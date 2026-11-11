อู่อู๋ ธนภูมิเพิกปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อู่อู๋ ธนภูมิจากวง 'DEXX' ได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรตามวัน 11 พฤศจิกายน 2569 และจัดงานพิธีเฉลิมฉลองเล่าเรื่องความสำเร็จพร้อมการสนับสนุนจากแฟนคลับ
อู่อู๋ ธนภูมิ เพ่ง ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์-Mass Communication จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร กลงบัตรในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 หลังเรียนปีหลายปีกับการทำงานสายบันเทิง โดยใส่ใจทั้งการเรียนและงาน ให้เกินกว่าที่คาดหวังเจ้าตัวได้เลือกมุ่งมั่นเส้นทางนี้จนสำเร็จ
วิธีการทำงานและเรียนพร้อมกัน
อู่อู๋ กล่าวว่าการออกกำลังกายในงานสังคมมักต้องจัดเวลารองรับทั้งงานและคอร์สการเรียน อีกทั้งยังได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยเตือนความจำและจัดสรรเวลาเรียนให้เหมาะสม ช่วยเก็บคะแนนในเวลาที่ต้องการและทำให้สามารถเก็บผลการเรียนระดับปริญญาตรีได้สำเร็จในขณะเดียวกันAlso readWonderfruit ครั้งที่ 11 ชวนสำรวจ 'The Field Village'
การจัดงานเฉลิมฉลองและการสนับสนุนจากแฟนคลับ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เจ้าตัวได้จัดงาน 'AUAU'S GRADUATION CEREMONY' ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เพื่อให้แฟนคลับกว่า 1,500 คนได้ร่วมฉลอง พร้อมมีครอบครัวและเพื่อนสนิทจากวง 'DEXX' เช่น เจมส์ศุ - ติวเตอร์ - ยิม และตี๋ตี๋ - ป๋างามรวมกันคอยส่งกำลังใจ การมอบของขวัญของเซฟซึ่งมีดอกไม้ช่อโตให้กับทุกคนทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอ่อนหวานและความสนุกสนาน
สำหรับอู่อู๋ ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียว แต่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก 'ป๊าม๊า' นิสัยรอบตัวและการยอมรับที่ต่อเนื่องของแฟนคลับ ทำให้เขามีกำลังใจในการเสน่ห์สายในวงการบันเทิงแบบมืออาชีพ
แผนการต่อเนื่องในภาคการบันเทิง
หากปริญญาแล้วไม่อยากสะดุดคือไม่อยากเลิกทำงาน ในอนาคตอู่อู๋แผนจะทุ่มเทในงานพาร์ตศิลปินและพาร์ตนักแสดง โดยฝึกฝนศิลปะการแสดงอย่างต่อเนื่อง เรื่องราวจะพัฒนาตัวเองในมิติของเกณฑ์คุณภาพ ความเคลื่อนไหว และเนื้อหาที่เข้มข้น เพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนคลับและแสดงให้เห็นว่าใครว่า ၏อู่อู๋ สามารถพร้อมกับการทำงานต่ออย่างเต็มที่ได้จริง
ในโอกาสนี้เขายืนยันว่าสิ้งก็มีเรื่องเร็วใดก็ให้แฟนฯ ติดตามและเป็นกำลังใจให้เหล่าแฟนอีกครั้ง ฟังซีรีส์ 'Mr. Fanboy รักสุดใจนายแฟนบอย' โดยสื่อสารในเรื่องรักและความรักผ่านจุดตรงศูนย์กลางต่อผู้ชม เขาหวังว่าโครงการของเขาจะเป็นตัวอย่างความสำเร็จให้กับศิลปินรุ่นใหม่และแฟนคลับที่นับถือจริง
อู่อู๋ ธนภุมาขอบคุณแฟนคลับ, ครอบครัว, เพื่อน 'DEXX' และเซฟที่ทำให้วันสำเร็จนี้เต็มไปด้วยความสุข เขาอธิบายว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนมองว่าเป็นคาถาสำหรับหนทางในอาชีพ และเขามุ่งหวังให้ทุกคนภูมิใจต่อก้าวหน้าที่เขามีต่อเนื่องในวงการบันเทิงยั่งยืน ในอนาคตเจ้าตัวมุ่งมั่นที่จะทำให้แฟนทุกคนแกร่งและยิ้มเข้าใจแผลจากอาชีพการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า
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