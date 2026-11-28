อุบัติเหตุสุดสลด! เก๋งโตโยต้า วีออส คว่ำตกคูระบายน้ำที่เทพา เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 เด็ก
อุบัติเหตุรถเก๋งโตโยต้า วีออส เสียหลักคว่ำตกคูระบายน้ำที่อำเภอบันนังสตา เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 เด็ก สภ.เทพา ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาสาเหตุ
เกิด อุบัติเหตุทางถนน ที่รุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อเวลา 17.50 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2026 มีรายงานอุบัติเหตุรถเก๋งคันหนึ่งเสียหลักตกคูระบายน้ำข้างทางหลวงหมายเลข 43 ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 2 ราย และผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณตลาด บางพังกา บนถนนสาย หาดใหญ่-ปัตตานี จุดตัดระหว่างหมู่ 1 ตำบลสะกอม และตำบลเกาะสะบ้า อำเภอบันนังสตา
เหตุการณ์รถเก๋งโตโยต้า ตกคูระบายน้ำ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเทพา ได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งเฉี่ยวชนและพลิกคว่ำตกคูระบายน้ำข้างทาง จึงได้นำกำลังรุดไปตรวจสอบทันที โดยมี พ.ต.อ.เฉลิมชัย เพชรกาศ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเทพา เดินทางไปกำกับดูแลการแก้ไขสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบรถเก๋งโตโยต้า วีออส ทะเบียน ขฉ 4213 สงขลา หายเข้าไปอยู่ในคูระบายน้ำข้างทางโดยสภาพภายนอกของตัวรถพังเสียหายอย่างหนักAlso readเจี๊ยบ จิตดี และ แม็กซ์ กฤษฎากร คว้ารางวัล Best Artist Award 2026 จากช่อง 8
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้ติดอยู่ในรถทั้งหมด 4 ราย จึงได้ประสานงานขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) สาขาหาดใหญ่ นำเครื่องมือช่างตัดถ่างเข้าทำการงัดซากรถเพื่อช่วยเหลือนำร่างผู้ประสบภัยออกมา
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
การช่วยเหลือดำเนินไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากตัวรถจมลงในคูระบายน้ำลึก ผลจากการค้นหาพบผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย รายแรกเป็นชายชราอายุ 65 ปี และรายที่สองเป็นหญิงชราอายุ 61 ปี ซึ่งเสียชีวิตภายในรถ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย เป็นเด็กเล็กทั้งคู่ รายแรกเป็นเด็กชายอายุ 10 ขวบ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลและกระดูกไหปลาร้าด้านซ้ายหัก ส่วนอีกรายเป็นเด็กหญิงอายุประมาณ 8 ขวบ ซึ่งแม้จะรู้สึกตัวดีแต่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกและมีแผลฉีกขาดบริเวณริมฝีปาก จึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน
พยานเล่าสาเหตุรถเสียหลัก
จากการสอบถามประชาชนในท้องถิ่นที่เห็นเหตุการณ์เล่าถึงวินาทีเกิดเหตุว่า รถเก๋งโตโยต้า คันดังกล่าวขับมาตามถนนทางตรงจากอำเภอหาดใหญ่ มุ่งหน้าไปจังหวัดปัตตานี ด้วยความเร็วสูง
จังหวะที่เกิดเหตุมีรถคันหนึ่งกำลังกลับรถตรงจุดยูเทิร์น ทำให้รถเก๋งที่วิ่งมาด้วยความเร็วต้องหักหลบอย่างกระทันหัน ส่งผลให้เสียหลักไปเฉี่ยวชนกับรถเก๋งฮอนด้า ซีวิค ซึ่งจอดอยู่หน้าตลาด ก่อนจะพลิกคว่ำตกลงไปในคูระบายน้ำข้างทางอย่างรุนแรง
ขั้นตอนการตรวจสอบและติดตามผล
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเทพา ได้เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง และเริ่มทำการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ รวมถึงตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ว่าเป็นการเมาแล้วขับหรือขับรถเร็วเกินกำหนด
หลังจากรวบรวมพยานหลักฐานและผลสอบสวนเสร็จสิ้นทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
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