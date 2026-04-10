อุบัติเหตุสลด! รถตู้ชนฟอร์จูนเนอร์กลางสี่แยกพระพุทธบาท ดับ 1 เจ็บ 7

เกิดอุบัติเหตุรถตู้ชนรถฟอร์จูนเนอร์อย่างรุนแรงกลางสี่แยกไฟแดงพระพุทธบาท จ.สระบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย ตำรวจเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
สลดใจกลางดึก! เกิด อุบัติเหตุ รถตู้ ชนกับรถ ฟอร์จูนเนอร์ อย่างรุนแรงบริเวณ สี่แยกไฟแดง ซอย 7 พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิต 1 รายและ บาดเจ็บ อีก 7 ราย เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 10 เมษายน 2569 พ.ต.ท.โชติสว่าง สิงห์สีโว สารวัตรเวร สอบสวน สภ.
พระพุทธบาท ได้รับแจ้งเหตุและรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยทีมกู้ชีพ 1669 จากโรงพยาบาลพระพุทธบาท และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เมื่อไปถึง พบรถตู้พลิกคว่ำตะแคงทับรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สภาพรถพังเสียหายยับเยินทั้งคู่ นอกจากนี้ ยังพบความเสียหายรอบบริเวณ เช่น แผงจ่ายไฟฟ้า กล้องวงจรปิด และเสาป้ายจราจรได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบผู้เสียชีวิต 1 รายคือนายชีวิต อายุ 22 ปี ซึ่งนั่งโดยสารมาในรถตู้ ส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด 7 ราย แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บจากรถตู้ 5 ราย (รวมคนขับ) และผู้บาดเจ็บจากรถฟอร์จูนเนอร์ 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน\จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า รถตู้กำลังเดินทางกลับจากงานศพและใช้เส้นทางถนนบ้านพุซาง มุ่งหน้าไปยังโคกตูม เมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงดังกล่าว ได้เกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ที่วิ่งออกมาจากปากทางวัดพุขามหวานอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการชนกันอย่างเต็มแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก พยานผู้เห็นเหตุการณ์หลายรายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รถตู้ไม่ได้มีการเบรกก่อนถึงจุดเกิดเหตุ และรถวิ่งมาด้วยความเร็วค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ และจะทำการสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้งหมด 7 รายเมื่ออาการดีขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป\ป้าสุ ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงและได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคล้ายเสียงรถชนกันอย่างรุนแรง แต่สังเกตว่าไม่ได้ยินเสียงเบรกของรถเลย ซึ่งบ่งบอกว่ารถน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วสูงโดยไม่มีการชะลอความเร็วแต่อย่างใด หลังจากได้ยินเสียงดังดังกล่าว จึงรีบวิ่งออกมาดูที่หน้าบ้านทันที เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บจำนวนมากนอนได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในรถและรอบรถ บางรายพยายามร้องขอความช่วยเหลือด้วยเสียงที่อ่อนแรงว่า ช่วยด้วย ช่วยด้วย หายใจไม่ออก ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุและหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาค
