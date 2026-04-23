อ่างทองสืบสานภูมิปัญญาไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 15 แหล่งผลิตกลองแห่งเดียวในไทย

ไหว้ครูกลองหมู่บ้านทำกลองอ่างทอง
4/23/2026
ktnewsonline
จังหวัดอ่างทองจัดพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 15 ณ หมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำกลอง ซึ่งเป็นอาชีพและวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน

จังหวัด อ่างทอง เป็นศูนย์กลางการผลิตกลองเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ หมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก ซึ่งสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน การทำกลองไม่ได้เป็นเพียงอาชีพ แต่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างลึกซึ้ง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัด อ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธี ไหว้ครูกลอง งานมหกรรมกลองนานาชาติ และพิธี ไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 ณ บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยว หมู่บ้านทำกลอง ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้การทำกลองให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา พิธี ไหว้ครูกลอง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อช่างทำกลองในหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้มอบความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพนี้ให้แก่พวกเขา การทำกลองไม่ใช่เพียงแค่การตีไม้ให้เป็นรูปทรง แต่เป็นการผสมผสานศิลปะ ภูมิปัญญา และความเชื่อทางจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ช่างทำกลองแต่ละคนจะต้องผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้จากครูอาจารย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถสร้างกลองที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ นอกจากนี้ พิธี ไหว้ครูกลอง ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่บ้าน ช่างทำกลองและคนในชุมชนจะร่วมกันจัดเตรียมเครื่องบูชาและประกอบพิธีด้วยความศรัทธา หมู่บ้านทำกลอง แห่งนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิตและการออกแบบกลอง ปัจจุบันสามารถผลิตกลองได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งกลองไทยและกลองต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ กลองที่ผลิตจากหมู่บ้านแห่งนี้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ชุมชนมีรายได้หลายล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ หมู่บ้านทำกลอง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมขั้นตอนการทำกลอง เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลอง และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป จังหวัด อ่างทอง จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริม หมู่บ้านทำกลอง แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการผลิตกลองที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจต่อไปในอนาคต การจัด งานมหกรรมกลองนานาชาติ และพิธี ไหว้ครูกลอง ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ชื่อเสียงของ หมู่บ้านทำกลอง และจังหวัด อ่างทอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้.

