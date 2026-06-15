อุปกรณ์ Apple ที่ไม่ได้ไปต่อใน macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27 และ watchOS 27

ล่าสุดหลังจากการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการในงาน WWDC 2026 ทั้ง macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27 และ watchOS 27 สิ่งที่ตามมาและสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ใช้หลายคนก็คือรายชื่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้ไปต่อ หรือเรียกว่าโดนเทหรือลอยแพนั้นเองจาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์
iPhone รุ่นไหนไม่ได้ไปต่อ หรืออุปกรณ์ Apple ที่เราใช้อยู่จะได้อัปเดตไปต่อ ไปยังเลข 27 ได้หรือเปล่า ล่าสุดหลังจากการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการในงาน WWDC 2026 ทั้ง macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27 และ watchOS 27 สิ่งที่ตามมาและสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ใช้หลายคนก็คือรายชื่อ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ไปต่อ หรือเรียกว่าโดนเทหรือลอยแพนั้นเองจาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะฝั่ง Apple Watch ที่เรียกได้ว่าเป็นการโละครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ Apple เลยทีเดียว ก่อนจะไปดูรุ่นที่โดนเท มีข่าวดีเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ iPhone เพราะ iOS 27 ยังคงรองรับอุปกรณ์เหมือนกับ iOS 26 ทุกประการรายอุปกรณ์ Apple ที่ไม่ได้ไปต่อในช่วงปลายปี 2026 มีดังนี้รอบนี้ watchOS 27 ทำการปรับเกณฑ์ขั้นต่ำแบบก้าวกระโดด โดยจะรองรับเฉพาะสมาร์ตวอทช์ที่ใช้ชิป S9 หรือ S10 ขึ้นไปเท่านั้น ส่งผลให้ Apple Watch ถึง 5 รุ่น (รวมถึงรุ่นยอดฮิตและรุ่นท็อปเจนแรก) ต้องหยุดอยู่แค่ watchOS 26 ดังนี้ Apple Watch Ultra (รุ่นที่ 1, 2022) iPadOS 27 ได้ยกระดับสเปกขั้นต่ำขึ้นไปที่ชิป A14 Bionic หรือชิปตระกูล M1 เท่านั้น ทำให้ iPad รุ่นเก่าที่เคยใช้งานได้ดีใน iPadOS 26 ต้องหลุดโผไปถึง 5 รุ่น iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (รุ่นที่ 1, 2018) 3.
Mac (macOS 27 Golden Gate) - ปิดฉาก Mac ยุค Intel ถาวร เป็นไปตามที่ Apple เคยเปรยไว้ก่อนหน้านี้ว่า macOS Tahoe จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายสำหรับ Mac ที่ใช้ชิปประมวลผลของ Intel และเมื่อ macOS 27 Golden Gate มาถึง คอมพิวเตอร์ Mac รุ่นชิป Intel ที่เหลือรอดอยู่ 4 รุ่นสุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์อย่างเป็นทางการ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Apple Silicon แบบ 100%: iMac (2020) สำหรับกล่องความบันเทิงในบ้าน มีอุปกรณ์ 2 รุ่นที่ไม่ได้ไปต่อใน tvOS 27 โดยหลังจากนี้ระบบจะรองรับเฉพาะ Apple TV 4K รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เท่านั้
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