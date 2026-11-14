อุบัติภัยร้ายในรัฐอัสสัม! รถบัสชนรถบรรทุก 24 เสียชีวิต 11 บาดเจ็บ
อุบัติเหตุรถบัสชนรถบรรทุกในรัฐอัสสัม อินเดีย วันที่ 13 พ.ย. 2569 คร่าชีวิต 24 ราย บาดเจ็บ 11 ราย ใกล้เขตกึ่งคาซิรังกา มาตรการความปลอดภัยถูกทบทวน
เกิดเหตุรุนแรงบนถนนสายหลักใน เขตกัวลาฆาต รัฐอัสสัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ อินเดีย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 โดยรถโดยสารประจำทางได้พุ่งชนเข้ากับรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่างแรงแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 11 ราย เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและสร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่ง
รายละเอียดอุบัติเหตุและความช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติคาซิรังกา ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รถโดยสารคันดังกล่าวกำลังเดินทางจากเมืองโบคาคาต มุ่งหน้าไปยังเมืองนาเกاون ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรและการค้าสำคัญของรัฐอัสสัม โดยระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดเกิดเหตุอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 120 กิโลเมตรAlso read'รบ.ประยุทธ์' ไม่เรียนรู้โควิด 1 ปี ศก.พัง 1.7 ล้านลบ. ขอปชช.ถอนเงินออมใช้จ่ายอุ้มจีดีพี
ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันที โดยมีรายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้รับการ admitted เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์โจรฮาต ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตของผู้บาดเจ็บซึ่งมีสภาพรุนแรงจากการกระแทกแรง
คำกล่าวจากเจ้าหน้าที่และพยาน
นายฮิมันตา บิสวา ศรารา มุขมนตรีรัฐอัสสัม ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) หรือทวิตเตอร์ในอดีต เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่าความสูญเสียครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเราทุกคนอย่างมาก สิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการรับรองว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่ระบบจะดำเนินการได้
ด้านนายอตุล โพรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาชนบทของรัฐอัสสัม ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งคือนักศึกษาวิทยาลัย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่่อต่อสาธารณะในขณะนี้ พยานหลายรายระบุว่ายานพาหนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีความเร็วสูงในช่วงที่เกิดการชน แต่สาเหตุที่แท้จริงและชัดเจนจะทราบได้ก็ต่อเมื่อการสอบสวนทางกฎหมายและเทคนิคเสร็จสิ้นเท่านั้น
สถานการณ์ความปลอดภัยและการเสียชีวิตบนท้องถนน
อุบัติเหตุบนท้องถนนในอินเดียยังคงเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยที่รุนแรง โดยข้อมูลสถิติระบุว่าอุบัติเหตุทางถนนในอินเดียคร่าชีวิตผู้คนหลายพันคนในแต่ละปี ในปี 2566 มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในอินเดียมากกว่า 172,000 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 474 ราย ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ในระดับ 183,382 รายในปี 2568 ที่ผ่านมา
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยทางถนนระบุว่าการเสียชีวิตจำนวนมากไม่ได้มีสาเหตุมาจากโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายจราจร และการละเลยเชิงระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปัญหาดังกล่าวเป็นวาระสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน
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