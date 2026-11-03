อ.เบียรร์-ขวัญ อุษามณี คว้ามหกรรมรางวัลสยามมาลายกร 2569
อาจารย์เบียร์ ขวัญ อุษามณี และศิลปินดาราจำนวนมาก ร่วมงาน THE GRAND SIAM MALAIYAKORN AWARD 2026 เพื่อเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและวงการบันเทิง
อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม และ ดร. ขวัญ อุษามณี ร่วมเป็นหนึ่งดาวเด่นในงานมอบเกียรติยศ THE GRAND SIAM MALAIYAKORN AWARD 2026 หรือรางวัลเกียรติยศ สยามมาลายกร ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ณ หอประชุม พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สร้างสีสันและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
พิธีมอบรางวัลเชิดชูบุคคลต้นแบบ
งาน THE GRAND SIAM MALAIYAKORN AWARD 2026 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้มีความสามารถและสร้างผลงานอันมีคุณค่าแก่มวลชน โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างเวทีแห่งความภาคภูมิใจที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพได้รับการยอมรับและเชิดชูคุณค่าอย่างสมเกียรติ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกาศคุณค่าของบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องมากกว่าเพียงความสำเร็จส่วนตัวAlso readรมช.คมนาคม ตรวจเยี่ยมท่าเรือทะเลบัวแดง อุดรธานี ยกระดับความปลอดภัยหนุนท่องเที่ยวสวนโลก 2569
คณะกรรมการจัดตั้งเวทีเกียรติยศ
อาจารย์จตุรพร แซ่ก๋ง ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงานและเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนการจัดงานครั้งนี้โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่ผู้ deserving อย่างแท้จริง โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงานอีเวนต์ระดับใหญ่
ศิลปินและดาราปรากฏตัวเต็ม-red carpet
บรรยากาศภายในงานช่วง RED CARPET เต็มไปด้วยความคึกคักเมื่อเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นางงาม อินฟลูเอนเซอร์ และศิลปินลิเกชื่อดัง ต่างพร้อมใจกันปรากฏตัวในลุคสุดโดดเด่นและสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและสามัคคีของวงการบันเทิงในการร่วมสนับสนุนงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายวงการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานมีความหลากหลายอย่างชัดเจน โดยมีการปรากฏตัวของ ดร.ขวัญ อุษามณี, อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม, แม่อแอ๊ว อําภา, แมงปอ ชลธิชา, ทนายต๋อย, มาริโอ้ โจ๊ก, เบลล์ เอนกลาภ, เอส ปราชญา, กานต์ ทศน, มี่ส์เชค, แจ็ค ธนพล, ฮาน่า ทศนานวาลัย, ดร.โก้ ธีรศักดิ์, ชายแฮ็คส์, สุนา ผ้าไทย, นางฟ้า เมย่า, จุ๊บแจง วิมลพันธ์, ผอ.แตงโม แซบเว่ออร์, ฟิวส์ กิตติกร, น้องสมรัก, น้องอิคคิว, แชมป์ วิเชียรชัย, แป๊ะ สุภาพชาย, โก๊ะ นิพนธ์, ก็อต จิรพัฒน์, Sinon อินฟลูเอนเซอร์, ต้อม นิรันดร์, ศิลปินวง Compass, กร วุฒากร, วัฒน ไชยวัฒน์, เส เบนซ์, ต้มหนิง ซูเปอร์สตาร์ และบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายแวดวงอีกมากมาย
ความพิเศษของเวทีที่ยกย่องหลายมิติ
เวทีสยามมาลายกรมีความพิเศษที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแวดวงบันเทิงเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับบุคคลต้นแบบในหลากหลายมิติ ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา การประกอบธุรกิจ การสร้างสรรค์ผลงาน และการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ของการมอบรางวัลที่มุ่งเน้นการประกาศคุณค่าของบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องจากผลงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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