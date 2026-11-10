อุบัติเหตุรถกระบะชนมอเตอร์ไซค์ จันทบุรี ทำนักเรียนวัย 16 ปีเสียชีวิต
เหตุรถกระบะเสียหลักข้ามเลนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอมะขาม จันทบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวัย 16 ปีเสียชีวิตคาที่ ผู้ขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บ ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุ
เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักข้ามเลนพุ่งชนรถจักรยานยนต์บนถนนสายบ้านทุ่งเพล พื้นที่หมู่ 7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัด จันทบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวัย 16 ปีเสียชีวิตคาที่ ขณะที่ผู้ขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา
ศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญู จันทบุรี ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว ก่อนนำกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ผลการตรวจพบว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บติดค้างอยู่ภายในรถยนต์อีก 1 รายAlso read'นายกเฮง' แจงแล้ว เคลียร์ดราม่า แจก Gemini Enterprise ฟรี 50,000 สิทธิ์
รายละเอียดจุดเกิดเหตุและสภาพรถทั้งสองคัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบรถยนต์กระบะสีดำทะเบียนจันทบุรี เสียหลักตกลงไปในร่องข้างทาง หน้ารถด้านขวาเสียหายยับเยิน ฝากระโปรงยุบ และกระจกหน้ารถแตกกระจายทั้งบาน
ผู้ขับขี่รถกระบะซึ่งมีอายุ 39 ปี ได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดและเศษกระจก จนเกิดแผลบริเวณดวงตา เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลมะขาม
ห่างจากรถกระบะประมาณ 10 เมตร เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ทะเบียนระยอง ซึ่งถูกแรงชนจนกระเด็นตกไปในร่องข้างทาง ตัวรถได้รับความเสียหายหนักทั้งคันจนกลายเป็นเศษเหล็ก
ใกล้กันนั้นพบร่างของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อายุ 16 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่งในอำเภอมะขาม ร่างของเด็กชายกระเด็นไปนอนเสียชีวิตอยู่ในป่าหญ้าริมถนน โดยยังสวมเครื่องแบบนักเรียนอยู่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ร่างผู้เสียชีวิตมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะ และมีกระดูกขาหักทั้งสองข้าง
ข้อมูลจากพ่อของผู้เสียชีวิตและการสอบสวนเบื้องต้น
พ่อของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุภายหลัง และเมื่อพบร่างไร้ลมหายใจของลูกชาย ก็ช็อกทรุดเข่าลงด้วยความอ่อนแรง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
พ่อของผู้เสียชีวิตให้การว่า ลูกชายขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ก่อนที่ครอบครัวจะทราบข่าวร้ายว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ
ด้าน ร.ต.อ.วินิจ สิมะลิ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรมะขาม ได้เดินทางเข้าตรวจสอบร่องรอยในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด และพบคราบรอยเบรกที่ลากยาวประมาณ 19 เมตร จนถึงจุดที่เกิดการชน
จากร่องรอยดังกล่าว คาดว่ารถยนต์กระบะซึ่งแล่นมาจากถนนสาย 317 จันทบุรี-สระแก้ว มุ่งหน้าไปทางบ้านทุ่งเพล ตำบลฉมัน อาจขับด้วยความเร็วจนเกิดการเสียการควบคุม ก่อนพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับรถจักรยานยนต์ที่กำลังขี่สวนทางมาอย่างรุนแรง
ขั้นตอนดำเนินคดีและผลกระทบต่อครอบครัว
พนักงานสอบสวนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด พร้อมบันทึกภาพและเก็บหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุไว้เป็นข้อมูลประกอบการสอบสวน
หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะรอให้อาการของผู้ขับขี่รถกระบะทุเลาลงก่อน จึงจะเชิญตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อสรุปสำนวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวของนักเรียนวัย 16 ปีต้องสูญเสียบุตรชายไปอย่างกะทันหัน ขณะที่ชุมชนในพื้นที่อำเภอมะขามต้องเผชิญกับความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนสายเดียวกันนี้ ทางการจึงเตือนให้ผู้ใช้รถบนเส้นทางดังกล่าวขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณทางโค้งและจุดที่มีรถสวนทางเข้ามา
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