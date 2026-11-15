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Crime

อุบัติเหตุหนักเพชรบูรณ์ มอเตอร์ไซค์ชนสไลด์คว่ำ 2 ชายดับ

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
อุบัติเหตุหนักเพชรบูรณ์ มอเตอร์ไซค์ชนสไลด์คว่ำ 2 ชายดับ
อำเภอหนองไผ่ · จังหวัดเพชรบูรณ์ · สภ.นาเฉลียง
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อุบัติเหตุทางหลวง 21 เพชรบูรณ์ รถสไลด์ชนรถมอเตอร์ไซค์ 2 คัน เสียชีวิต 2 ราย เหตุจุดกลับรถ อ.หนองไผ่ ระบุผู้ตายน่าเป็นกลุ่มทริปน้ำไม่อาบ

อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 บน ทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก ฝั่งขาล่อง บริเวณจุดกลับรถตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายเสกสรร กลิ่นพูน นาย อำเภอหนองไผ่ เป็นผู้รายงานเหตุเบื้องต้น

เหตุการณ์ดังกล่าวมีรถสไลเดอร์บรรทุกรถไถที่กำลังเลี้ยวเข้าจุดกลับรถ เกิดปะทะกับรถจักรยานยนต์ 2 คันที่ขับขี่มาด้วยความเร็ว ส่งผลให้รถจักรยานยนต์พังยับเยินและเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสแก่ผู้ขับขี่ทั้งสองราย

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ขั้นตอนการช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล

เมื่อได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าตำรวจพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลฉุกเฉินและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เข้าตรวจสอบและปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนที่ที่เกิดเหตุ ก่อนจะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองไผ่

ต่อมาผู้บาดเจ็บทั้งสองรายได้เสียชีวิตลง despite ความพยายามในการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ การเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เพียงไม่นาน ทำให้เกิดกระแสความเสียใจต่อผู้เกี่ยวข้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิต

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สาเหตุและพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้อง

จากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบสาเหตุว่ารถสไลเดอร์บรรทุกรถไถได้ชะลอและตีวงเลี้ยวเข้าจุดกลับรถ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันขับขี่ตัดกันมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนอย่างจัง

จากสภาพรถจักรยานยนต์และการแต่งกายของผู้เสียชีวิต คาดว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายน่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มกิจกรรมที่เรียกว่า "ทริปน้ำไม่อาบ" ซึ่งกำลังเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงพลบค่ำ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างมาก อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยรถจักรยานยนต์ที่กลุ่มดังกล่าวขี่กันมา มีจำนวนหลายคันและขับขี่อยู่บริเวณหน้ารถก่อนเกิดเหตุ

หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด

เพจเฟซบุ๊ก "สถานีตำรวจภูธรนาเฉลียง" ได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าโรงเรียนห้วยโป่งไผ่ขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อยืนยันรายละเอียดของเหตุการณ์

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ในคลิปมุมขวาบนสุดจะเห็นภาพที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนนัก แต่สามารถได้ยินเสียงการปะทะที่เกิดขึ้นกับรถสไลเดอร์บรรทุกรถไถถึง 2 ครั้งติดต่อกัน ก่อนที่รถจักรยานยนต์จะพังเสียหายและบุคคลบนรถนอนนิ่งอยู่บนถนน

นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถขณะเกิดเหตุไว้เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นรถจักรยานยนต์ของกลุ่มดังกล่าวขับขี่อยู่ก่อนหน้าและเกิดอุบัติเหตุเมื่อถึงจุดยูเทิร์นกลับรถ

มาตรการความปลอดภัยและบทสรุป

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนพยานแวดล้อมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

สำหรับข้อความในโพสต์ของ สภ.นาเฉลียง ได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและเตือนให้ผู้ขับขี่รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สภ.นาเฉลียง มูลนิธิร่วมกตัญญู ทางหลวงหมายเลข 21 อุบัติเหตุทางหลวง กลุ่มทริปน้ำไม่อาบ

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