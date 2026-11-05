ฮวงจุ้ยภาพวาดในบ้าน เสริมสิริมงคลหรือทำลายพลังงานบวก
สำรวจความเชื่อฮวงจุ้ยเกี่ยวกับภาพวาดและรูปถ่ายในบ้าน ว่าควรเลือกภาพโทนสว่างสื่อถึงความสุขหรือภาพโทนมืด และวิธีดูแลรักษากรอบภาพที่ชำรุด
ภาพวาดและรูปถ่ายถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างบรรยากาศและสะท้อนรสนิยมของเจ้าของบ้าน แต่สภาพของภาพที่เริ่มฉีกขาด สีซีดจาง กรอบชำรุด หรือปรากฏร่องรอยของเชื้อรา อาจส่งผลให้ห้องดูทรุดโทรมและขาดความสดใสไปในทันที
ความเชื่อฮวงจุ้ยกับการเลือกภาพตกแต่งภายใน
ในมุมมองของความเชื่อฮวงจุ้ย ภาพที่สื่อถึงความสดชื่น สมบูรณ์ และความสุข มักได้รับความนิยมมากกว่าภาพที่ให้ความรู้สึกเศร้าหมองหรือโดดเดี่ยว เนื่องจากเชื่อว่าภาพเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศภายในบ้านได้โดยตรงAlso readกรมวิชาการเกษตรแจงมะนาวต้นละ 12,000 เป็น Fake News พร้อมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมฯ
บทบาทของรสนิยมส่วนตัวกับความเชื่อส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม การเลือกภาพตกแต่งยังคงเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลอย่างชัดเจน ภาพที่มีโทนสีมืดหรือภาพที่สื่อถึงความเศร้า ไม่ได้หมายความว่าจะนำโชคร้ายเข้ามาในบ้านเสมอไป
แนวทางดูแลรักษาภาพวาดและกรอบรูปให้พร้อมใช้งาน
หากผู้อาศัยชื่นชอบและรู้สึกดีกับภาพเหล่านั้น ก็สามารถนำมาใช้ตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัยได้เช่นกัน โดยควรตรวจสอบสภาพภาพวาดและรูปถ่ายที่แขวนอยู่เป็นประจำ
หากพบว่ามีกรอบเสีย กระจกแตก หรือภาพมีรอยชำรุด สามารถนำไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนกรอบใหม่ได้ทันที
ส่วนกรณีที่ภาพได้รับความเสียหายจากความชื้นหรือมีเชื้อรา ควรจัดการอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภาพที่มีคุณค่าทางจิตใจหรือเป็นของเก่า อาจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ก่อนทำการทำความสะอาด
การปรับเปลี่ยนภาพเพื่อเสริมบรรยากาศใหม่ในครัวเรือน
สำหรับภาพที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สามารถถอดออกและเปลี่ยนเป็นภาพใหม่ที่เข้ากับบรรยากาศของห้อง เพื่อช่วยให้พื้นที่ดูสะอาดสบายตาและสะท้อนความชอบของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle