อุปทาน USDT หดตัวหนัก $8.1 พันล้าน สัญญาณเงินสดไหลออกจากตลาดคริปโต
ข้อมูล CryptoQuant ชี้供应量 USDT หดตัว 60 วันสูงสุดนับจากปี 2022 ผู้ใช้ไถ่ถอนเป็นดอลลาร์ ส่วน Bitcoin ร่วงหนัก 26% สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อสภาพคล่องในตลาด
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเผชิญกับภาวะหดตัวของสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์บน체인 CryptoQuant เปิดเผยให้เห็นว่าอุปทานของ USDT ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้หดตัวลงถึง 8.1 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา ถือเป็นอัตราการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งสะท้อนถึงการถอนตัวหรือการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนจากสินทรัพย์เสี่ยงไปยังเงินสดในรูปแบบอื่น
รายละเอียดการหดตัวของอุปทาน USDT
การลดลงของอุปทาน USDT ในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 4.4% จากยอดรวมก่อนหน้า โดยหากพิจารณาแยกตามเครือข่ายบล็อกเชน จะพบว่ามีการกระจายตัวที่ไม่สมมาตรกันอย่างชัดเจนบนเครือข่าย Ethereum ซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนตัวเลขการหดตัวหลัก โดยอุปทานบนเครือข่ายนี้ลดลงถึง 8.0 พันดอลลาร์ หรือคิดเป็นอัตราเร่งถึง 9.1% ในขณะที่เครือข่าย Tron มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย โดยลดลงเพียง 50 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.1% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันหลักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ถือครองบนเครือข่าย Ethereum เป็นหลักAlso readBloomberg เผย Tether เก็บค่าธรรมเนียม 20% จากเหยื่อแฮกที่ขอออก USDT ใหม่แทนเหรียญที่ถูกอายัด
สำหรับตัวเลขยอดรวมบนเครือข่าย Ethereum นั้นได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 80.3 พันดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปีเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บนเครือข่าย Tron กลับพบว่าอุปทานยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 94.2 พันดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเครือข่ายนี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของทิศทางเงินทุนระหว่างสองแพลตฟอร์มหลักที่ใช้งาน USDT ในวงกว้าง
เมื่อเจาะลึกลงไปในกลไกการทำงานของ Tether Treasury บนเครือข่าย Ethereum จะพบว่าการไหลเข้าและไหลออกของเงินมีนัยสำคัญ โดยมีการรับ USDT กลับเข้ามาในระบบ (Burn) จำนวน 1.17 หมื่นดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกไปยังวอลเล็ตหรือแพลตฟอร์มอื่นมีเพียง 4.19 พันดอลลาร์ ส่งผลให้มีเงินไหลกลับเข้าคลังสุทธิถึง 7.46 พันดอลลาร์ การไหลเข้าก้อนใหญ่นี้ส่วนใหญ่มาจาก Bitfinex ซึ่งส่งคืน USDT กลับมาจำนวน 6.66 พันดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 57.2% ของการไหลเข้าทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ใกล้ชิดระหว่างสององค์กรนี้
สาเหตุจากไถ่ถอนดอลลาร์และผลต่อ Bitcoin
แม้ตัวเลขการหดตัวจะดูน่ากังวล แต่ข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าสาเหตุหลักไม่ใช่ความกังวลเรื่องความมั่นคงของมูลค่า หรือปัญหาการหลุดจากค่าตรึง 1 ดอลลาร์ของ USDT แต่เกิดจากผู้ใช้ต้องการนำ USDT ไปไถ่ถอนเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบเงินสดจริงแทนที่จะถือครองในรูปเหรียญดิจิทัล ซึ่งเป็นการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงหรือใช้สินทรัพย์ในภาคเศรษฐกิจดั้งเดิม
นอกจากนี้ Tether Treasury ยังได้ดำเนินการเผาเหรียญ (Burn) ขนาดใหญ่จำนวน 4.0 พันดอลลาร์ สองครั้งบนเครือข่าย Ethereum เมื่อวันที่ 2 และวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เงินจำนวน 8.0 พันดอลลาร์ ถอนออกจากระบบนิเวศของคริปโตอย่างถาวร กระบวนการเผาเหรียญนี้คือการทำลายอุปทานให้ลดลงอย่างถาวร ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนย้าย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหนาแน่นของอุปทานที่เหลืออยู่ในตลาด
ผลกระทบจากการหดตัวของอุปทาน USDT นี้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ Bitcoin อย่างชัดเจน ในช่วง 60 วันเดียวกันที่อุปทาน USDT หดตัวนั้น Bitcoin มีผลตอบแทนติดลบถึง 73% ของระยะเวลา โดยราคาเฉลี่ยลดลง 9.5% ซึ่งตรงกันข้ามกับช่วงที่อุปทาน USDT ขยายตัวที่ Bitcoin ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวก 7.6% และมีความเสียหายเพียง 42% ของช่วงเวลา
ทิศทางตลาดและสิ่งที่ต้องติดตามต่อไป
ในช่วงเวลาที่อุปทานหดตัวนี้ ราคา Bitcoin ได้ร่วงลงอย่างรุนแรงจากราคา 83,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ไปแตะระดับต่ำสุดที่ 55,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากระแสเงินสดที่เคยรอตัวเข้าตลาดกำลังถูกถอนออกแทนที่จะรอซื้อ ทำให้สภาพคล่องในฝั่งซื้อลดลงอย่างมากและกดดันให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวลงตามแรงขาย
ผู้วิเคราะห์มองว่าตัวเลขนี้เป็นสัญญาณโดยตรงที่บอกว่าการไหลออกของเงินสดไม่ใช่ปัญหาด้านพื้นฐานของ Tether แต่เป็นพฤติกรรมของนักลงทุนที่เลือกเก็บเงินสดแทนการเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ในอดีตไม่ได้การันตีว่าแนวโน้มจะดำเนินไปในทิศทางเดิมเสมอไป จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือว่าตัวเลขการหดตัวนี้จะกลับมาเป็นบวกเมื่อไหร่ ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าเงินใหม่กำลังเตรียมพร้อมที่จะกลับเข้าตลาดอีกครั้ง นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของ Tether Treasury ในการเริ่มจ่ายเงินออกอีกครั้งจากคลังที่มีอยู่ก็เป็นสัญญาณสำคัญที่นักลงทุนรอคอย เพื่อพิสูจน์ว่าแรงกดดันต่อสภาพคล่องกำลังจะเริ่มผ่อนคลายลงหรือยังคงมีอยู่
โดยภาพรวมแล้ว การไหลกลับของเงินส่วนใหญ่มุ่งเน้นผ่าน Bitfinex และ Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหลัก จึงแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ Centralized Exchanges ในการเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนสถานะสินทรัพย์จากคริปโตสู่เงินสดหรือในทางกลับกัน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดคริปโตในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
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