต์ 1,131 ซีซี ที่ทรงพลังกว่าเดิม
หัวใจสำคัญของตระกูล CRF1150L Africa Twin คือเครื่องยนต์ 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุ 1,131 ซีซี ซึ่งให้กำลังสูงสุด 87.5 กิโลวัตต์ ที่ 7,500 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด 119 นิวตันเมตร ที่ 5,700 รอบต่อนาที การพัฒนาครั้งนี้เพิ่มทั้งความจุเครื่องยนต์ อัตราส่วนกำลังอัด และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ พร้อมปรับปรุงระบบไอดี ระบบไอเสีย และอัตราทดเกียร์ให้ทำงานสอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มอัตราเร่งและความสะดวกสบายในการเดินทาง ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้คล่องตัวควบคู่กับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โครงสร้างเฟรมใหม่พร้อมการลดน้ำหนักที่ชัดเจน
นอกเหนือจากสมรรถนะแล้ว เฟรมและสวิงอาร์มได้รับการออกแบบใหม่พร้อมปรับสมดุลความแข็งแกร่งของโครงสร้าง โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดน้ำหนักรวมของตัวรถลง ซึ่งช่วยให้การจัดการน้ำหนักและการเคลื่อนที่ของตัวรถมีประสิทธิภาพดีขึ้น สอดคล้องกับปรัชญาการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์แอดเวนเจอร์ที่แท้จริงและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับดีไซน์ที่ทันสมัย
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy