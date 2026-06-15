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อุปกรณ์ Apple ที่ไม่ได้ไปต่อใน macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27 และ watchOS 27

เทคโนโลยี News

อุปกรณ์ Apple ที่ไม่ได้ไปต่อใน macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27 และ watchOS 27
AppleMacos 27 Golden GateIpados 27
📆6/15/2026 4:09 PM
📰iT24Hrs
26 sec. here / 8 min. at publisher
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ล่าสุดหลังจากการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการในงาน WWDC 2026 ทั้ง macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27 และ watchOS 27 สิ่งที่ตามมาและสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ใช้หลายคนก็คือรายชื่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้ไปต่อ หรือเรียกว่าโดนเทหรือลอยแพนั้นเองจาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์

iPhone รุ่นไหนไม่ได้ไปต่อ หรืออุปกรณ์ Apple ที่เราใช้อยู่จะได้อัปเดตไปต่อ ไปยังเลข 27 ได้หรือเปล่า ล่าสุดหลังจากการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการในงาน WWDC 2026 ทั้ง macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27 และ watchOS 27 สิ่งที่ตามมาและสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ใช้หลายคนก็คือรายชื่อ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ไปต่อ หรือเรียกว่าโดนเทหรือลอยแพนั้นเองจาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะฝั่ง Apple Watch ที่เรียกได้ว่าเป็นการโละครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ Apple เลยทีเดียว ก่อนจะไปดูรุ่นที่โดนเท มีข่าวดีเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ iPhone เพราะ iOS 27 ยังคงรองรับอุปกรณ์เหมือนกับ iOS 26 ทุกประการรายอุปกรณ์ Apple ที่ไม่ได้ไปต่อในช่วงปลายปี 2026 มีดังนี้รอบนี้ watchOS 27 ทำการปรับเกณฑ์ขั้นต่ำแบบก้าวกระโดด โดยจะรองรับเฉพาะสมาร์ตวอทช์ที่ใช้ชิป S9 หรือ S10 ขึ้นไปเท่านั้น ส่งผลให้ Apple Watch ถึง 5 รุ่น (รวมถึงรุ่นยอดฮิตและรุ่นท็อปเจนแรก) ต้องหยุดอยู่แค่ watchOS 26 ดังนี้ Apple Watch Ultra (รุ่นที่ 1, 2022) iPadOS 27 ได้ยกระดับสเปกขั้นต่ำขึ้นไปที่ชิป A14 Bionic หรือชิปตระกูล M1 เท่านั้น ทำให้ iPad รุ่นเก่าที่เคยใช้งานได้ดีใน iPadOS 26 ต้องหลุดโผไปถึง 5 รุ่น iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (รุ่นที่ 1, 2018) 3.

Mac (macOS 27 Golden Gate) - ปิดฉาก Mac ยุค Intel ถาวร เป็นไปตามที่ Apple เคยเปรยไว้ก่อนหน้านี้ว่า macOS Tahoe จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายสำหรับ Mac ที่ใช้ชิปประมวลผลของ Intel และเมื่อ macOS 27 Golden Gate มาถึง คอมพิวเตอร์ Mac รุ่นชิป Intel ที่เหลือรอดอยู่ 4 รุ่นสุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์อย่างเป็นทางการ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Apple Silicon แบบ 100%: iMac (2020) สำหรับกล่องความบันเทิงในบ้าน มีอุปกรณ์ 2 รุ่นที่ไม่ได้ไปต่อใน tvOS 27 โดยหลังจากนี้ระบบจะรองรับเฉพาะ Apple TV 4K รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เท่านั้

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Apple Macos 27 Golden Gate Ipados 27 Tvos 27 Watchos 27 อุปกรณ์ที่ไม่ได้ไปต่อ

 

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