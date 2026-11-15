อุบัติเหตุหนักเพชรบูรณ์ มอเตอร์ไซค์ชนสไลด์คว่ำ 2 ชายดับ
อุบัติเหตุทางหลวง 21 เพชรบูรณ์ รถสไลด์ชนรถมอเตอร์ไซค์ 2 คัน เสียชีวิต 2 ราย เหตุจุดกลับรถ อ.หนองไผ่ ระบุผู้ตายน่าเป็นกลุ่มทริปน้ำไม่อาบ
อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 บน ทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก ฝั่งขาล่อง บริเวณจุดกลับรถตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายเสกสรร กลิ่นพูน นาย อำเภอหนองไผ่ เป็นผู้รายงานเหตุเบื้องต้น
เหตุการณ์ดังกล่าวมีรถสไลเดอร์บรรทุกรถไถที่กำลังเลี้ยวเข้าจุดกลับรถ เกิดปะทะกับรถจักรยานยนต์ 2 คันที่ขับขี่มาด้วยความเร็ว ส่งผลให้รถจักรยานยนต์พังยับเยินและเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสแก่ผู้ขับขี่ทั้งสองรายAlso readประเด็นร้อนเศรษฐกิจรอบวัน 22 ต.ค.67
ขั้นตอนการช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล
เมื่อได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าตำรวจพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลฉุกเฉินและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เข้าตรวจสอบและปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนที่ที่เกิดเหตุ ก่อนจะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองไผ่
ต่อมาผู้บาดเจ็บทั้งสองรายได้เสียชีวิตลง despite ความพยายามในการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ การเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เพียงไม่นาน ทำให้เกิดกระแสความเสียใจต่อผู้เกี่ยวข้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
สาเหตุและพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้อง
จากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบสาเหตุว่ารถสไลเดอร์บรรทุกรถไถได้ชะลอและตีวงเลี้ยวเข้าจุดกลับรถ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันขับขี่ตัดกันมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนอย่างจัง
จากสภาพรถจักรยานยนต์และการแต่งกายของผู้เสียชีวิต คาดว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายน่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มกิจกรรมที่เรียกว่า "ทริปน้ำไม่อาบ" ซึ่งกำลังเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงพลบค่ำ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างมาก อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยรถจักรยานยนต์ที่กลุ่มดังกล่าวขี่กันมา มีจำนวนหลายคันและขับขี่อยู่บริเวณหน้ารถก่อนเกิดเหตุ
หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
เพจเฟซบุ๊ก "สถานีตำรวจภูธรนาเฉลียง" ได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าโรงเรียนห้วยโป่งไผ่ขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อยืนยันรายละเอียดของเหตุการณ์
ในคลิปมุมขวาบนสุดจะเห็นภาพที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนนัก แต่สามารถได้ยินเสียงการปะทะที่เกิดขึ้นกับรถสไลเดอร์บรรทุกรถไถถึง 2 ครั้งติดต่อกัน ก่อนที่รถจักรยานยนต์จะพังเสียหายและบุคคลบนรถนอนนิ่งอยู่บนถนน
นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถขณะเกิดเหตุไว้เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นรถจักรยานยนต์ของกลุ่มดังกล่าวขับขี่อยู่ก่อนหน้าและเกิดอุบัติเหตุเมื่อถึงจุดยูเทิร์นกลับรถ
มาตรการความปลอดภัยและบทสรุป
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนพยานแวดล้อมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
สำหรับข้อความในโพสต์ของ สภ.นาเฉลียง ได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและเตือนให้ผู้ขับขี่รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง
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