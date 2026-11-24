อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ยันตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เงินบริจาคเทียนพรรษาไม่เข้าบัญชีส่วนตัว
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เปิดใจเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิและฐานปฏิบัติธรรม ยืนยันตรวจสอบได้ทุกรายการ พร้อมแจงการใช้บัญชีรับบริจาคให้เข้าวัดโดยตรง ไม่มีการนำเงินเข้าบัญชีส่วนตัว
อาจารย์เบียร์ หรือ คนตื่นธรรม ได้ออกมาตอบโต้และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเรื่องเส้นทางการเงินและการก่อสร้าง ฐานปฏิบัติธรรม ผ่านรายการ คุยแซ่บshow โดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้จริง พร้อมระบุรายละเอียดการเดินทางของเงินบริจาครวมทั้งการช่วยเหลือ สมปอง นครไธสง ที่ประสบปัญหามรสุมชีวิตอย่างหนัก
กระบวนการรับบริจาครองเทียนพรรษาสามวัด
อาจารย์เบียร์ เปิดเผยว่ามีบุคคลไปแจ้งความกล่าวโทษกรณีการใช้เงินบริจาคซื้อเทียนพรรษา แต่ตนไม่ได้ขัดข้องและยอมรับได้ตามสิทธิ์ของบุคคลนั้น โดยตนได้โพสต์สลิปการโอนและบิลค่าใช้จ่ายตั้งแต่นาทีแรกที่รับเงินศูนย์บาทแรกไปจนถึงศูนย์บาทสุดท้ายเพื่อแสดงความจริงใจAlso readEthereum เปลี่ยนลำดับความสำคัญใหม่ ยก AI เป็นภัยคุกคามที่เร่งด่วนกว่าควอนตัม
เดิมทีแผนการรับบริจาคคือการร่วมทำเทียนคู่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 40,000 บาทต่อคู่ หรือต้นละ 20,000 บาท สูง 1.8 เมตร ลงสีโบราณแบบพิเศษที่หาได้ยาก ซึ่งคาดว่าคนบริจาคจะน้อย แต่ปรากฏว่ามีผู้สนับสนุนจำนวนมากจึงเพิ่มจำนวนเป็น 3 วัด โดยเงินส่วนเกินจากยอดโอนเข้าวัดวัดละ 200,000 บาท ได้ถูกโอนเข้ามูลนิธิคนตื่นธรรมทันที
ข้อเท็จจริงบัญชีรับบริจาคและสถานะส่วนบุคคล
อาจารย์เบียร์ ชี้แจงว่าบัญชีที่เปิดรับบริจาคมิใช่บัญชีส่วนตัวแต่เป็นบัญชีกลางที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับบริจาคในนามส่วนตัวเฉพาะกิจ โดยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจะแสดงยอดตั้งแต่วันแรกจนปิดบัญชีทันทีแล้วโอนเข้าวัดทั้งหมด ทำให้ยอดเงินในบัญชีกลับเป็นศูนย์และไม่สามารถนำเงินเข้ากระเป๋าส่วนตัวได้
กรณีการใช้อุทิศบัญชีพ่อแม่หรือพี่น้องในช่วงสมัยที่อาจารย์เบียร์เป็นคนล้มละลายนั้น เป็นไปด้วยความจำเป็นอย่างจำเป็นในการรับบริจาคเพื่อสร้างเจดีย์และสาธารณกุศลต่างๆ โดยออกใบอนุโมทนาบัตรชื่อบุคคลดังกล่าวจริงๆ เพื่อให้นำไปยื่นสรรพากรลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์
มุมมองต่อข้อกล่าวหาและการตรวจสอบทางกฎหมาย
ด้านมุมมองต่อผู้ตรวจสอบ อาจารย์เบียร์ ย้ำว่าการตรวจสอบเป็นเรื่องดีหากทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์และต้องการความยุติธรรม ซึ่งตนยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ แต่หากเป็นการโจมตีหรือใส่ร้ายป้ายสีโดยขาดข้อมูลจริง ควรติดต่อถามข้อเท็จจริงกันโดยตรงก่อนเผยแพร่ข้อมูลให้สังคมรับทราบ
อาจารย์เบียร์ ยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยนำเงินส่วนนี้ไปหักภาษีบุคคลส่วนตัวและยังคงชำระภาษีตามปกติเสมอ หากผู้เกี่ยวข้องต้องการยืนยันความถูกต้องสามารถสอบถามกรมสรรพากรได้ทันทีเพื่อคลายความเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเงินบริจาคมูลนิธิแห่งนี้
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