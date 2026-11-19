อ้อ ไพรัช เปิดมุมใหม่ ปม รพีภัทร ตบ ซอง ดูฮี ปมเปลี่ยนเพลงและพฤติกรรมสะสม
อ้อ ไพรัช ยืนยัน รพีภัทร ไม่จงใจตบซอง ดูฮี ผิดเข้าใจเรื่องหน้าจอ YouTube แต่เกิดจากความหงุดหงิดสะสมพฤติกรรมเปลี่ยนเพลงบ่อยและคุยเรื่องการเมือง
นายไพรัช หรือ อ้อ ไพรัช ออกมาเปิดเผยลำดับเหตุการณ์ล่าสุด กรณีความขัดแย้งระหว่างนักดนตรีชื่อดัง รพีภัทร และอินฟลูเอนเซอร์ ซอง ดูฮี โดยยืนยันว่าเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดว่าหน้าจอถูกแตะโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ใช่การจงใจรูดเปลี่ยนเพลงตามที่ได้กล่าวอ้างก่อนหน้านี้
ลำดับเหตุการณ์สังสรรค์ จ.อุดรธานี
นายไพรัช เล่าว่า ในวันเกิดเหตุคือวันที่ 19 พ.ย.69 ตนเองไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้ากับซอง ดูฮี เพื่อให้มาร่วมวงสังสรรค์แต่อย่างใด แต่เป็นฝ่ายโทรศัพท์ติดต่อไปยัง เสี่ยเล่ เพื่อขอเข้าร่วมวงด้วยตนเองในช่วงเวลาประมาณ 02.00-03.00 น. หลังจากกลุ่มของตนรวมถึงพี่น้ำ รพีภัทร นั่งดื่มพูดคุยกันมาประมาณ 2 ชั่วโมงAlso readYouTube เพิ่มโฆษณาบนทีวียาว 30 วินาทีข้ามไม่ได้ เริ่มทดสอบโฆษณาตอนวิดีโอหยุดเล่น
เมื่อซอง ดูฮี โทรศัพท์สอบถามว่าอยู่ที่ไหนและทราบว่าเป็นวงเดียวกัน จึงขออนุญาตเข้ามาสมทบ โดยผู้เข้าร่วมวงไม่มีใครขัดข้อง เมื่อมาถึงซองหิ้วลำโพงติดตัวมาด้วย เริ่มแรกพี่น้ำ รพีภัทร ทักท้วงว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องเสียงเพราะต้องการคุยกันเงียบๆ แต่สุดท้ายซองก็เปิดคาราโอเกะทำให้อากาศเปลี่ยนเป็นวงร้องเพลงแทน
จุดปะทะและพฤติกรรมสะสม
ในระหว่างร้องเพลง ซอง ดูฮี มักทำการรูดเปลี่ยนเพลงทั้งที่ยังร้องไม่จบ ซึ่งทำให้ เสี่ยเล่ และพี่น้ำ รพีภัทร แซวหลายครั้งขอให้ร้องจนจบก่อน นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ซองขอถ่ายภาพกับพี่น้ำแต่ถูกปฏิเสธ เพราะพี่น้ำแจ้งภรรยาไว้ว่าจะเข้านอนตั้งแต่เที่ยงคืนเกรงว่าภาพจะหลุดออกมาเกิดปัญหา
นอกจากเรื่องเพลงแล้ว ซอง ดูฮี ยังกล่าวถึงความสนิทสนมกับนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ 3 ราย ได้แก่ สจ.ศรีสะเกษ สจ.บุรีรัมย์ และ สส.รายหนึ่ง โดยอ้างว่ารู้จักสนิทกับพี่น้ำ ซึ่งพี่น้ำไม่ได้ต้องการคุยเรื่องดังกล่าว ทำให้บรรยากาศตึงเครียดจากอาการมึนเมาและประเด็นสะสม
จุดระเบิดความโกรธและความเข้าใจผิด
อ้อ ไพรัช ยืนยันว่า เหตุการณ์รุนแรงเริ่มต้นขึ้นเมื่อพี่น้ำกำลังร้องเพลงอยู่ประมาณครึ่งเพลง มือของซอง ดูฮี ได้ไปสัมผัสหน้าจอ YouTube โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เพลงเปลี่ยนไป ซึ่งพี่น้ำไม่ทราบว่านี่เป็นอุบัติเหตุจึงเข้าใจว่าซองตั้งใจรูดเปลี่ยนเพลงอีกครั้งเหมือนก่อนหน้านี้
ความไม่พอใจดังกล่าวทำให้พี่น้ำ รพีภัทร ต่อว่าว่าชอบบังคับคนอื่นก่อนจะลงมือตบหน้าซอง ดูฮี อ้อ ไพรัช มองว่าพี่น้ำอาจเข้าใจผิดและไม่ทราบว่าซองไม่ได้ตั้งใจทำ ส่งผลให้อีกฝ่ายอารมณ์ขาดไฟและเกิดเหตุชุลมุนตามมาในวงสังสรรค์ดังกล่าว
การแทรกแซงและผลการไกล่เกลี่ย
หลังจากถูกตบ ซอง ดูฮี ไม่ตอบโต้ทันทีและพยายามขอโทษก่อนเดินออกไปด้านนอก แต่ต่อมากลับเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอ ทำให้พี่น้ำไม่พอใจและตะโกนต่อว่า ซองจึงคว้าขวดและเก้าอี้ขึ้นมาขณะพี่น้ำเดินเข้าหาโดยไม่มีอาวุธ ซองจึงวิ่งหนีออกนอกบริเวณกล้องวงจรปิดไปหยิบก้อนหินแล้ววิ่งกลับเข้ามา
อ้อ ไพรัช เข้าไปห้ามปรามเกรงเหตุรุนแรงขว้างปาสิ่งของกัน จากนั้นพาพี่น้ำแยกตัวกลับขึ้นห้องพักในโรงแรม โดยยืนยันว่าประเด็นเรื่อง YouTube Premium นั้นไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการรูดเปลี่ยนเพลงด้วยตัวเอง หลังเกิดเหตุเช้าวันต่อมาอ้อ ไพรัช ติดต่อสอบถามอาการและเสนอตัวดูแลค่ารักษาพยาบาล
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