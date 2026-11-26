อุบัติเหตุทางหลวง 226 สุรินทร์ หนุ่ม 29 ถูกรถเหยียบทับดับ ตำรวจขยายผลหาผู้ก่อเหตุ
เหตุรุนแรงบนทางหลวงหมายเลข 226 สุรินทร์ หนุ่มวัย 29 ปี เสียชีวิตหลังถูกรถยนต์เหยียบทับขณะรถจักรยานยนต์เสียหลัก ตำรวจเมืองทีประกาศขอคลิปจากประชาชนระบุเบาะแสชัดเจน
ตำรวจภูธรเมืองที จังหวัดสุรินทร์ ออกมาระบุกรณีการค้นหาตัวผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต้องสงสัยในคดีทำร้ายร่างกายและทิ้งศพชายวัย 29 ปี ซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 00:45 น. โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 226 เส้นทางสายสุรินทร์-ศีขรภูมิ ใกล้พื้นที่บ้านบุทม ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดเหตุรถชนซ้ำผู้เสียชีวิตทางหลวง 226
นายเจมส์ อายุ 29 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในคดีนี้ ขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปตามเส้นทางดังกล่าว แต่ต่อมาเกิดเหตุเสียหลักและล้มลงบนพื้นถนน จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากผู้เห็นเหตุการณ์และทีมงานกู้ชีพฯ สรุปว่านายเจมส์สูญเสียการควบคุมรถและล้มลงกับพื้นทันที หลังจากเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม มีรถยนต์ที่ไม่ทราบยี่ห้อและสีคันหนึ่งซึ่งขับตามหลังมาก็ไม่ยอมหยุดรถ แต่กลับขับรถเหยียบทับร่างของผู้เสียชีวิตซ้ำอีกครั้ง ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะหลบหนีออกจากพื้นที่เกิดเหตุAlso readพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ 12 เดือดสองศึกใหญ่! เมอร์ซีย์ไซด์ “ทอฟฟี่ชนหงส์” บิ๊กแมตซ์ “ปืนใหญ่ดวลเรือใบ”
จากการตรวจสอบเส้นทางคาดว่ารถยนต์คันดังกล่าวที่หลบหนีจากจุดเกิดเหตุ อาจได้มุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่เข้าสู่อำเภอศีขรภูมิ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้สร้างความตกใจและความเสียใจให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะภรรยาและลูกสาวตัวน้อยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งนี้
บทบาทครอบครัวและคำขอจากสถานีตำรวจเมืองที
สถานีตำรวจภูธรเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการออกประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสาธารณะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปที่อาจมีกล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดบริเวณข้างทางที่บันทึกภาพรถยนต์ต้องสงสัยได้ ให้ส่งคลิปวิดีโอหรือภาพดังกล่าวมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการขยายผลจับกุมผู้ต้องหาโดยเร็วที่สุด โดยเน้นย้ำว่าหลักฐานจากกล้องบันทึกภาพเป็นกุญแจสำคัญในการชี้ตัวผู้กระทำผิด
ด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิต ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภรรยาของนายเจมส์ที่ใช้ชื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sirada BoonTung ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงความเศร้าสลดใจผ่านสตรอรี่เฟซบุ๊กหลังจากเกิดเหตุ โดยในคลิปวิดีโอเป็นที่น่าเสียดายที่เห็นลูกสาวตัวน้อยงอแงร้องไห้หาพ่อและไม่ยอมนอน ผู้เป็นแม่จึงต้องปลอบโยนลูกสาวโดยบอกว่าพ่อไปทำงาน และสัญญาว่าจะซื้อหมูปิ้งให้กินในเช้าวันถัดไป เพื่อลดความกังวลของเด็กน้อย
นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก Sirada BoonTung ยังได้เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอเก่าๆ ระหว่างนายเจมส์กับลูกสาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นของครอบครัวเดิมที่ลูกชายนอนเคล้าเคลียกับพ่อแม่บนที่นอน หรือคลิปที่พ่อลูกหยอกล้อกันอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้บรรดาเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จักกับครอบครัวของนายเจมส์ต่างรู้สึกหดหู่ใจไปตามๆกันหลังจากทราบข่าวและเห็นคลิปดังกล่าว
ผลกระทบทางสังคมและขั้นตอนการค้นหาเบาะแส
เหตุการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงสูงบนถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 226 และเรียกร้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกาลที่แสงสว่างอาจไม่เพียงพอต่อการมองเห็นวัตถุหรือคนข้ามถนนและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่อาจเสียหลักได้ง่าย
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่ากำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด และจะนำคลิปวิดีโอที่ประชาชนนำมาแจ้งเบาะแสมาวิเคราะห์หาจุดเกิดเหตุและทิศทางของรถยนต์คันที่เหยียบทับศพ โดยหากประชาชนใดมีข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองทีได้โดยตรง เพื่อช่วยกันยุติวงจรความรุนแรงและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการกฎหมาย
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